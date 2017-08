Lincoln High School lists fourth quarter honor roll

LINCOLN – The following students have been named to the fourth quarter honor roll at Lincoln High School.

Grade 12

First Honors: Drew Abram, Nicole Accardi, Dylan Anderson, Samantha Andrews, Jillian Anter, Steven Anzivino, Tyler Balon, Thomas Beauchemin, Kamila Bermudez, Brandon Bisbano, Rebecca Brierly, Amanda Broadmeadow, Thomas Calitri, Keri Carnahan, Gabriela Carson, Makenna Castergine, Delaney Cavanaugh, Maxwell Dagesse, Jordan Delisle, Bethany Denio, Isabella Diorio, Sean Doris, Emilee Eastman, Chelsea Enos, Ailsa Ferland, Derrick Freeman, Angela Gagne, Sydney Gauthier, Julia Germani, Nathan Heon, A.C. Houle, Jianna Iaciofano, Joshua Kang, James Kozlowski, Matthew Krawetz, Ross Lancaster, Victoria Lane, Allison Leal, Samantha Leal, Brianna Livelli, Leila Loparto, Angela Macksoud, Nikolaos Manousos, Matthew Mardo, Michael Matkowski, Matthew Mayette, Abigail Maziarz, Tyler Mccall, Gerald Mcnally, Megan Mcpeak, Jakob Morris, Jessica O'Neill, Joleen Owusu-Sekyere, Kathryn Packard, Riley Pavao, Elpitha Pitliangas, Emily Potemri, Benjamin Reeves, Matthew Salemi, Tareef Salloum, Garrett Scahill, Connor Sheehan, Erin St. Pierre, Elijah Stimson, Margaret Tarmey, Jillian Tuytschaevers, Tessa Walker, Nicholas White

Second Honors: Jenna Andrews, Justin Branco, Talia Carcieri, Nicole Carpenter, Zachary Carvalho, Hannah Ciotti, Meghan Cullen, Emily Fernandes, Alexi Francesconi, Jeffrey Guadagni, Syed Husain, Ciara Kenny, Cameron Lancia, Joshua Lapierre, Makayla Lopes, Margaret Maris, Hunter Mathias, Nolan Mooney, Vivianna Nava, Sandra Nkwantabisa, Jennamarie O'Neill, Steven Parker, Nicholas Phommachanh, Lexi Revis, Jennifer Salvadore, Carly Swanson, Talia Torkomian, Hungson Tran, Ashley Votta, Anna Wahl, Mackenzie Waycott

Third Honors: Brigit Adamski, Alexis Alexander, Margaux Bessette, Jack Brayall, Alec Bridges, Jessica Brierly, Ryann Cames, Jake Charbonneau, Daniel Cotrone, Anthony Decubellis, Derek Degnan, Vanessa Doeur, Noah Duquette, Abigail Engle, Aidan Enright, Kelly Goudreau, Erika Jeffers, Valynda Mede, Ashlyn Moison, Reanna Robitaille, Mitchell Shallcross, Zachary Skurka, Dante Terrizzi, Maxwell Tompkins, Makala Trice, Maxwell Velasquez-Ducharme, Brian Viera, Briana Vizcaino

Grade 11

First Honors: Daniel Adamski, Diane Awad, Michael Balestra, Mackenzie Barakat, Evan Beretta, Rachelle Bousquet, Samuel Chiacchia, Casimiro Cosme, Brianna Deangelis, Alexandra Desantis, Cameron Deutsch, Omar Diab, Jessi Drew, Anya Filosi, Jennifer Frisch, Brenden Gannon, Olivia Genesse, Sarah Grassel, Daniel Hasegawa, Justeena Hazard, Zachary Heineman, Julia Heroux, Alexa Labossiere, Angelo Landry, Hannah Leopold-Brandt, Mary Lind, Anthony Marchetti, John Mason, Michael Mongelli, Madison Mullins, Helen Nunes, Kyle O'Hern, Isaac Paul, Jared Perkins, Santana, Rui, Amanda Ryan, Corinne Stimson, Camryn Thompson, Evan Thompson, Ryan Tougas, Cheriokee Wyman

