North Cumberland Middle School announces fourth quarter honor roll

CUMBERLAND – The following students have been named to the fourth quarter honor roll at North Cumberland Middle School.

Grade 8

High Honors: Achin, Emily; Goggin, Timory; Peterson, Maggie; Almstrom, Connor; Hartwell, Meghan; Pichette, Matthew; Belt, Olivia; Higgins, Erin; Pires, Olivia; Burke, Hannah; Iwuc, Maxwell; Rajabiun, Lia; Carlmark, Megan; Jablonski, Ashley; Robinson, Samantha; Carr, Kelsey; Johnson, Brendan; Rogers, Alexandra; Carr, Madison; Johnson, Shane; Roper, Chloe; Carr, Mary Fay; Kalcas, Helena; Shaik, Amrintaj; Clark, Lilah; Labbe, Paige; Simonini, Faith; Coleman, Kylie; Lachance, Liliana; Stanfa, Alison; Condon, Emily; Lanzi, Sarah; Teichmann, Jordan; Copans, Benjamin; LaRose, Abigail; Vallely, Abigail; Cronin, Molly; Lavallee, Alec; Varan, Tayla; Diallo, Elhadj; Leduc, Sarah; Vemmer, Juliette; DiSalvo, Marc; Lefebvre, Madison; Vieira, Gracie; Eckman, Caden; Marceau, Hanna; Yacino, Marybeth; Enos, Emily; Mullaney, Shannon; Zancan, Madison; Foppema, Emma; Neves, Nicholas; Goddard, Evan; O'Shea, Alexandria; Goggin, Thomas; Penney, Giana

Honors: Abramek, Sophia; Gilson, Jake; Savasta, Sarah; Badeau, Olivia; Girard, Alec; Sisson, Kole; Barboza, Adam; Hartsfield, Ashleigh; Thomas, Jenna; Battiwalla, Miranda; Holleran, Jayden; Vieira, Jack; Bessette, Shea; Kornberg, Caroline; Waidalowski, Ella; Bishop, Nicholas; LeClair, Braeden; Yost, Benjamin; Bright, Georgia; Lindsay, Taylor; Cardoso, Jami; Marks, Annabel; Cardoso, Jordyn; McDermott, Ethan; Carroll, Scott; McGinn, Andrew; Claveria, Brooke; Milligan, Emma; Cournoyer, Annabella; Molis, Owen; Davidson, Ashley; Moran, Brady; DeStefano, Katerina; Natyniak, Trenton; Doherty, Jack; O'Brien, Kiley; Fague, Isaac; Petrarca, Cameron; Faheem, Feraaz; Pires, Armando; Ferreira, Angela; Provoyeur, Jake; Figueira, Aidan; Railey, Gabrielle; Figueiredo, Alexa

Grade 7

High Honors: Anderson, Seth; Dupont, Mia; Jalbert, Monique; Taylor, Megan; Barlow, Paul; Enestvedt, Connor; Jordan, Isabella; Tenreiro, Abigail; Bessette, Jacob; Evangelista, Karla; Jordan, Kyle; Thurman, Jake; Blais, Katelyn; Faheem, Minal; Kenney, Michael; Trudeau, Riley; Bliss, Eric; Foppema, Owen; Kinnes, Sofia; Vieira, Paige; Bliss, Heather; Friedland, Chelsie; Lajoie, Taylyn; Vitkin, Kaitlyn; Boisvert, Nicholas; Gianfrancesco, Isabella; Lanoue, Emily; Walker, John; Bonnici, Isabelle; Gilson, Jeb; Leonard, Grace; Walmsley, Rachel; Busavage, Lauren; Greene, India; Macken, Karly; Zerva, Nicholas; Butler, Amelia; Gutierrez, Eden; McCann, Ryan; Ziniti, Sophia; Carlmark, Jennifer; Guzman, Zoe; Newman, Joshua; Carpenter, Ethan; Harnois, Jaden; O'Connell, Sarah; Carr, Kaidy; Hatch, Connor; Passey, Austin; Cermik, Altan; Healy, Owen; Pirri, Ava; Ciolino, Michael; Hogan, Brady; Ptaszek, Bryan; Dale, Madison; Hooper, Jenna; Riley, John; Dansereau, Jared; Iglesias-Calle, Jaime; Rodriguez, Reagan; DelMoro, Estella; Ingle, Jayne; Romano, Kaitlyn; Dennen, Henry; Jacinto, Chloe; Roper, Fiona; Dinesh, Keerthana; Jakubiak, Alexandra; Shen, Catherine

