LINCOLN – The following students at Lincoln Middle School have been named to the second quarter honor roll.
Grade 8
First Honors: Casey S. Acciardo, George Ackerman, William Aiken, Avery L. Aldridge, Ibrahim S. Ali, Emmalyn M. Araujo, Landon J. Arruda, Maddison C. Ashman, Lizette D. Barros, Mariana Betancur, Priya A. Blomstedt, Tanvi Bobbili, Riley E. Bouthillette, Corey R. Campagnone, Brandon Carranza, Luke R. Cavanaugh, Victoria Cifuentes, Molly R. Comtois, Liam Connell, Luca J. Coppolino, Jaxom L. Craven, Declan R. Crohan O'Grady, Joey L. Cunha, Anna G. Danis, Danika E. Denham, Joshua Denson, Madeleine Desmarais, Zaynab Diop, Nathan J. Duclos, Allison Dumont, Charles J. Eltz, Jillian Eshleman, Zavaughn Fonseca, Carly I. Fraize, Charlotte Furland, Chengyao Gao, Eva J. Genereux, Eliza Gobin, Katherine M. Goolgasian, Molly Halliwell, Austin C. Henault, Colton J. Henderson, Samantha M. Iacobucci, Eliana R. Joshi, Abigail P. Kapadia, Karah I. Kennedy, Snigdha Kethineni, Brielle A. Lambert, Daniel W. London, Joseph H. London, Alexandra S. Lopes, Jairo S. Lopez, Hayden J. Lugar, Jack P. Manion, Kaitlin J. Manion, Eliana Martino-Harms, Sean McDonnell, Jharis McGonigle, Quinn C. McKee, Faizan Mehdi, Malia Miller, Rayyan F. Naqvi, Judah Nicoletti, Olivia M. Norman, Caden Oldham, Inioluwa Payne, Kelsie A. Renard, Luke D. Richards, Bella Ridge, Joseph M. Russo, Braydon J. Samos, Lucy I. Scarborough, Connor P. Smith, Samantha M. Soehnge, Raquel M. Stockdale, Jonathan J. Such, Andrew J. Swerdloff, Malavika Syam Jayan, Gabriel E. Szurley, Madalyn C. Tompkins-Mysels, Richard E. VanNieuwenhuize III, Stephen L. Villari, Evan Vincenzi, Grace Vito, Tayla R. Walker, Lea M. Walsh, Raegan S. Watters, Ezrie M. Zahlany, Isa B. Zambarano, Ayah H. Ziani
Second Honors: Jason A. Barreiros, Anthony A. Belleville, Robert R. Choiniere, Aidan F. Colton, Zachary S. Correia, Kayden J. Crowley, Evan E. Cucca, Tyler N. DelVicario, Shelby C. Dumas, Evan Eddy, Vincent D. Forcier, Lorenzo R. Garrahan, Connor m. Giguere, Charlotte G. Kilsey, Meghan Kumar, Madyson R. Lefebvre, Evan M. Lewis, Kaylee Lewis, Alyssa L. Lopes, Joshua D. Malmberg, Isabella M. Marano, Olivia McManus, Riley G. Moreau, Avery P. Morin, Roman Nadrowski, Samantha E. Nardelli, Brandon A. Paris, Lauryn T. Picard, Diego Ponce Garcia, Gabriella E. Ramos, Stone S. Robin, Chace J. Snyder, Martin Swenson, Madison L. Varatta, Joshua X. Vario, Edward J. Went
Third Honors: Ethan M. Becker, Payton M. Bernardino, Alexander R. Boudreau, Taelynn J. Brown, Nicole E. Cajoux, Paula R. Chece, Noah Clifford, Julianna Correia, Salvatore A. Costa, Samantha E. Doherty, Jamisan A. Flanagan, Jaylynn E. Galla, Janelys M. Gomez, Michael Gugel, Nicholas R. Healey, Evander Herrera-Thornton, Camden F. Horan, Shaayan Jafery, Lillian H. Kohring, Emery M. Lopez, Landon A. Mathison, Angelina L. Medeiros, Raffi Mnatsakanian, James Murnighan, Ryan B. Olson, Kolin T. Orrall, Michael N. Parisi, Christiaan R. Pina, Matthew D. Raftery, Hannah L. Rodrigues, Tyler G. Senra, Todd D. Spardello, Gracin M. Tanguay
Grade 7