Second Honors: Andrew Barr, Abigail Colletto, Kyra Derosier, Katelyn Drezek, Abigail Janicki, Sarah King, Kristen Laliberte, Ryan Lavoie, Adam Morin, Nicolas Morin, Madison Pena, Muhammad Siddiqi, Matthew Thibaudeau, Jacob Vieira, Natalie Westrick, Carter White, Zachary Zito

Third Honors: Stephen Andrews, Alison Banks, Logan Bogdanski, Alyssa Bouthillette, Michael Brassard, Elizabeth Cesana, Avery Cooney, James Dana, Adam Decotis, Hudson Deighan, Natalie Derhagopian, Lilli Drew, Abigail Enos, Aynur Esenova, Kevin Figueiredo, Charles Fish, Ryan Fleming, Evan Grivers, Hailey Joyce, Abby Laverdiere, Rochelle Ledoux, Bethany Lopes, Jocelyn Manfield, Steven Marino, Elizabeth Mello, Jadira Mercedes, Hannah Mineau, Alisa Mon, Zachary Morin, Alexa Raymond, Jacob Ribeiro, Angeli Rivera, Luis Russo, Gregory Salvatore, Jebran Saqib, Mary Saravo, Gabrielle Smith, Kyle Smith, Jordan Souza, Alexandra Theroux, Jordan Vieira, Jacob Wiggins, Ethan Williams

Grade 10

First Honors: Abdullah Ahmad, Nicholas Albanese, Benjamin Allen, Jessica Benun, Eryanna Braz, Sarah Brouillard, Alyssa Cabral, Sadie Caccia, Jack Charbonneau, David Chatty, Jasmine Chevalier, Timothy Cullen, Sophia Drezek, David Du, Sarah Fellingham, Boyd Foster, Gianna Gabriele, Christina Gosselin, Mia Greenberg, Reese Hamilton, Danielle Harmon, Samuel Howard, Jason Huang, Lillian Jacobson, Natalie Jorge, Julien Karraz, Aryana Khun, Angela Kim, Hannah Kramer, Aidan Kuk, Nathan Kumar, Brendan L'Esperance, Kristen Labossiere, Sadie Lafleur, Liza Laprade, David Leonardi, Nicole Lezon, Yiru Li, Dimitry Lineker, Alexander Lopez, Daniel Lue, Casey Macbeth, Michael Marcaccio, Paul Marcaccio, Gianna Mardo, Corey Mayer, Janira Mercedes, Laila Mostello-Wetherbee, Hiral Nandu, Derrick Nault, Emma Navilliat, Katharina Nolan, Neil Pepin, Alexus Phommachanh, Avery Potemri, Bethany Reeve, Molly Reeves, Andrew Ribeiro, Matthew Ricard, Riley Riendeau, Marc Rosenthal, Ashley Smith, Mikayla St. Jean, Allison Stevens, Dalia Suslovich, Alicia Turcotte, Evan Voyer, Benjamin Weggeland, Caroline Weggeland

Second Honors: Thomas Almond, Rachelle Arruda, Leo Bisbano, Nicholas Brigido, Macey Cabana, Victoria Cardillo, Brooke Cary, Jin Chen, Jordan Cruz, Jennifer Dennen, Aaron Desousa, Kirstin Drainville, Brooke Fetters, Madison Flaxington, Quinten Fletcher, Madison Forrest, Noah Furtado, Michael Gagnon, Emma Gianetti, Timothy Grassel, Jillian Hayden, Jessica Iasimone, Samantha Jarry, Dylan Katz, Stephen Kology, Matthew Lopes, Mikayla Lopes, Sydney Maziarz, Tyler Mcnulty, David Motta, Emma Naughton, Daniela Pacheco, Dustin Parks, Jordan Perry, Kevin Rao, Zachary Russell, Victoria Ryan, Olivia Sales, Kate Swanson, Mitchell Winsor, Adam Zangari

