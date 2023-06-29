LINCOLN – The following students have been named to the fourth quarter honor roll at Lincoln Middle School.
Grade 8
First Honors: Casey S. Acciardo, George Ackerman, William Aiken, Avery L. Aldridge, Ibrahim S. Ali, Landon J. Arruda, Maddison C. Ashman, Mariana Betancur, Tanvi Bobbili, Corey R. Campagnone, Brandon Carranza, Robert R. Choiniere, Victoria Cifuentes, Molly R. Comtois, Liam Connell, Luca J. Coppolino, Jaxom L. Craven, Declan R. Crohan O'Grady, Joey L. Cunha, Anna G. Danis, Danika E. Denham, Joshua Denson, Madeleine Desmarais, Zaynab Diop, Nathan J. Duclos, Allison Dumont, Charles J. Eltz, Chengyao Gao, Eva J. Genereux, Connor M. Giguere, Eliza Gobin, Molly Halliwell, Austin C. Henault, Colton J. Henderson, Samantha M. Iacobucci, Shaayan Jafery, Eliana R. Joshi, Abigail P. Kapadia, Snigdha Kethineni, Brielle A. Lambert, Evan M. Lewis, Daniel W. London, Joseph H. London, Alyssa L. Lopes, Hayden J. Lugar, Jack P. Manion, Kaitlin J. Manion, Eliana Martino-Harms, Sean McDonnell, Quinn C. McKee, Olivia McManus, Faizan Mehdi, Malia Miller, Rayyan F. Naqvi, Olivia M. Norman, Caden Oldham, Inioluwa O. Payne, Kelsie A. Renard, Luke D. Richards, Bella Ridge, Joseph M. Russo, Braydon J. Samos, Connor P. Smith, Samantha M. Soehnge, Raquel M. Stockdale, Jonathan J. Such, Andrew J. Swerdloff, Malavika Syam Jayan, Gabriel E. Szurley, Madalyn C. Tompkins-Mysels, Richard E. VanNieuwenhuize III, Joshua X. Vario, Stephen L. Villari, Evan Vincenzi, Tayla R. Walker, Isa B. Zambarano
Second Honors: Emmalyn M. Araujo, Anthony A. Belleville, Priya A. Blomstedt, Alexander R. Boudreau, Riley E. Bouthillette, Joseph J. Cameron, Luke R. Cavanaugh, Zachary S. Correia, Evan E. Cucca, Tyler N. DelVicario, Jillian Eshleman, Zavaughn Fonseca, Vincent D. Forcier, Carly I. Fraize, Charlotte Furland, Lorenzo R. Garrahan, Katherine M. Goolgasian, Karah I. Kennedy, Charlotte G. Kilsey, Meghan Kumar, Alexandra S. Lopes, Jairo S. Lopez, Joshua D. Malmberg, Raffi Mnatsakanian, Riley G. Moreau, Avery P. Morin, Christian R. Pakuris, Brandon A. Paris, Diego Ponce Garcia, Gabriella E. Ramos, Lucy I. Scarborough, Todd D. Spardello, Martin Swenson, Grace Vito, Raegan S. Watters, Edward J. Went
Third Honors: James Abramek, Jason A. Barreiros, Lizette D. Barros, Ethan M. Becker, Taelynn J. Brown, Kylee J. Bullard, Nicole E. Cajoux, Kasey G. Cerrone, Paula R. Chece, Noah Clifford, Aidan F. Colton, Julianna Correia, Kayden J. Crowley, Shelby C. Dumas, Evan Eddy, Colin Faria, Janelys M. Gomez, Michael Gugel, Nicholas R. Healey, Isabella M. Marano, Angelina L. Medeiros, Brandon Meza, James Murnighan, Roman Nadrowski, Samantha E. Nardelli, Kolin T. Orrall, Chace J. Snyder, Madison L. Varatta, Ezrie M. Zahlany
Grade 7