First Honors: Luke R. Albert, Andrew Alves, Avery B. Anderson, Marcus J. Avelar, Riley A. Baesemann, Noah P. Barker, Ryan Barros, Jessica R. Bartberger, Emily Benoit, Damien M. Blicker, Josie J. Brown, Olivia C. Cabral, Rooney L. Cao, Kelsey L. Cardoso, Ruhan Chandra Mohan, Olivia Chin, Henry K. Colt, Cyan A. Costa, Justin C. Creach, Morgan E. Cunha, Sophia E. Cutler, Ava Dasilva, Luke M. Dunne, Jalexci O. Estrada Ortiz, Meredith Evans, Josh E. Famiglietti, Hazell M. Fasano, Abigail R. Ferreira, Mya R. Fontaine, Madison S. Ford, Lilah J. Fortier, Makayla D. Freeman, Ethan A. Garcia, Alexander D. Ghizdavu, Olivia D. Gilbert, Bryce P. Gordon, Charlotte J. Green, Raia C. Henry, Jason C. Hickey, Elizabeth Hopkins, Ayla Jackson, Audra Johnson, Mara P. Kapadia, Wyatt J. Kloss, Halima Kouraj, Elena M. Lemery, Jordan J. Lizotte, Abigail B. Longpre, Mallory K. Lowe, Braden A. Lynch, Karina Mallon, Sydney K. Marchand, Olivia Marsh, Addison Monteiro, Keira Murray, Madison L. Nightingale, Imisioluwa O. Oyedepo, Chance Paquette, Aiden M. Parker, Tyler G. Pelosi, Francesca L. Piccirilli, Michael W. Rao, Ashton L. Robert, Tyler J. Roberts, Logan G. Robin, Yashvi M. Shah, Flynn W. Sikorowicz, Giovanni V. Simone, Calvin Smith, Gaige H. Sullivan, Adleigh Tellier, Vivien L. Thorne, Brooke Tillson, Molly M. Valedofsky, Keagan H. Valente, Olivia L. Vilner, Briana M. Voisinet, Logan A. Xiarhos, Sofia D. Yakut, Nelson Yang, Juliana L. Zamora
Second Honors: Elijah G. A'Vant, Vivienne P. Ahlvin, Giovanni A. Albanese, Grace E. Araujo, Olivia P. Arruda, Bethany I. Barrios, Cameron Barros, Luke B. Biron, Lillian Burgess, Mya A. Cabral, Julia A. Cacchiotti, Giavani M. Caro, Camden J. Choiniere, Myra E. Cooley, Andrew J. Dacosta, Joseph G. DeFeo, Zachary N. DiMario, Paul S. Dion, Gavin D. Diorio, Brandon Dobson, Fiona A. Faria, Jewliana R. Gaudette, Bianca M. Gomes, Ryan M. Hadley, Andrew M. Healey, Faith M. Joly, Dennis R. Lawson, Jake D. Longo, Blake Lopatka, Marley L. Lopes, Damian S. Lopez, Eva G. Maher, Justin Maynard, Lillie S. Milaythong, Rita M. Mourad, Liam J. Mulligan, Vienna Nadrowski, Serena R. O'Gowan, Anaiah C. Perdomo, Grace S. Plouffe, Addison Prosnitz, Noah J. Rand, Brendan Reynolds, Isabel A. Reynolds, Deanna V. Rusov, Nathon L. Shaw, Logan T. Szynal, Kayleen Tordoya, Alicia J. Valois, Connor A. Valois, Liza J. Weyer, Charlee Worcester, Niki Wu, Angelina N. Zampini
Third Honors: Max Bell, Brazier D. Brown, Cade J. Campbell, Sophia Canale, Marissa M. Candeias, Emma E. Correia, Emma A. Creach, Aiden D. Creamer, Ava W. Crowell, Mia C. Delgado, Aaron J. DeMarco, Mason J. Durang, Ryan William Durant, Joslyn S. Eddy, Adelize M. Faxas, Ariella J. Faxas, Aliza Goitia, Kylee E. Hannigan, Elvis M. Hanson, Lennon D. Hiatt, Matthew J. Kerins, Luke P. LaSalle, Phoenix Law, Connor Lusiak-Chin, Jaxson Lusiak-Chin, Ryder A. Morrissette, Muhammad Ndoye, Joseph C. Nehme, Jaxon R. Panzo, Brooke E. Picard, Maia Pinto, Mikayla A. Procter, Abdullokh Rasulov, Mya J. Rojas, Michael J. Roy, Niah A. Sanon, Alexis Sherry, Kathryn E. Tellier, Isis D. Vixaisak, Maria C. Youakim
Grade 6
