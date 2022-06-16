Christian Alden Abramek
Ian James Abrams
Liam Joseph Ainsburg
Dominic J Alger
Kaylie M Allen
Samuel Neal Almeida
Mackenzie V Almstrom
Andrew A Ames
Victoria Alexis Anderson
Alex Araujo
Mario A Arboleda
Hannah N Asermely ••
Dylan Ashilaka
Daniel Morgan Avelar
Madeline Christine Azulay ••
Jaylene C Badillo
Devin Joseph Bagley
Rylie J Bahrke ••
Derek Barbosa
Paul August Barlow ••
Kathryn C Barriere
Eric D Batalon
Aiden Lamar Batchelor
Connor P Bausman ••
Alec James Beane
Anthony Javon Benevides
Kenneth G Bennett
Samantha Marcella Bernardo ••
Gwenivere Faye Bernier
Jacob Ryan Bessette ••
Diamani Fatima Blair
Katelyn Simone Blais •
Nicholas William Bleyer ~
Eric Gregory Bliss ••
Heather Joyce Bliss ••
Kevin Mensah-Ghann Boakye
Nicholas A Boisvert •
Isabell Borges
Olivia Grace Boulris ~
Erika N Bozek
Paola Y Brambila Montes •
Seth Brayton ~
Jack Ryan Busavage
Lauren Ellyse Busavage ••
Amelia Lena Butler ~
James Lee Butler
Ryan Paul Caetano ~
Aidan Edward Careau
Jennifer S Carlmark ••
Ethan Scott Carpenter
Kaidy Ella Carr ~
Domenic Carvalho
Caden M Castiglia
Stella E Cativo
Kyle P Celseti
Jonathan D Chakour
Matthew Francis Champagne
Christian A Chicoine ••
Tyler U Chobanian
Victoria Hope Choquette
Peter J Chora
Thaddeus Gregory Cinieri
Michael James Ciolino ••
Julia Grace Cipolla
Alexis Kacey Cole
Cameron Scott Colella
Jonathan D Colombo
Evan A Cook
Nicholas A Cormier
Kaitlyn Nicole Cornejo ~
Katarina Alexandria Correia
Camryn Frankie Corse
Emma Grace Cotter ~
Raegan Nicole Cox
Lauren F Crawford
Lily M Cruise
Enyel F Cruz-Miranda
Zachary Michael Curtiss
Deanna Marie DaCosta
Madison Elizabeth Dale ••
Faris Bradford Dalou
Jaylin T Daniels
Abigail M Danielson
Jared Wynn Dansereau ••
Isabella Lourdes Dauphinee
Connor Nicholas Dawson
Jacob L Dean
Halle Marie Delmore ••
Estella Carmen DelMoro
Tyler Kenneth Demb
Branden R Demers
Chloe Marie Demers •
Henry John Dennen ••
Bryan F Denton
Angelo Robert Deshaies
Alexander Richard DeStefano
Jaden R Dickson
Andrew John Dieffenbach
Caleb J DiGiovanni
Madelyn Jane Dion
Nicole Jane DiSalvo ••
Connor A Dixon
Madeleine G Dixon
Sophia E Doukas
Jasmin L Dowling •
Nehemiah Duarte
Nyzel Paris Jones Dunkley
Mia Kathleen Dupont ••
Logan David Ellis
Cristiana Encarnacion
Connor R Enestvedt ••
Brandon Michael Ezovski ••
Minal Faheem ••
Andrew Daniel Farley
Haley E Favaloro
Garrett M Fay
Benjamin Brady Feather
Maggie Louise Feiner
Shaun A Figueroa
Owen Frederik Peter Foppema
Analiz Francisco
Mackenzie K Freedman
Damon Paul Fregeau
Gianna M Freitas
Chelsie Taylor Friedland ••
Juan D Galvis Lopez
Alexander Gabriel Garcia
Giana Nicole Garcia
Miranda M Garcia
Matthew T Gauvin
Sean Peter Gauvin
Zoie Lynn Genereux
Bailey T Germani +
Isabella Lauretta Gianfrancesco •
Jeb W Gilson +
Anamaria Gomez-Velez ~
Leah Paige Grant
India Greene ••
Willow M Grudain
Daniel Antoni Grzybacz
Kyra B Guerin
Nicole B Guevara
Eden Christine Gutierrez ~
Zachary A Guzman
Zoe E Guzman +
Renee G Hagupit
Michael E Hancock
Cameron Tyler Harthan
Owen Patrick Healy ••
Carly M Helger
Samantha Nichole Henry +~
Qyann Kale’i Highley
Kayla Nicole Hinton ••
Brady J Hogan
Ryas M Hogge
Jenna Jeanne Hooper ••
Jivan Alexander Horstkamp-Vinekar
Aidan C Horvath
Miguel A Hoyos
Callie Elizabeth Hughes ~
Ainsley C Hurder
Alexis Raye Hyland ••
Jaime M Iglesias-Calle
Jayne Emerson Ingle ••
Chloe Elizabeth Jacinto ••
Abigail Paula Jahnz ••
Alexandra Emilia Jakubiak ••
Emma Teresa Johnson
Kyle Patrick Jordan
Elise Adriana Karbonik
Michael Adam Kenney ••
Harry Michael Kenyon
Lindsay Malia Kepaa
Sofia Ireland Kinnes ••
Valerie Nicole Kissik
Evan M Klowan
Konnor James Klucznik
Quinn Mitchel Knowles
Paulina Kochanczyk ••
Andrew Michael Kulz •
Mikel J Lacroix ••
Morgan E LaFlamme
Taylyn M Lajoie ••
Jillian M Lambert
Jamey Elizabeth Landers
Anthony John Landi
Keith Stephan Landry
Emily Lynn Lanoue ••
Terrinique T Lavallee
Ryan A Lecours
Ryan K Ledoux
Trevor A Leduc
Shania Leon
Joseph Mark Lomastro
Tyler P Longest
Wilton D Lopez Perez
Isabella Ann Luca
Mira Leigh Maccarone
Hannah Elizabeth MacDonald
Robert Graham MacDonald
Jarin L Machado
Karly Elizabeth Macken
Kiara V Madrid
Ian Joseph Mandeville
Madison Marcotte ~
Carina Alicia Marques
Troy Evan Marsh
Justin J Martell
Collin E Martinelli
Michael Joseph Martisius
Andrew Thomas Mastin
Ryan Elizabeth McCann
Sean Andrew McKenna
Aidan J McKinnon
Maxson Joseph McLaughlin
Margaret Theresa McMichael
Abigayle Jeanne Medeiros
Olin Michael Medeiros
Hugo L Mejia, Jr.
