Christian Alden Abramek

Ian James Abrams

Liam Joseph Ainsburg

Dominic J Alger

Kaylie M Allen

Samuel Neal Almeida

Mackenzie V Almstrom

Andrew A Ames

Victoria Alexis Anderson

Alex Araujo

Mario A Arboleda

Hannah N Asermely ••

Dylan Ashilaka

Daniel Morgan Avelar

Madeline Christine Azulay ••

Jaylene C Badillo

Devin Joseph Bagley

Rylie J Bahrke ••

Derek Barbosa

Paul August Barlow ••

Kathryn C Barriere

Eric D Batalon

Aiden Lamar Batchelor

Connor P Bausman ••

Alec James Beane

Anthony Javon Benevides

Kenneth G Bennett

Samantha Marcella Bernardo ••

Gwenivere Faye Bernier

Jacob Ryan Bessette ••

Diamani Fatima Blair

Katelyn Simone Blais •

Nicholas William Bleyer ~

Eric Gregory Bliss ••

Heather Joyce Bliss ••

Kevin Mensah-Ghann Boakye

Nicholas A Boisvert •

Isabell Borges

Olivia Grace Boulris ~

Erika N Bozek

Paola Y Brambila Montes •

Seth Brayton ~

Jack Ryan Busavage

Lauren Ellyse Busavage ••

Amelia Lena Butler ~

James Lee Butler

Ryan Paul Caetano ~

Aidan Edward Careau

Jennifer S Carlmark ••

Ethan Scott Carpenter

Kaidy Ella Carr ~

Domenic Carvalho

Caden M Castiglia

Stella E Cativo

Kyle P Celseti

Jonathan D Chakour

Matthew Francis Champagne

Christian A Chicoine ••

Tyler U Chobanian

Victoria Hope Choquette

Peter J Chora

Thaddeus Gregory Cinieri

Michael James Ciolino ••

Julia Grace Cipolla

Alexis Kacey Cole

Cameron Scott Colella

Jonathan D Colombo

Evan A Cook

Nicholas A Cormier

Kaitlyn Nicole Cornejo ~

Katarina Alexandria Correia

Camryn Frankie Corse

Emma Grace Cotter ~

Raegan Nicole Cox

Lauren F Crawford

Lily M Cruise

Enyel F Cruz-Miranda

Zachary Michael Curtiss

Deanna Marie DaCosta

Madison Elizabeth Dale ••

Faris Bradford Dalou

Jaylin T Daniels

Abigail M Danielson

Jared Wynn Dansereau ••

Isabella Lourdes Dauphinee

Connor Nicholas Dawson

Jacob L Dean

Halle Marie Delmore ••

Estella Carmen DelMoro

Tyler Kenneth Demb

Branden R Demers

Chloe Marie Demers •

Henry John Dennen ••

Bryan F Denton

Angelo Robert Deshaies

Alexander Richard DeStefano

Jaden R Dickson

Andrew John Dieffenbach

Caleb J DiGiovanni

Madelyn Jane Dion

Nicole Jane DiSalvo ••

Connor A Dixon

Madeleine G Dixon

Sophia E Doukas

Jasmin L Dowling •

Nehemiah Duarte

Nyzel Paris Jones Dunkley

Mia Kathleen Dupont ••

Logan David Ellis

Cristiana Encarnacion

Connor R Enestvedt ••

Brandon Michael Ezovski ••

Minal Faheem ••

Andrew Daniel Farley

Haley E Favaloro

Garrett M Fay

Benjamin Brady Feather

Maggie Louise Feiner

Shaun A Figueroa

Owen Frederik Peter Foppema

Analiz Francisco

Mackenzie K Freedman

Damon Paul Fregeau

Gianna M Freitas

Chelsie Taylor Friedland ••

Juan D Galvis Lopez

Alexander Gabriel Garcia

Giana Nicole Garcia

Miranda M Garcia

Matthew T Gauvin

Sean Peter Gauvin

Zoie Lynn Genereux

Bailey T Germani +

Isabella Lauretta Gianfrancesco •

Jeb W Gilson +

Anamaria Gomez-Velez ~

Leah Paige Grant

India Greene ••

Willow M Grudain

Daniel Antoni Grzybacz

Kyra B Guerin

Nicole B Guevara

Eden Christine Gutierrez ~

Zachary A Guzman

Zoe E Guzman +

Renee G Hagupit

Michael E Hancock

Cameron Tyler Harthan

Owen Patrick Healy ••

Carly M Helger

Samantha Nichole Henry +~

Qyann Kale’i Highley

Kayla Nicole Hinton ••

Brady J Hogan

Ryas M Hogge

Jenna Jeanne Hooper ••

Jivan Alexander Horstkamp-Vinekar

Aidan C Horvath

Miguel A Hoyos

Callie Elizabeth Hughes ~

Ainsley C Hurder

Alexis Raye Hyland ••

Jaime M Iglesias-Calle

Jayne Emerson Ingle ••

Chloe Elizabeth Jacinto ••

Abigail Paula Jahnz ••

Alexandra Emilia Jakubiak ••

Emma Teresa Johnson

Kyle Patrick Jordan

Elise Adriana Karbonik

Michael Adam Kenney ••

