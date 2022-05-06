LINCOLN – The following students have been named to the third quarter honor roll at Lincoln High School.
First Honors: Luke S. Abrahamson, Liliana Abramek, Isabella D. Ackerman, Elizabeth R. Alger, Sophia J. Almond, Elisabeth Alves, Keira I. Anderson, Arianna G. Ando, Amelie J. Archambault, Sophie E. Ashman, Celia E. Avelar, Mahsa Baghbanijavid, Lana Z. Bahra, Pakiza Batool, Rachel J. Battey, Mia Bauzyk, Maimuna H. Bayo, William A. Betts, Briana L. Bilodeau, Siyan K. Bishop, Aaron T. Bolduc, Julia L. Bolduc, Julia F. Botelho, Aaron A. Boudreau, Brianna Y. Bressan, Kelsie V. Bridges, Ryan Brooks, Sadie B. Brown, Emma D. Brunelle, Sofia M. Cacchiotti, Oskar Caldarone, Valentino Campanaro, Joshua M. Candeias, Silviane E. Cardoso Goncalves, Lorena Carranza, Melissa Castro, Sophia J. Cavanaugh, Jaidon Centeio, Aliza P. Chan, Lohith S. Chatragadda, Jinzhi Chen, Oliver Chiacchia, Sarah-Marie R. Choiniere, Matthew J. Colando, Allyson P. Cole, Carson Cole, Ciara M. Connell, Joseph R. Conti, Chase A. Corcoran, Derek Cordova, Berlyn Crique, Caylin E. Crohan, Aryanna L. Culhane, Ava G. Cunha, Kaitlyn A. Dacosta, Tristan C. DaCruz, Jackson D. Danforth, Mya E. DeAngelis, Grace K. Delaney, Mia B. Delgado, Nicholas L. DelVicario, Alexander Denson, Caden B. Derenthal, Austin T. Desautell, Giselle A. DeSousa, Preston DeSousa, Brayden M. Deutsch, Stephen N. DiChiara, Emma G. Dipardo, Kate M. Dipardo, Sophia G. Dowicki, Alexander J. Driscoll, Emily L. Drolet, Sequoia C. Drolet, Emily B. Duclos, Ariana L. Dumas, Nathan Evans, Zachary T. Evans, Charlotte H. Fellingham, Gabriella J. Feole, Jacob D. Fernandes, Paulo C. Fontes, Riley W. Galligan, Samantha F. Gill, Yoselin Gomez, Ethan J. Gray, Mikayel Grigoryan, Jacques P. Guerrier, Emily R. Harrison, Rose H. Hauk, Ethan D. Havey, Jennifer Hayden, Alexandria R. Hicks, Catherine M. Hien, Quincey I. Hightower, Drew R. Howland, Paxton R. Hughes, Hana Hui, Khadija Humayun, Zachary T. Humphries, Alexis Hurley, Sadie Hurley, David S. Iasimone, Katherine L. Kilsey, Natalia A. Klek, Abigail E. Kratman, Lucy R. Kratman, Samantha A. Kratman, James Kregler, Alakananda Krishnan, Charlotte H. Labossiere, Cameron Labrie, Margaret Lachapelle, Jack Lawson, Ellisynn M. Letourneau, Sara J. Lind, Giuseppe S. Lisi, Yiru Liu, Robert Livingston, Marcelo R. Lopes, Gaby Lopez, Justin L. Lourenco, Brynn E. Lugar, Emily P. Lutai, Tyler E. Lutz, Sean P. Maher, Sofya Mallon, Nicole V. Manning, Aliana T. Marino, Taylor Marsh, Eva M. Martinelli, Benjamin Martins, Brianna Martone, Elizabeth G. Maziarz, Houstyn R. McConaghy, Wayne McNamara, Gwenyth E. McNulty, Brady T. Mellen, Michael R. Menard, Kai P. Metivier, Grace Miguel, Christina G. Moneghan, Caleb Monteiro, Sofia Montoya Posada, Paige R. Moreau, Reese A. Moreau, Ronald G. Mourad, Gracie Mumma, Oscar Munoz, Jacob M. Murray, Addison R. Musto, Mahadev S. Nair, Vansh Nandu, Kamil F. Naqvi, Adrian D. Nathanson, Quincy Newray, John Nicoll, Alexia Noel, Austin T. Noel, Tyler N. Ogni, Hailey E. Oliver, Ava Ondis, Miguel Ospina, Mazinho S. Palencia, Ayden Pan, Armina Parvaresh Rizi, Abhi Patel, Lydia F. Paul, Jack Pepin, Nevaeh A. Perrille, Julia L. Perry, Michael Pham, Madison Picard, Holly Pickering, Trinity Pickering, Carlos J. Pinto, Darialys S. Quinonez Colon, Jose C. Ramos-Lopez, Jillian M. Reeve, Olivia L. Riley, Molly M. Riordan, Patrick T. Riordan, Caden