Honors: Abramek, Christian; Figueira, Dante; Matos, Lucas; Thibodeau, Adam; Almstrom, Mackenzie; Freedman, Mackenzie; McCormick, Elizabeth; Tierney, Mark; Avelar, Daniel; Gauvin, Sean; McMichael, Margaret; Whalen, Jaclyn; Bennett, Kenneth; Hagupit, Renee; McPherson, Kaitlynne; Wilcox, Alyssa; Bleyer, Nicholas; Hancock, Michael; Medeiros, Olin; Wyss-Duhamel, Samuel; Bozek, Erika; Harthan, Cameron; Melfi, James; Caetano, Ryan; Henry, Samantha; Monahan, Nolan; Chicoine, Christian; Horvath, Aidan; Mordarski, Ella; Chobanian, Tyler; Hoyos, Miguel; Naylor, Ryan; Correia, Katarina; Hyland, Alexis; Nigri, Alia; Dalou, Faris; Jahnz, Abigail; Olivier, Ethan; Danielson, Abigail; Karbonik, Elise; Patterson, Brooke; DeGroot, Sofia; Katralapalli, Sreyas; Patterson, Sage; Demers, Chloe; Knobloch, Daniel; Perlman, Jacob; DeSousa, Sara; Kochanczyk, Paulina; Picchioni, Matthew; DiGiovanni, Caleb; Lacroix, Mikel; Pimentel, Rebecca; DiSalvo, Nicole; LaFlamme, Morgan; Proctor, Jack; Dowling, Jasmin; Lamora, Zachary; Ray, Brady; Fay, Garrett; MacDonald, Hannah; Stengel, Andrew; Feiner, Maggie; Marcotte, Madison; Stinson, Josie

Grade 6

High Honors: Anderson, Ty; Ferry, Peyton; Mahalaris, Rachel; Taghzout, Yassin; Austin, Reilly; Fontaine, Victoria; Martley, Emily; Babcock, Kayley; Galgay, Catherine; McKeating, Marina; Barriere, Grace; Greene, Danica; Milligan, Victoria; Bellidiga, Shrika; Gugel, Matthew; Moffat, Olivia; Bessette, Erin; Hagopian-Clancy, Ian; Morris, Ethan; Blais, Lauren; Halpert, Zachary; Palma, Andrew; Bliss, Kathryn; Henderson, Susanna; Perlman, Jayden; Bouchard, Kaylee; Holmander, Grace; Perry, Olivia; Bourke, Ryan; Iwuc, Lily; Peterson, Emma; Byrne, Christopher; Jacinto, Anderson; Petrich, James; Carr, Grace; Jolicoeur, Kyle; Pirri, Caitlin; Clark, Phoebe; Kucal, Samuel; Powell, Kobe; Collemer, Sara; Lacombe, Allison; Ptaszek, Jared; Condon, Natalie; Laprade, Mallory; Railey, Colin; Costa, Nolan; Lavallee, Mackenzie; Rogers, Chloe; Dubois, Sydney; Le, Orion; Sanzi, James; Duddy, Grainne; Leach, Jordan; Savage, Orrin; Dupont, Asha; Losiewicz, Grace; Smolan, Kyle; Evangelista, Gabriella; Madour, Joelle; Sukatos, George

Honors: Acciardo, Jack; Fortier Nathan; Malo, Jamian; Thompson, Iyana; Almeida, Hayden; Fortin, Liam; Marshall, Mackenzie; Titus, Ryan; Arikattayil, Abdul Wajid; Franzoni, Morgan; McCue, Cole; Uribe, Jayden; Aubut, Kamron; Garcia, Alexander; McDonald, Sean; Waidalowski, Lilah; Beaulieu, Serena; Giroux, Patrick; McGinn, David; Walsh, Jonathan; Bourassa, Payton; Goggin, Delaney; Medrano, Joell; Wyatt, Cole; Bradshaw, Michael; Gorman, Grace; Milligan, Alyssa; Broadbent, Richard; Granados, Marcus; Murphy, Shea; Cagnon, Ethan; Hetu, Stephanie; Mushini, Akhila; Cardoso, Dylan; Hyland, Colin; Niethold, Mackenzie; Champi, Morgan; Hysko, Kendra; Penco, Jonathan; Cinieri, Elijah; Iannuccilli, Alexander; Penney, Scott; Coughlin, Scott; Joshi, Manasi; Ribeiro, Lucas; D'Augelli, Lauren; Kaplan, Skyler; Schonhoff, Zachary; Dabu, Uriel Benedict; Lavendier, Brianna; Senn, Troy; DeVorak, Joseph; Lavimodiere, Ethan; Slesinger, Ava; Diehl, Jackson; Leary, Shea; Spencer, Collen; Doane, Victoria; Lindsay, Kelsey; St. Godard, Luke; Faria, Michael; Lopes, Jacob; Sukatos, James; Faucher, Elizabeth; Mackenzie, Evan; Thomas, Angelo