Harry Michael Kenyon

Lindsay Malia Kepaa

Sofia Ireland Kinnes ••

Valerie Nicole Kissik

Evan M Klowan

Konnor James Klucznik

Quinn Mitchel Knowles

Paulina Kochanczyk ••

Andrew Michael Kulz •

Mikel J Lacroix ••

Morgan E LaFlamme

Taylyn M Lajoie ••

Jillian M Lambert

Jamey Elizabeth Landers

Anthony John Landi

Keith Stephan Landry

Emily Lynn Lanoue ••

Terrinique T Lavallee

Ryan A Lecours

Ryan K Ledoux

Trevor A Leduc

Shania Leon

Joseph Mark Lomastro

Tyler P Longest

Wilton D Lopez Perez

Isabella Ann Luca

Mira Leigh Maccarone

Hannah Elizabeth MacDonald

Robert Graham MacDonald

Jarin L Machado

Karly Elizabeth Macken

Kiara V Madrid

Ian Joseph Mandeville

Madison Marcotte ~

Carina Alicia Marques

Troy Evan Marsh

Justin J Martell

Collin E Martinelli

Michael Joseph Martisius

Andrew Thomas Mastin

Ryan Elizabeth McCann

Sean Andrew McKenna

Aidan J McKinnon

Maxson Joseph McLaughlin

Margaret Theresa McMichael

Abigayle Jeanne Medeiros

Olin Michael Medeiros

Hugo L Mejia, Jr.

James David Melfi

Matthew C Melo

Aubrey C Mena ••

Brock Nicholas Meomartino

Chrisbeth M Merette

Nolan Monahan

Andrew Jacques Moreau

Matthew P Moreau

Stephanie Moreno

Reagan Olivia-Dolores Morris +

Carley Anne Murnin ~

Allison Rose Murphy

Xia Mark Coursen Myers ••

Justin David Nahabedian

Allison Paige Nash

Ryan Steven Naylor

Lily Grace Neves ••

Joshua Louis Newman

Zachary A Nicastro

Alia Grace Nigri

Izabella Bisse Nuay

Sarah Louise O’Connell ••

Ethan Robert Olivier

Joseph F Osmanski

Jenesis Azaria Camille Owens

Austin B Passey

Brooke R Patterson ~

Owen Dean Patterson

Sage E Patterson ~

Camron Jason Pedro

Sean C Peloquin •

Kayla Elizabeth Pena

Cole J Pepin

Jacob Samuel Perlman

Jacob Louis Peters

Alana Riley Phillips

Matthew Ryan Picchioni ~

Maggie E Pierini

Jaden J Pimentel

Rebecca J Pimentel ••

Hunter A Pinske

Ava Joanna Pirri ••

Albert Porabik

Dylan Patrick Powers

Jack Alan Proctor ••

Bryan Christopher Ptaszek •

Shannon E Raftery

Jeremy E Ramjattan

Aaron Robert Raposa

Brady Michael Ray

Joshua Rego Melo

Quinn Natalie Reilly

John E Riley

Marco A Ritchie

Glendaliz A Rivera

Jenna Gabrielle Rivers

Olivia Maria Rivers

Alize Veneace Rodriguez

Celia I Rodriguez

Makenna Elisabeth Rogers

Fiona Delphine Roper

Emily Grace Roy

Henry James Ruel

Derick J Salinas Batista

Jason Stephen Samek

Yulianna Zoliet Sanchez

Julia E Sanford

Ryan F Sanford

Amanda Maria Santos

Nolan Frank Santos

Devon Craveiro Saraiva

Peter A Schiavone

Hunter Ray Shaw

Catherine Shen ••

Alejandro Sicaju

Alex D Sicaju

Hawa A Smallwood ~

Lindsay Grace Sousa

Andrew D Stengel

James Ryan Strenke

Samuel W Stupakevich

Jessica P Swartz

Megan Georgia Taylor ••

Colton B Tedesco

Jake Lamagna Thurman ••

Mark Francis Tierney

Aleecya Mia Torres ••

Rebecca Sarah Towle

Neve Christina Trigo

Riley Claire Trudeau •

Reese Alexander Tweedie

Morgan L Tyler

Alder Marie Ulibarri ~

Jose M Ulloa Bastardo

Jalijah Amari Graves Upchurch

Adam Sarkis Vartanian

Armend Veliu

Paige Katherine Vieira ••

David Villa

Kaitlyn E Vitkin ••

Sebastian Ernest Wagner

John R Walker +

Michael E Walker

Rachel Shae Walmsley ••

Charlotte Elizabeth Waters ••

Dylan Wenz

Jaclyn Paige Whalen ••

Alyssa Rae Wilcox

Kaitlyn Alyssa Wilson

Olivia Lynne Wood

Thomas Leon Wood +

Samuel Seamus Wyss-Duhamel

Nicholas Lambri Zerva

Jolinada Qing Zhang ••

Sophia Ciccolo Ziniti ••

•• National honor society, jr. and sr. year

+ National honor society, junior year

  • National honor society, senior year

~ Rhode Island Honor Society

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