CUMBERLAND – The following students have been named to the fourth quarter honor roll at Cumberland High School.
Grade 12
High Honors: Alexandra Alicea, Melanie V Anaya, Kayley G Babcock, Lauren T Blais, Hope R Blanch, Kathryn A Bliss, Kaylee L Bouchard, William G Brennan, Henry R Brown, Dylan D Cardoso, Grace E Carr, Sophia G Castiglia, Morgan J Champi, Jayleen V Chevez, Sara T Collemer, Natalie G Condon, Mauricio A Corredera Quiros, Kendall M Cournoyer, Lauren G D'Augelli, Gianna L Delfino, Joseph A DeVorak, Jackson L Diehl, Peyton E Ferry, Annabelle V Fierro, Victoria C Fontaine, Nathan A Fortier, Mason W Foss, Catherine L Galgay, Ellie G Gaudreau, Patrick S Giroux, Delaney M Goggin, Brianna M Grenier, Zachary P Halpert, Kayla J Harrop, Susanna K Henderson, Luke D Holmander, Colin D Hyland, Lily J Iwuc, Anderson L Jacinto, Margaret C Jeannotte, Skyler E Kaplan, Leah M Kilby, Kailyn C Koziol, Samuel J Kucal, Lauren A Lagor, Mallory L Laprade, Gia R Laramee, McKenna L Laverty, Ethan C Lavimodiere, Angelica D Le, Orion T Le, Jordan E Leach, Jaylon J Leverock-Johnson, Isabel M Lopes, Grace M Losiewicz, Joelle Madour, Rachel C Mahalaris, Denni L Marchand, Dakota S Martineau, Raquel Martinelli Ferreira, Cole P McCue, Brady S McMaster, Alyssa F Milligan, Victoria H Milligan, Mackenzie R Norton, Callie M Pepin, Jayden B Perlman, James H Petrich, Emma E Phillips, Caitlin A Pirri, Jared M Ptaszek, Chloe E Rogers, Alyssa T Salisbury, Emerson A Sarji, Troy R Senn, Ava C Slesinger, Kiana J Stebenne, Rylie R Tessier, NaKiya T Walker
Honors: Aleyshka A Aponte Garcia, Reilly L Austin, Dylan J Baglieri, Isabella M Baglieri, Serena M Beaulieu, Diego M Benitez, Erin J Bessette, Payton L Bourassa, Ryan J Bourke, Alexa Bueso Rosales, Mackenzie P Byerlee, Alexia S Carvalho, Ashlin E Cook, Alexandra F Dawson, Ella E DeSalvo, Grainne K Duddy, Aidan T Dunican, Joshua M Eappen, Zoey G Fiorillo, Nathaniel J Garrity, Rachael H Grieve, Ania C Hughes, Robert S Kenyon, Thomas C Koczera, Brianna E Landry, Mackenzie E Lavallee, Michael A Levesque, Kelsey M Lindsay, Emma E Malo, Mackenzie R Marshall, David F McGinn, Michael S McVeigh, Andrew E Menard, Olivia A Moffat, Alyssa P Morse, Mackenzie E Niethold, Kathryn M Pacocha, Alexia C Pereira-Amaral, Emma G Peterson, Sophia Puerta, Lucas A Ribeiro, Orrin H Savage, Collen P Spencer, Daria Trehubenko, Ian D Trigo, Melissa H Valentin Medina, Maddox J Wheeler, Shakiya S Williams-Andrades
Grade 11
High Honors: Luke Eliaz B Agostini, Arianna C Albizu, Ashley T Ames, Brandon Araujo, Walik K Baptista, Isabelle R Beitler, Avery G Berthiaume, Nathan J Bessette, Kaylee L Bradley, Nicole J Calle, Sarah E Canavan, Olivia G Carney, Hannah D Casali, Allison C Casavant, Alexa M Chabot, Zachary A Copans, Calleigh R Danko, Owen Q Dennen, Fatima F Diallo, Kathryn E Duarte, Julia F Emery, Madeleine G Estes, Emily T Finder, Caroline C Francisco, Hannah E Fuller, Julia H Giasson, Laurel F Giasson, Lylah C Gordon, Lacie I