R. Robert, Jason M. Robin, Samuel F. Rodrigues, Adrialys Rodriguez Vidal, Kelsey H. Rouleau, Arthur Russo, Jack R. Ryan, Meredith E. Sammon-Burns, Aisha Sarr, Ameena M. Sarr, Emily M. Sexton, Isabella E. Sharma, David Silvestri, Mason B. Simao, Ethan M. Smith, Jasmine P. Soares, Benjamin Souza, Caden J. Specht, Taylor Stande, Amy C. Stevens, Conner A. Strom, Madison M. Strong, Shaili Sullivan, Cameron J. Surmeian, Lila F. Swartz, Rylan T. Swift, Camila S. Tabora, Hannah J. Tillson, Christian A. Toro, Bianca I. Toscan, Eli W. Turgeon, Gavin Varga, Sofia F. Vinagre, Michael M. Vito, Casey L. Weaver, Ezra White, Morgan I. White, Alena C. Wiebe, Alden R. Wohlgemuth, Lucy Wrobleski, Elliana Wu, Georgia Yanez, Joy Zhang, Thomas J. Zhao
Second Honors: Brooke D. Abney, Steven T. Agostinelli, Alishah Ali, Ryan H. Allen, Joseph Almond, Andrea E. Alonzo, Sophia C. Alonzo, Gabriella Altongy, Carissa Alves, Katie Alves, Jordan A. Amorim, Joshua N. Amponsah, Morgan C. Andrade, Ashton M. Armes, Renee C. Asafo-Adjei, Brian D. Auclair III, Lauren W. Azmy, Brenda M. Baires Soriano, Scott J. Barr, Ava E. Bauzyk, Adrianna E. Bedoya, Lydia C. Belisle, Kyle Benoit, Christian D. Betancur, Jayshil A. Blomstedt, Alexia M. Boudjouk, Ayden Boulay, Isaac Brown, Logan M. Brown, Nicholas R. Brunelle, Ryan A. Caron, Catarina Carvalho, Olivia Carvalho, Nicholas S. Celikbas, Andrew S. Ceriello, Lauren N. Cipriano, Sean R. Clifford, Brooke E. Cole, Jackson T. Colton, Abigail L. Connors, Matthew S. Connors, Gian J. Coppolino, Joaquim A. Correia, Paige Coski, John D. Crohan, John DaCruz, Paris Dailey, Liam A. Dana, Natalie A. Daniels, Nyila M. DaSilva-Rocha, Luke Davies, Cassidy A. Dawkins, Amanda DeCarvalho, Sebastian A. DeCubellis, Regan A. Derenthal, Jacqueline D. DeSousa, Grace S. Dexter, Sham Dib, Camden G. Dichiara, Tyler J. Dickinson, Melina R. Diorio, Julia M. Donfrancesco, Joshua C. Drolet, Amber R. Dunn, Myles W. Dupre, Logan C. Durang Jr, Tyler J. Durang, Vien James A. Durant, Madison Embrey, Spencer Evans, William J. Fellingham, Jon-Luca N. Feole, Charlize Fernandez, Haylee Ferreira, Mia Figueiredo, Emily Figueroa, Steven R. Fisher, Lynsey A. Fleming, Aiden O. Fletcher, Jake D. Foster, Ryan D. Fraize, Joseph M. Fucci, Nicholas Gadaleta, Sophia A. Gaitanis, Kayla Gannon, Charles S. Gay, Chanel Ghazal, Adam L. Giuffrida, Nicole O. Goho, Courtney L. Gomes, Megan Gonzalez, Aidan M. Gorman, Vanessa Gouveia, Connor P. Gray, Patrick A. Gray, Davit Grigoryan, Jacob E. Grossman, Christopher Hall, Logan P. Halliwell, Hailie J. Harris, Benjamin G. Harrison, Akoda O. Harrop, Nicholas Havey, Alexander J. Healey, Natalie P. Hollingworth, Makayla A. Horan, Alyssa Hughes, Kyle Jacob, Cameron J. Jacques-Trahan, Katherine M. Jahnz, Jazele M. Jalette, Jacob S. Kamborian, Nathan S. Kanter, Jace R. Kenney, Jack M. Kenny, Momin A. Khalil, Dante P. Koci, Chrisandra Lafleur, Jenna E. Langan, Keysha A. Lara, Aidan J. Lascola, Jillian A. Leahy, Sydney J. Lees, Maegan A. Lizotte, Alexander Lopes, Melea LoPiccolo, Addison E. Lowe, Fakhar Mahdi, Anneliese Marabello, Jalyn G. Marcoux, Ava F. Marini, Francesca I. Marzilli, Giuliana M. Maselli, Pranjal Mathur, Jared M. Maynard, Ryan C. McPeak, Rayhan W. Mehdi, Hailey R. Menard, Peter J. Mendes, Marcus I. Mensah, Jasmyn A. Merhi, Khailee N. Milaythong, Mya G. Miller, Malyneat T. Mon, Aidan C. Moreau, Caidan A. Morin, Julian J. Mourad, Daniel Munguia, Mitchell J. Murtha, Grace R. Nadeau, Niall T. Naqvi, Olivia