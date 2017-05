North Providence High School lists third quarter honor roll

NORTH PROVIDENCE – The following students have earned third quarter honors at North Providence High School.

Grade 12

Honor Roll: Michaela Anelundi, Lauren D’Amico, Stephen J. Davia, Shannon Donnelly, Diana Doorley, Vianelly Garcia, Lauren Gavlick, Alexander Gianquitti, Joanna Gomes, Jo-Anne Henry, Hannah Kenney, Arielle LaCroix, Marisa Lenardson, Tea Merola, Casey Movsovitz, Amanda Notarantonio, Brendan O’Connell, Hannah Parente, Isabella J. Rocha, Vanessa M. Saucier, Casey Silva, Sierra Stewart

Merit List: Israa Al-Nubani, Emily Alcantara, Cassandra Almeida, Mariana Arauco, Giovannia M. Barbosa, Alex Caldarone, Sabrina Caracciolo, Nathan Coogan, Victoria Costa, Noah Di Domenico, Michaela A. Fornaro, Kacie Galligan, Kaitlyn R. Gaspar, Connor Goulet, Justin Haddock, Nicholas Huelsman, Haley Jasper, Kevin Martineau, Andrea Matarese, Taylor Mennella, Cassie Moran, Joshua Moran, Alexandria Nogueras, Amanda J. Nye, Alexandra Olsen, Michael Osei, Samuel Pappas, John D. Perez, Robinson Perez, Sydney Raymond, Brianna Rogue, Valerie Romjue, Hannah Tiner, Daisy M. Williams, Santia Williams

Grade 11

Honor Roll: Christopher R. Alves, Alyssa Aniello, Hannah Caforio, Bryana Collins, Victoria D’Errico, Gabrielle Granata, Ryan S. Kudish, Jonah Leon, Madison Leveillee, Jordan Malone, Sabrina Melo Goncalo, Erickson M. Monterroza, Emily Palumbo, Alexa Pattek, Angelo Rizzo, Victoria Winter

Merit List: Arianna M. Acevedo, Aria L. Amico, Amie Bah, John Bevilacqua, Dylan Centracchio, Cameron J. Cesana, Madisson Charello, Joseph D. Corsini, Perry Cusati, Gianna Duarte, Antonio Esposito, Luke Giguere, Kaitlyn S. Gomes, Isabella Gomez, Nevin Gordon, Victoria Hamel, Brandon Hawkins, Allison Jasper, Makenzie Kennedy, Alexia King, Nathalie L. Lorenzo, Kathleen R. Mackill, Miguel E. Madera, Rebecca L. Madjoucoff, Nino Angelo Magat, Tyler Marzocchi, Jamilah R. Matanmi, Matthew McGill, Catherine M. McNeil, Hailey Mendes, Ronald Musotic, Lillian Paniccia, Christopher J. Perez, Kaylee Perry, Michael Pesaturo, Sarah Russo, Jason Silveira, Nicky Silvestri, Stephanie E. Tudela, Anne Marie Vacca

Grade 10

Honor Roll: Kayla A. Bey, Sydney Daignault, Bianca Esposito, Brandan Gunarathne, Thomas Krikorian, Ryan Lacroix, Stephen R. Marano, Alejandra Murillo, Isabella R. Neves, Jessica Rizzo, Amanda E. Solano, Evelyn G. Zarate

Merit List: Kenneth G. Amaral, Hailey R. Calise, Victoria T. Carbone, Alex DaSilva, Paul Diogenes, Georgeann Z. Estrada-Manzanares, Aidan F. Ferreira, Tyler M. Gaumond, Alexis Gilchrist, Breanah Gobin, Meghan Healy, Tayla Hitzemann, Abigail Hopkins, Agi Binta Joof, Jeanette Kazarian, Olivia Kooloian, Curtis Lima, Kaitlyn Manchester, Abigail Medeiros, Olivia Merola, Mahmoud Mutair, Victoria R. Olivieri, Bradley C. Owoghiri, Ava Papigiotis, Dara Pen, Jaylissa Perdomo, Anthony Perrino, Patrick Picard, Domenic Pontarelli, Elyse Quetta, James Quintin, Jayla Y. Ratchford, Gian A. Salvatore, Kaysha Sanon, Mariam A. Sanusi, Abby Shurick, Kaylee Smith, Dominick J. Tucciarone, Kayla Vukas

Grade 9

Honor Roll: Sara Y. Alani, Spendylove Apaloo, Nicholas R. Barrow, Bhagyashree Behera, Samantha Bras, Isabella Bruzzese, Madison Caldarone, Jiwan Engin, Viannely Francisco, Ethan Gemma, Ryan S. Giammarco, Juliana Hall, Kathleen Henry, Julia Jasper, Christopher Loranger, Erin McKeen, Shannon McNally, Peggy Olmos, Gifty Osei, Hunter D. Palazini, Ashley Picard, Gabriella Picerno, Alyssa Previte, Salvatore A. Rossi, Skylyn M. Senghor, Carla Serrate, Satrina Shannon, Ashley Siravo, Malaciah R. Turnipseed, Victoria Wrage

Merit List: Hope M. Bourne, Jacob E. Breggia, Raffaella Brunetti, Eva Burchfield, Lucy Butler, Christian Campbell, Helin Can, Gianna Carbone, Enzo Centracchio, Joshua Cohen, Nicholas Conte, Ashley D’Ambra, Hannah Doorley, Cayden Dupras, Nadia Engenheiro, Cameron Erickson, Anthony Faiola, Joseph Faioli, Gianna Fallon, Andre L. Felton, Mary Catherine Fornaro, Nicole Gaspar, Evan Gavlick, Tori Geremia, Adrianna Gianquitti, Jake Javier Bernard, Maxwell X. Kallio, Anastasia Katsaras, Matthew W. Mandeville, Taylor J. McDonald, Jacob A. Medeiros, Jada Medeiros, Talya Moitoso, David Neves, Ryan O’Connell, Riley Kate Pappas, Jazlyn Pena, Heaven Perez, Sal Piccirillo, Amber Ruggiero, Kyla Russo, Stephanie N. Saucier, Tyler M. Scetta, Marie Sinyan, Nicholas Symmes, Jalen Thorp, James Tiner, Andres F. Velez, Anthony Votta