Grenier, Logan A Grenier, Alexandra S Guerra, Bianca R Heatwole, Jaelyn J Hernandez, Brynn A Hornig, Grace J Iannuzzi, Rebecca L Johnson, Anna Z Kalafut, Avi Keshari, Hailey M Kuncz, Abby I Lanoue, Julia K Laverty, John P Leone, Leah A Mandeville, Kaitlyn R Mello, Ines N Oliveira, Lynsie S Olivier, Bridgitt M O'Sullivan-Van Etten, Madilynn B O'Sullivan-Van Etten, Nathan H Otrando, Jose Jesus Pineda Tejeda, Gabriella R Pires, Ethan J Ponte, Tristan L Railey, Gauri Rajesh, Madalyn A Rodgers, Nolan J Rogalski, Grace A Ryfa, Jillian E Ryone, Mia Sabourin, Zachary L Silva, Zoe M Silva, Marco F Sousa, Kailee L St. Pierre, Olivia J Sturtevant, Stasia A Todd, Harold T Vemmer, Maxx R Wagner, Colby R Walsh, Brendan Wojcik, Marcus C Ziniti
Honors: Brennah A Abilheira-Cargill, Ava L Barros, Maya R Beaudoin, Grace A Belt, Giovanni A Benevides, Vanessa M Campbell, Kyomi Chiang Gonzalez, Leila S Chowning, Olivia M Costa, Lauren P Currie, Brenna L Daniels, Faith Dean, Maya R DiManna, Alex C Dwyer, Mary P Farley, Catherine R Garcia, Katherine Gaviria Velez, Jenna A Gervais, Nathaniel M Gomes, Alexander W Hagenberg, Katherine O Jakubiak, Nicole R Kachuk, Reilly A Laliberte, Abigail G Landi, Cameron A Lee, Ethan J Letourneau, Zachary M Lizotte, Laiza S Lopes, Elizabeth J Luca, Joshua D Marceau, Noah T Marceau, Brooke T Medeiros, Angel Mena, Hannah P Michalski, Abigail L Milligan, Eddie D Moore, Kaiden D Moran, Shane M Motta, Mya L Nobrega, Elizabeth Noris, William J O'Shea, Jada M Paradis, Vanshita M Patel, Alyssa J Pearson, Andrew Phengthalasy, Malia R Pikul, Luke W Plumer, Elaine Poku, Gwen M Ross, Olivia R Samek, Summer L Sartini, Lily E Siegel, Julia L Sousa, Ryan D Stevenson, Aaliyah R Torres, Kelsie M Turner, Brady M Vadenais, Lucas A Webber, Ana H Wyss-Duhamel, Colin J Yost
Grade 10
High Honors: Jadason G Barbosa, Anya M Black-Andrade, Alexa J Boutin, Vincy Cai, Emily J Cerin Solorzano, Jillian E Clapprood, Wesley D Clark, Lauren E Collette, John M Curry, Colin C Danko, Sophia E Dauphinee, Celia Y Dean, Alexia L DiGiovanni, Daniel C DiPietro, Jr., Madison E Dwyer, Catalina Gomez-Velez, Benjamin M Goodrich, Emma M Guerra, Delia R Hagopian-Clancy, Maguire K Healy, Samuel C Henderson, Kate J Hilton, Aathityan Jayarajan, Dylan J Jodoin, Riley A Jorgensen, Synthia Khoury, Emma C Kucal, Nandita Lajeesh, Grace C Lambert, Amanda M Masse, Riley A McVay, Caitlin M McVeigh, Joshua D Miller, Caroline H Neves, Erica F Norton, Brynn M Patterson, Hailey N Petit, Sophia M Pires, Noleen V Rebelo, Jayden H Robidoux, Desmond X Roper, Eric T Roy, Emerson C Saraiva, Hanna E Sayama, Akmal H Shaik, Abigail E Skurka, Zachary S Slesinger, Gabriel A Soares, Hannah M Sorel, Cody M St. Pierre, Wescley Torres, Brady M Travers, Michaela H Tremblay, Rose I Tuomisto, Jessica M Validzic, Niranjana Vijaykumar, Blake M Vroegindewey