Nault, Lauryn D. Oliveira-Andrade, Alexandra B. Olley, Audrey A. Pacheco, Sebastian R. Pacheco, Savannah R. Paquette, Sara E. Pare, Lucas J. Parent, Isabella A. Parker, Sophie Paroyian, Adrien E. Paternina, Kaydance Peckham, Zachery S. Peckham, Amara Pina, Maria A. Plante, Christian S. Plouffe, Christian M. Protano, Lily A. Quinlan, Patricia Ranone, Emma H. Richards, Isabella Rivera, Madison R. Roddy, Aidan G. Rodenbaugh, Anna M. Rodriguez-Toye, Katelyn Rogers, Bella C. Rose, Trae J. Rose, Robert R. Rouleau, Aiden C. Ruiz, Elizabeth T. Sa, Julia N. Sa, Coleton Samos, Alexandra M. Seale, Ethan D. Sexton, Tyler J. Sherlock, Shayanne Silva, Alexis R. Spardello, Krysia A. Spillane, Alyssa St Jean, Brandon R. Stadnik, Ashley E. Stratis, Daylin J. Tetreault, Dashiell C. Thorne, Paige W. Valedofsky, Aliyn Valente, Cash M. Vincent, Matthew Vito, Amanda S. Viveiros, Vanessa Viveiros, Marco D. Vuono, Sam Vygoder, Julia A. Walmsley, Benson Wang, Maxwell Winsor, Talia Zervas, Angela Zhang, Shan Zhong
Third Honors: Skye A. Adam, Meshlin Alam, Natalia N. Andrade, Alaina E. Arruda, Savanna J. Atstupenas, Elizabeth Barakat, John Anthony D. Barros, Samuel Behlke, Mckenzie R. Blanchet, Owen Boulay, Megan E. Brown, Alec Bucki, Abigail S. Byington, Isaac A. Cabral, Tyler Cabral, Elaijah Cardoso, Yesayra A. Ciaramello, Ryan J. Colando, Grace E. Connors, Christopher A. Cooke, Victoria Coski, Beckett J. Cournoyer, Amilcar Coutinho Amado, Julien Crique, Aidan L. Crocker, Nathan J. Cunningham, Cristiano M. DeCubellis, Kaelyn A. DeJesus, Megan DeLisle, Will J. Denio, Kyla L. Duarte, Aiden C. Eddy, Chi-beze E. Erickson, Dounya B. Eskaf, Jessica M. Felicio, Helena C. Fernandes, Cassidy Fortier, Cassidy R. Foster, Jordan M. Furtado, Brett S. Germani, Abigail L. Gilbert, Nathan Goff, Krystal Gonzalez, Ulysses Goodinson, Emilie Gordon, Reagan H. Gould, Collin Greer, Gage Guibeau, Chase B. Hall, William Hall, Drew E. Halloran, Nathan Hallworth, Matthew T. Harmon, Zachary C. Henault, Michael J. Holleran, Yasmine M. Hultquist, Michael R. Johnson, Sarah R. Kennedy, Muhammad H. Khan, Christian C. Khoury, Oliwier G. Kulpinski, Chloe L. Lafond, Isabella A. Lamoureux, Ian J. Lanctot, Olivia Landry, Aiden Langborg, Charlotte A. Laprade, Emma D. Larivee, Zachary A. Lecours, Soren B. Lessard, Madelynn L. Letourneau, Julian X. Leyva, Thomas LoPiccolo, Celeste C. Lynch, Matteo J. Mazzenga, Brady McDonnell, Brendan F. McKinnon, Jayce E. McNally, Shayan N. Mehdi, Eric J. Meza, Faith A. Miguel, Samantha G. Mitri, Edwin Mooney, Ryan D. Morin, Chloe R. Murphy, Gabriela R. Navarro, Tyler Newberg, Bradley J. Oliver, Julian Ondis, Kacper Paprocki, Anthony J. Parisi, Gabriella Passarelli, Devon G. Perrille, Christian D. Petrone, Brielle M. Pierson, Victoria A. Pina, Andre N. Plante, Ryan D. Plante, Dominic Primo, Brianna M. Procter, Caitlyn N. Procter, Hailey A. Quinones, Ryan T. Ribeiro, Maya Richard, Deven E. Rincon, Jazlyn Rodriguez, Z'adier Rodriguez, Avyana H. Russo, Zhakhongir Saliev, Ava R. Salvatore, Lauren E. Sanchez, Christian J. Sangiovanni, Destinee M. Santos, Isabella M. Sartini, Amiah L. Sheehan, Evan R. Simone, Thomas L. Simpson, Kelsey G. Smith, Justin P. Soares, Devon M. Soehnge, Alanna E. Somyk, Alyssa A. Spaziano, Cooper Stebenne, Lucy G. Stimson, Emma R. Such, Clark Taskin, Christopher J. Thibert, Karl Torres, Ylime Torres, Caden M. Watters, Tyler A. White, Derrick M. Wood, Alyssa M. Ziegler
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