First Honors: Giovanni A. Albanese, Luke R. Albert, Andrew Alves, Avery B. Anderson, Marcus J. Avelar, Riley A. Baesemann, Bethany I. Barrios, Cameron Barros, Ryan Barros, Jessica R. Bartberger, Emily Benoit, Mya A. Cabral, Olivia C. Cabral, Rooney L. Cao, Kelsey L. Cardoso, Ruhan Chandra Mohan, Olivia Chin, Camden J. Choiniere, Jason P. Clune, Henry K. Colt, Cyan A. Costa, Justin C. Creach, Sophia E. Cutler, Ava DaSilva, Joseph G. DeFeo, Brandon Dobson, Luke M. Dunne, Jalexci O. Estrada Ortiz, Meredith Evans, Mya R. Fontaine, Madison S. Ford, Lilah J. Fortier, Makayla D. Freeman, Ethan A. Garcia, Alexander D. Ghizdavu, Olivia D. Gilbert, Bryce P. Gordon, Raia C. Henry, Jason C. Hickey, Elizabeth Hopkins, Ayla Jackson, Audra Johnson, Mara P. Kapadia, Matthew J. Kerins, Wyatt J. Kloss, Halima Kouraj, Elena M. Lemery, Jordan J. Lizotte, Damian S. Lopez, Mallory K. Lowe, Braden A. Lynch, Karina Mallon, Sydney K. Marchand, Olivia Marsh, Addison Monteiro, Keira Murray, Madison L. Nightingale, Imisioluwa O. Oyedepo, Chance Paquette, Aiden M. Parker, Tyler G. Pelosi, Francesca L. Piccirilli, Maia Pinto, Michael W. Rao, Ashton L. Robert, Tyler J. Roberts, Logan G. Robin, Michael J. Roy, Yashvi M. Shah, Giovanni V. Simone, Calvin Smith, Gaige H. Sullivan, Adleigh Tellier, Vivien L. Thorne, Brooke Tillson, Molly M. Valedofsky, Keagan H. Valente, Olivia L. Vilner, Briana M. Voisinet, Charlee Worcester, Logan A. Xiarhos, Sofia D. Yakut, Nelson Yang, Juliana L. Zamora, Angelina N. Zampini
Second Honors: Elijah G. A'Vant, Olivia P. Arruda, Damien M. Blicker, Aurora R. Boudreau, Brazier D. Brown, Josie J. Brown, Julia A. Cacchiotti, Sophia Canale, Giavani M. Caro, Noah Champagne, Myra E. Cooley, Emma E. Correia, Aiden D. Creamer, Andrew J. Dacosta, Gavin D. Diorio, Ryan William Durant, Josh E. Famiglietti, Fiona A. Faria, Hazell M. Fasano, Ariella J. Faxas, Bianca M. Gomes, Charlotte J. Green, Ryan M. Hadley, Elvis M. Hanson, Nathan Harnois, Andrew M. Healey, Lennon D. Hiatt, Luke P. LaSalle, Phoenix Law, Jake D. Longo, Abigail B. Longpre, Blake Lopatka, Marley L. Lopes, Eva G. Maher, Justin Maynard, Lillie S. Milaythong, Rita M. Mourad, Liam J. Mulligan, Vienna Nadrowski, Mikayla A. Procter, Addison Prosnitz, Deanna V. Rusov, Flynn W. Sikorowicz, Logan T. Szynal, Alicia J. Valois, Connor A. Valois, Maria C. Youakim
Third Honors: Vivienne P. Ahlvin, Grace E. Araujo, Noah P. Barker, Luke B. Biron, Christian P. Boutan, Samuel S. Brunelle, Marissa M. Candeias, Owen J. Caron, Daniella M. Cimorelli, Paul S. Dion, Mason J. Durang, Adelize M. Faxas, Bella M. Ferreira, Aliza Goitia, Kylee E. Hannigan, Faith M. Joly, Dennis R. Lawson, Lorne N. Mangum-Hines Jr, Ariana Morales, Ryder A. Morrissette, Muhammad Ndoye, Serena R. O'Gowan, Jaxon R. Panzo, Grace S. Plouffe, Noah J. Rand, Abdullokh Rasulov, Mason Rocchio, Addison R. Rodrigues, Olive E. Rooney, Niah A. Sanon, Alexis Sherry, Robert J. Skodras Jr, Julian C. Sousa, Kathryn E. Tellier, Kayleen Tordoya, Isis D. Vixaisak, Krystal Y. Voisinet, Liza J. Weyer, Niki Wu