First Honors: Juliette R. Abramek, Anthony J. Albuquerque, Brayden P. Anderson, Soren G. Anderson, Jayda A. Arelo, Natalie P. Batastini, Brooke O. Batista, Cameron J. Bibeault, Cameron G. Boudjouk, Chloe C. Bousquet, Jameson G. Brown, Lucas E. Burdette, Marissa R. Caetano, Asher Chan, Greshma Chandrashekar, Olivia T. Choiniere, Colton P. Clarke, Mark A. Coleman, Jack Crohan, Ashton J. D'Antonio, Kaila DaCruz, William R. Danis, Isabella R. Della Vecchia, Michael Denham, Sophia M. DeSimone, Lilyana L. DiBello, Joshua C. Dos Santos, June L. Eshleman, Enzo M. Fiero, Julia S. Flanagan, Laasya Gajula, Molly R. Ganim, Jing Q. Gao, Ellie S. Gartman, Regan C. Gingras, Hannah Giuffrida, Nicholas M. Harriman, Meadow Hyson, Elaina M. Iannuzzi, Anna C. Illuzzi, Stella M. Joseph, Daniel P. Joy, Charlotte C. Kenyon, Abdullah Kouraj, Emma L. LaFazia, Taylor Landi, Chloe Landry, Sebastian A. Lemire, James M. Lind, Eva A. Magnell, James D. Mariani, Brooklyn Mason, Carter McBride, Justin R. McGloin, Maddox J. Mellen, Griffin F. Morin, Cheikh Serigne Ndiaye, Charlotte Nickson, Mykiah A. Oldham, Enoch O. Payne, Ziva Provost, Fabiana V. Regalado Gonzalez, Kelsey L. Robbio, Tenley E. Roberts, Lilah Rodriguez, Kassidy Rong, Julia N. Sarza, Lucas S. Schmidts, Kirsten S. Shaub, Mazie L. Shurtleff, Ziad A. Siddiqui, Ariella J. Simanski, Aavi Singh, Aiden D. Smith, Brendan D. Smith, Selma A. Smith, Allison E. Stewart, Jean-Paul R. Stimson, Ella S. Tanguay, Nolan A. Thompson, Ashley Tordoya, Abram Trachtenberg, Alexander R. VanNieuwenhuize, Camille Wall, Jideobi V. Washam-Unaka, Gabriella E. Yadisernia
Second Honors: Aleema Ahmad, Aleena Ahmad, Emma R. Albuquerque, Julianna Arango, Laura M. Bello, Mason J. Bethel, Trent M. Bouthillette, Charles L. Breguet, Nora T. Brouillard, James J. Carvalho, Leonor S. Centeio, Benjamin P. Comtois, Adrian J. Coutinho, Treyson J. DiChiara, Aubree Dumas, Noah V. Dunbar, Isaiah G. Dutra, Grant Falcone, Chase X. Fiore, Nicholas Gill, Oliver A. Harvey, Hannah J. Helton, Madison M. Heon, Aria R. Hill, Joseph R. Hill Jr, Caleb J. Kertyzak, Talia M. Lambert, Zachary M. Lawson, Daniel A. Lengyel Jr, Sebastien G. Love, Adeline Macomber, Georges Makhlouf, Emryck Martino-Harms, Liam F. McQuade, Julia R. Medeiros, Jolie Nunes, Elie A. Osko, Maddison O. Ouellette, Natalie Rong, Ava L. Ruggerio, Owen L. Ryan, Masen S. Salameh, Oliver W. Scott, Jacob Shamoun, Kevin M. Silvestri, Mason M. Simpson, Jaycee A. Valle Maldonado, Aiden N. Villari, Bradan S. Vincenzi, William F. Watkins
Third Honors: Angel Aceituno Toc, Caden S. Belisle, Angelina Bermudez, Benjamin K. Berube, Aaden J. Boudreau, Brian N. Bouthillette, Glen J. Brumbaugh III, Sophia Cairone, Cameron N. Canavan, Joshua E. Cooper, Jayden M. Corigliano, Lucas J. Correia, Alex D. Creamer, Marley A. Davies-Calhoun, Joseph DeCarvalho, Amelia I. DeJesus, Caden K. Doull, Avery N. Ekholm, Aubrie A. Gay, Venice C. Goris, Sophia A. Guzman-Giron, Lily O. Hebert, Raia M. Holliman, Christian B. Joly, Brayden Laliberte, Noah H. Letendre, Gianella Malave, Michael J. Martinez, Sydney E. Medeiros, Nicholas Ortiz, Charley Phillips, Aurora R. Revoredo, Gabriel Seidi, Vinay Datta Sirasu, Ryan E. Skodras, Evangeline Sousa, Alana Tabora, Cameron J. Thomas, Acacia A. Velez, Kian Williams
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