James David Melfi
Matthew C Melo
Aubrey C Mena ••
Brock Nicholas Meomartino
Chrisbeth M Merette
Nolan Monahan
Andrew Jacques Moreau
Matthew P Moreau
Stephanie Moreno
Reagan Olivia-Dolores Morris +
Carley Anne Murnin ~
Allison Rose Murphy
Xia Mark Coursen Myers ••
Justin David Nahabedian
Allison Paige Nash
Ryan Steven Naylor
Lily Grace Neves ••
Joshua Louis Newman
Zachary A Nicastro
Alia Grace Nigri
Izabella Bisse Nuay
Sarah Louise O’Connell ••
Ethan Robert Olivier
Joseph F Osmanski
Jenesis Azaria Camille Owens
Austin B Passey
Brooke R Patterson ~
Owen Dean Patterson
Sage E Patterson ~
Camron Jason Pedro
Sean C Peloquin •
Kayla Elizabeth Pena
Cole J Pepin
Jacob Samuel Perlman
Jacob Louis Peters
Alana Riley Phillips
Matthew Ryan Picchioni ~
Maggie E Pierini
Jaden J Pimentel
Rebecca J Pimentel ••
Hunter A Pinske
Ava Joanna Pirri ••
Albert Porabik
Dylan Patrick Powers
Jack Alan Proctor ••
Bryan Christopher Ptaszek •
Shannon E Raftery
Jeremy E Ramjattan
Aaron Robert Raposa
Brady Michael Ray
Joshua Rego Melo
Quinn Natalie Reilly
John E Riley
Marco A Ritchie
Glendaliz A Rivera
Jenna Gabrielle Rivers
Olivia Maria Rivers
Alize Veneace Rodriguez
Celia I Rodriguez
Makenna Elisabeth Rogers
Fiona Delphine Roper
Emily Grace Roy
Henry James Ruel
Derick J Salinas Batista
Jason Stephen Samek
Yulianna Zoliet Sanchez
Julia E Sanford
Ryan F Sanford
Amanda Maria Santos
Nolan Frank Santos
Devon Craveiro Saraiva
Peter A Schiavone
Hunter Ray Shaw
Catherine Shen ••
Alejandro Sicaju
Alex D Sicaju
Hawa A Smallwood ~
Lindsay Grace Sousa
Andrew D Stengel
James Ryan Strenke
Samuel W Stupakevich
Jessica P Swartz
Megan Georgia Taylor ••
Colton B Tedesco
Jake Lamagna Thurman ••
Mark Francis Tierney
Aleecya Mia Torres ••
Rebecca Sarah Towle
Neve Christina Trigo
Riley Claire Trudeau •
Reese Alexander Tweedie
Morgan L Tyler
Alder Marie Ulibarri ~
Jose M Ulloa Bastardo
Jalijah Amari Graves Upchurch
Adam Sarkis Vartanian
Armend Veliu
Paige Katherine Vieira ••
David Villa
Kaitlyn E Vitkin ••
Sebastian Ernest Wagner
John R Walker +
Michael E Walker
Rachel Shae Walmsley ••
Charlotte Elizabeth Waters ••
Dylan Wenz
Jaclyn Paige Whalen ••
Alyssa Rae Wilcox
Kaitlyn Alyssa Wilson
Olivia Lynne Wood
Thomas Leon Wood +
Samuel Seamus Wyss-Duhamel
Nicholas Lambri Zerva
Jolinada Qing Zhang ••
Sophia Ciccolo Ziniti ••
•• National honor society, jr. and sr. year
+ National honor society, junior year
- National honor society, senior year
~ Rhode Island Honor Society
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