Grade 6
First Honors: Juliette R. Abramek, Brayden P. Anderson, Soren G. Anderson, Jayda A. Arelo, Natalie P. Batastini, Brooke O. Batista, Laura M. Bello, Jaiden P. Bibby, Cameron J. Bibeault, Cameron G. Boudjouk, Chloe C. Bousquet, Jameson G. Brown, Lucas E. Burdette, Marissa R. Caetano, Asher Chan, Greshma Chandrashekar, Olivia T. Choiniere, Colton P. Clarke, Mark A. Coleman, Kaila DaCruz, William R. Danis, Isabella R. Della Vecchia, Michael Denham, Sophia M. DeSimone, Lilyana L. DiBello, Treyson J. DiChiara, Joshua C. Dos Santos, June L. Eshleman, Julia S. Flanagan, Laasya Gajula, Molly R. Ganim, Jing Q. Gao, Ellie S. Gartman, Nicholas Gill, Regan C. Gingras, Hannah Giuffrida, Madison M. Heon, Meadow Hyson, Elaina M. Iannuzzi, Stella M. Joseph, Charlotte C. Kenyon, Emma L. LaFazia, Talia M. Lambert, Taylor Landi, Chloe Landry, Sebastian A. Lemire, Adeline Macomber, Eva A. Magnell, Brooklyn Mason, Carter McBride, Griffin F. Morin, Cheikh Serigne Ndiaye, Charlotte Nickson, Mykiah A. Oldham, Enoch O. Payne, Charley Phillips, Ziva Provost, Fabiana V. Regalado Gonzalez, Kelsey L. Robbio, Tenley E. Roberts, Lilah Rodriguez, Owen L. Ryan, Julia N. Sarza, Lucas S. Schmidts, Jacob Shamoun, Kirsten S. Shaub, Mazie L. Shurtleff, Ziad A. Siddiqui, Ariella J. Simanski, Aavi Singh, Vinay Datta Sirasu, Aiden D. Smith, Brendan D. Smith, Selma A. Smith, Allison E. Stewart, Jean-Paul R. Stimson, Alana Tabora, Abram Trachtenberg, Alexander R. VanNieuwenhuize, Camille Wall, Jideobi V. Washam-Unaka
Second Honors: Aleema Ahmad, Aleena Ahmad, Anthony J. Albuquerque, Emma R. Albuquerque, Angelina Bermudez, Charles L. Breguet, Glen J. Brumbaugh III, Benjamin P. Comtois, Adrian J. Coutinho, Alex D. Creamer, Jack Crohan, Ashton J. D'Antonio, Joseph DeCarvalho, Caden K. Doull, Noah V. Dunbar, Grant Falcone, Enzo M. Fiero, Aubrie A. Gay, Hannah J. Helton, Aria R. Hill, Joseph R. Hill Jr, Anna C. Illuzzi, Daniel P. Joy, Abdullah Kouraj, Zachary M. Lawson, Daniel A. Lengyel Jr, James M. Lind, Sebastien G. Love, Georges Makhlouf, Maddox J. Mellen, Kassidy Rong, Natalie Rong, Ava L. Ruggerio, Masen S. Salameh, Oliver W. Scott, Evangeline Sousa, Ella S. Tanguay, Nolan A. Thompson, Ashley Tordoya, Jaycee A. Valle Maldonado, Aiden N. Villari, Bradan S. Vincenzi, William F. Watkins
Third Honors: Julianna Arango, Gianna E. Bakleh, Benjamin K. Berube, Mason J. Bethel, Asher Bonin, Brian N. Bouthillette, Trent M. Bouthillette, Cameron N. Canavan, James J. Carvalho, Leonor S. Centeio, Narllah S. Correia, Jelson DaCruz, Chase X. Fiore, Nicholas M. Harriman, Oliver A. Harvey, Tyler Hoard, Caleb J. Kertyzak, Emryck Martino-Harms, Roman F. Marzocchi, Justin R. McGloin, Liam F. McQuade, Jolie Nunes, Elie A. Osko, Anderson J. Osmanski, Kevin M. Silvestri, Mason M. Simpson, Mason M. Szynal, Kian Williams, Aiden Wilson
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