Third Honors: Damon Bedford, Brett Bessette, Alyssa Bohorquez, Cassandra Boutros, Charles Bucacci, Kayla Caldwell, Jeraldine Campbell, Sophia Canzonieri, Brooke Emond, Jasmine Felicio, Anthony Fernandes-Carrier, Kasmira Galla, Ariana Giguere, Jennifer Kang, Colby Laferriere, Sophia Landry, Ainsley Magliocco, Madison Maiorano, Jason Marolla, Nicholas Micale, Joel Mitri, Evan Mohamed, Zane Montijo, Audrey Ogni, Abigail Paulding, Francesca Plante, Declan Quinn, Jacob Skurka, Justin Sutherland, Samuel Tabi, Toriann Tallo, Joshua Taylor, Nicholas Villanova, Chelsey Vinagre, Armin Von Heyden, John Williamson

Grade 9

First Honors: Christopher Accardi, Fiona Adamski, Gada Alam, Christopher Albanese, Amanda Allen, Ian Angela, Myshelle Barron, Jasmine Berrios, Alok Bose, Samantha Brehio, Mcgovern Brown, Brendan Conaty, Alissa Costello, Daniel Crowley, Nora Cunningham, Elise Delaney, Lydia Denio, Elisabeth Dimasso, Sofia Esposito, Ryan Fish, Nicholas Gaitanis, Lauren Germani, Emma Gill, Anna Gillen, Benjamin Goho, Rylie Hayes, Ava Heal, Randall Hien, Jenna Iaciofano, Rida Jawed, Alexander Kiriaki, Hunter Lafond, Elizabeth Lambrakis, Celia Landry, Yaritza Lara, Leacadia Leclerc, Mason Lynch, Josephine Manning, Astry Martinez, Jacob Miller, Catherine Mongelli, Sofia Nassi, Gianni Nunez, Jacqueline Oprishan, Jensen Palencia, Sean Parks, Jakob Potemri, Christin Rabbitt, Isabella Rocha, Kylee Rodrigues, Bryan Roy, Jennah Saqib, Hannah Schermerhorn, Karan Shah, Mahum Shah, Benjamin Shallcross, Daniel Smith, Spencer Smith, Dominic Stimson, Molly Thibaudeau, Ashley Thibault, Anna Vygoder, Hope Walinski, Olivia Wodogaza, Nadia Yanez, Jared Yankee, Xiangling Zhong

Second Honors: Emily Abram, Colby Acciardo, Jacquelyn Andrews, Cody Anter, Jiony Beltre, Esra Bequir, Ezra Blasing, Ashley Bourgeois, Maggie Cabana, Daniel Calitri, Matthew Carvalho, Nevaeh Chito, Anthony Cunha, Alex Della Grotta, Armen Emdjian, Maria Garcia, Jarod Gonsalves, Aisha Harris, Anjali Joshi, Emily Kennedy, Audrey Lane, Lilye Lasko, Sarah Leonetti, Christopher Lezon, Ella Marcotte, Marisa Martinelli, Dylan Martins, Samantha Mcclean, Erin Mcginness, Gabrielle Mooney, Keigan Morin, Aidan Murtha, Cameron Nichols, Giorgio Nunez, Abigail O'Hern, Amber O'Leary, Elijah Oliveira, Noura Osko, Allison Plante, Caitlyn Quigley, Aalyah Ribeiro, Jade Ruiz, Christian Somyk, Samantha Jean, Victoria Toback, Noah Waite, Mollie Wescott, Jarod Zapata

Third Honors: Jarret Allen, Connell Andreola, Aiden Bridges, Natalia Carbone, Jessfeli Carmona, Nicholas Chase, Eric Chin, Eric Clauson, Gabrielle Coffin, Kevin Conaty, Antonio Damoura, Julianna Colon, Ibraheem Faye, Timothy Gagne, Tayla Girouard, Katherine Hoyle, David Idarraga, Joshua Jahnz, Lexi Jutras, Andrew King, Faith Lapierre, Matthew Lizotte, Maiyah-Li Lozada, Nadyne Luchon, Daniela Martins, Jason Monaco, Kyle Morin, Michael Murray, Noah Peloquin, Giancarlo Ricci, Jheidy Rios, Darien Rodrigues, Kyle Rodrigues, Jovanny Rosa, Mia Santos, Christopher Santos-Torres, Isabella Schenck, Edessa Shabo, Nathan Thompson, James Trant, Sean Whitfield