Honors: Ava L Audette, Owen D Balcarcel, Hadley C Bausman, Sage S Beauregard, Chase E Benjamin, Ella R Bianchi, Ella F Black-Andrade, Rachael E Bonner, Victoria R Boutin, Joshua A Caetano, Catalina E Chaparro, Cassidy R Condon, Andrew S Dalpe, Kiley E DeFusco, Jovani D Delgado, Rocco J DeMartino, Madison L Diehl, Bailey J DiPinto, Riley M Eckman, Campbell E Feather, Kylie M Federici-Fawcett, Scott A Fernandes, Vincenzo E Fierro, Hannah C Fisher, Diego J Garcia, Payton E Goulding, Abigail G Hamel, Allison M Hartwell, Elizabeth A Hawkins, Timothy P Horstkamp-Vinekar, Bryce W Ingle, Jackson S Irving, Rachel E Jachem, Anthony M Johnson, Hope E Joyal, Delaney S Kennedy, Teagan M Kinnes, Connor P Leach, Ryan W Leary, Abriella G Lehr, Sidney B Lepore, Joshua M Lyon, Brooke J Magill, Ava A Malo, Samuel J Medici, Logan M Moniz, Ariana I Pereira, Kiara Pires, Ella E Pirri, Emma A Ramirez, Mackenzie E Reilly, Dante J Seguinot, Sasha L Senn, Brian B Shaw, Evan F Spencer, Dylan M Stenovitch, Aryanna Tirado, Amarilys S Vega- Lopez, Cole G Walker, John D Watson, Avril Y Zuniga Suarez
Grade 9
High Honors: Holly M Ames, Elena S Arribas, Luke P Arruda, Ashraful Ul Ayan, Eleanor R Baker, Nirupama Bhatt, Lucy G Biggs, Jacob J Blais, William Borges, Addison K Buchanan, Sophie H Budz, Janice Cai, Athena Chang, Audrey H Clark, Cole J Collemer, Savannah L Collins, Davis R Corvello, Amber R Coyne, Katherine E Dwyer, Molly F Enestvedt, Brendt T Ezovski, Emma C Figueiredo, Matthew S Fontaine, Keira A Fuller, Sarah M Galgay, Emily P Grieve, Mariana F Gutierrez, Mia E Hamel, Henry N Hardiman, Brett R Hawkins, Yvette M Hughes, Samantha R Jacinto, Brayden M Janeiro, James Johnson, Derek M Lacerda, Zander R LaMarche, Audrey Lambert, Giabella A Lamoureux, Natalie V Lavimodiere, Grace V Lopes, Georgia L Lyles, Madison M Magazu, Charli M McCue, Nilton I Meireles, Chase A Minchillo, Connor J Moreau, Sophia G Nadeau, Sudeepa Nayak, Kasia T Obrycki, Abigail M O'Connell, Aviva S Olitsky, Cole A Parent, Evan C Pereira, Shannon S Poirier, Spencer S Rasombath, Collin A Riel, Arianna Russo, Cole R Russo, Jake R Schonhoff, Manika Sharma, Lillian R Sousa, Brooke R Tellier, Sophie M Thibault, Sienna M Tremblay, Susan R Tremblay, Ruby R Walsh, Sahasra Yenumula, Kevin Zhang
Honors: Heber Y Barranco, Audri Bounsavath, Emmet Carr, Nora M Collins, Christian DaCruz, Dylan R Davis, Brady M DiRobbio, Garrett S Duquesnay, Ethan Dwyer, Nathan D Finder, Lidiany J Gibau Neves, Julia Grzybacz, Kyley F Hastings, Kaiden R Hawkins, Blake E Huard, Rafka M Kalbourji, Jinell A Kelley, Carlie M Kerbaj, Andrew M Lagor, Jack E Landolfi, Caroline M Leeman, Shalvah E Lowe, Shaylee G Marshall, Ailey C McCoy, Aulani N Milian, Camila V Mujica Brand, Julia C Nault, Cristian J Neves, Madison S Nguyen, Gabriella S Panagoulopoulos, Colin J Peterson, Paxton R Phiuphonphan, Ty A Pires, Emily J Raimondi, Madison A Richards, Jordan M Richardson, Davonte J Rubiano, Kaitlyn M Samek, Dylan C Skurka, Benjamin W Vadenais, Brody A Vroegindewey, CJ T Webster, Eric S Wickersham, Natalia S Wollen
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