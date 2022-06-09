Joseph Campbell Almond

Sophia Joy Almond

Carissa Lynn Alves

Isaac A. Alves

Katie Elizabeth Alves

Jordan A. Amorim

Morgan Ciarra Andrade

Ashton M. Armes

Renée Chelsea Asafo-Adjei

Mahsa Baghbanijavid

Scott Joseph Barr

Venna Paris Barry

Rachel J. Battey

Ethan Daniel Batty

Mia Lynn Bauzyk

Adrianna Evalina Bedoya

Cole R. Belkner

Neriah Bernardino

Siyan K. Bishop

Elizabeth Amber Blakely

Julia Lyn Bolduc

Devin Anthony Borrelli

Chase F. Boulay

Ryan Mitchelson Brooks

Sadie Beth Brown

William Brown

Emma Dolores Brunelle

Valentino Campanaro

Elaijah G. Cardoso

Silviane Edian Cardoso Gonçalves

Lohith Sujan Chatragadda

Oliver Matthew Chiacchia

Carson Jane Cole

Thomas Leonard Corcoran

Devin Cormier

Paige J Coski

Amilcar T. Coutinho Amado

Austin David Creamer

Julien A. Crique

Liam Andrew Dana

Nyila M. DaSilva-Rocha

Kane Robert Davies

Dylan Riley Degennaro

Annaliss Nereida DeJesus

Dylan J. DeJesus

Grace Kerlin Delaney

Courtney Deluca

Nicholas Landon DelVicario

Regan Ann Derenthal

Giselle Aurora DeSousa

Jacqueline D. DeSousa

Grace Sophia Dexter

Sham Dib

Stephen Nicholas DiChiara

Michael P. DiDomenico, Jr.

Mia N. DiIorio

Julia Morgan Donfrancesco

Sophia Galang Dowicki

Joshua C. Drolet

Logan Charles Durang, Jr.

Chi-Beze Emeh Erickson

Prince Chinonso Erickson

Charlotte Horan Fellingham

Gabriella Joelle Feole

Steven Robert Fisher

Lynsey Ann Fleming

Aiden O’Brien Fletcher

Jake Douglas Foster

Sean C. Freeman

Jordan M. Furtado

Sophia Adela Gaitanis

Samantha F. Gill

Nicole Olivia Goho

Courtney Lynn Nazare Gomes

Alani Mercedes Goris

Robert M. Goudreau

Reagan Henry Gould

Mikayel Grigoryan

Drew Elliott Halloran

Nathan Hallworth

Emily Ruth Harrison

Catherine Michaela Hien

Evan R. Hoffman

Drew Ramzi Howland

Lukas Andrei Hughes

Paxton Reid Hughes

Hana Hui

Yasmine Myra Hultquist

Zachary Thomas Humphries

Katherine Mary Jahnz

Amya Jena James

Kathy Khadijatou Kante

Jace Richard Kenney

Madison Helena Kishfy

Abigail Emilia Kratman

Lucy Rosa Kratman

Samantha April Kratman

Alakananda Krishnan

Kayla Elizabeth Kumar

Cameron R. Labrie

Chloe Lauren Lafond

Olivia Morgan Landry

Zachary Allan Lecours

Emma R. Lemieux

Gabriella Rei Lemieux

Kenneth Lewis

Sara Jane Hughes Lind

Giuseppe S. Lisi

Robert Mark Livingston

Maegan Ashley Lizotte

Marcelo Ramos Lopes

Justin L. Lourenco

Ezequiel A. Luciano

Tyler Enrique Lutz

Celeste Cecilia Lynch

Aliana Tessa Marino

Drew Martel

Benjamin Martins

Pranjal Mathur

Matteo J. Mazzenga

Houstyn Rae McConaghy

Brendan F. McKinnon

Jenasha McNally

Ryan C. McPeak

Andrew D. Medvetsky

Kenneth A. Mello

Marcus Isaiah Charles Mensah

Grace Miguel

Samantha G. Mitri

Christina Galang Moneghan

Miyah Trinity Monteiro

Paige Rose Moreau

Daniel Munguia

Jacob Mitchell Murray

Grace Rose Nadeau

Shawn Christopher Nadeau

Vansh Nandu

Gabriela Rae Navarro

Alexia Lynn Noel

Chidubem Nwankwo

Dylan J. Ogni

Tyler Nicholas Ogni

Bradley J. Oliver

Hailey Elizabeth Oliver

Ava Ondis

Abdelnour Osko

Sebastian R. Pacheco

Mazinho Steven Palencia

Sadee J. Paquette

Armina Parvaresh Rizi

Gabriella Grace Passarelli

Jasani Yvette Patrick-Brown

Kaydance L. Peckham

Jack Carroll Pepin

Devon Gaetano Perrille

Cassandra Nicole Perry

Julia L. Perry

Madison Riley Picard

Trinity Pickering

Brielle M. Pierson

Lily Ana-Mei Quinlan

Hailey Ann Quinones

Patricia A. Ranone

Isabel Cristina Rendon

Adrialys Rodriguez Vidal

Anna Maria Rodriguez-Toye

Jazlyn Rodriguez

Lucy Belle Rodrigues Burbank

Cotey Rock Rondeau

Bella Chiara Rose

Dominic Antonio Rose

Trae James Rose

Aiden Camilo Ruiz

Jack R. Ryan

Elizabeth Tida Sa

Zhakhongir Saliev

Daniel Sanchez

Aisha Sarr

Isabella Marie Sartini

Ethan Davis Sexton

Arman Sharma

Savannah Miranda Shaw

Amiah Lee Sheehan

Shayanne Silva

Evan Richard Simone

Thomas Lee Simpson

Lily Priscilla Smith

Veronica Kyla Smith

Jasmine Prajapati Soares

Ariana Song

Ethan Alexander Sousa

Benjamin Maxwell Souza

Brandon Richard Stadnik

Taylor N. Stande

Cooper Stebenne

Amy C. Stevens

Lucy Grace Irene Stimson

Ashley E. Stratis

Shaili Sullivan

Ana Lee Taliercio

Damian James Terrizzi

Daylin James Tetreault

Hannah Jeanne Tillson

Karl H. Torres

Jessica Ann Villella

Michael Matthew Vito

Amanda S. Viveiros

Sam Vygoder

David Walker

Jonathan James Wetmore

Tyler Amaro White

Andrayah Faith Williams

Paige R. Williamson

Maxwell Winsor

Elliana Wu

Mercedes Coelho Xavier

Talia Zervas

Angela Zhang

Thomas J. Zhao

Shan Zhong

Alyssa Marie Ziegler

Tags

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.