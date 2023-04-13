LINCOLN – The following students at Lincoln Middle School have been named to the third quarter honor roll.
Grade 8
First Honors: Casey S. Acciardo, George Ackerman, William Aiken, Avery L. Aldridge, Ibrahim S. Ali, Emmalyn M. Araujo, Landon J. Arruda, Maddison C. Ashman, Mariana Betancur, Priya A. Blomstedt, Tanvi Bobbili, Corey R. Campagnone, Brandon Carranza, Luke R. Cavanaugh, Robert R. Choiniere, Victoria Cifuentes, Molly R. Comtois, Liam Connell, Luca J. Coppolino, Jaxom L. Craven, Declan R. Crohan O'Grady, Joey L. Cunha, Anna G. Danis, Tyler N. DelVicario, Danika E. Denham, Joshua Denson, Madeleine Desmarais, Zaynab Diop, Nathan J. Duclos, Allison Dumont, Charles J. Eltz, Zavaughn Fonseca, Charlotte Furland, Chengyao Gao, Eva J. Genereux, Eliza Gobin, Katherine M. Goolgasian, Molly Halliwell, Austin C. Henault, Colton J. Henderson, Samantha M. Iacobucci, Shaayan Jafery, Eliana R. Joshi, Abigail P. Kapadia, Snigdha Kethineni, Brielle A. Lambert, Evan M. Lewis, Daniel W. London, Joseph H. London, Alexandra S. Lopes, Jairo S. Lopez, Hayden J. Lugar, Jack P. Manion, Kaitlin J. Manion, Isabella M. Marano, Eliana Martino-Harms, Sean McDonnell, Quinn C. McKee, Olivia McManus, Faizan Mehdi, Malia Miller, Riley G. Moreau, Avery P. Morin, Rayyan F. Naqvi, Judah Nicoletti, Olivia M. Norman, Caden Oldham, Inioluwa Payne, Gabriella E. Ramos, Kelsie A. Renard, Luke D. Richards, Bella Ridge, Joseph M. Russo, Braydon J. Samos, Lucy I. Scarborough, Connor P. Smith, Samantha M. Soehnge, Raquel M. Stockdale, Jonathan J. Such, Andrew J. Swerdloff, Malavika Syam Jayan, Gabriel E. Szurley, Madalyn C. Tompkins-Mysels, Richard E. VanNieuwenhuize III, Joshua X. Vario, Stephen L. Villari, Evan Vincenzi, Grace Vito, Tayla R. Walker, Edward J. Went, Isa B. Zambarano
Second Honors: Jason A. Barreiros, Lizette D. Barros, Anthony A. Belleville, Riley E. Bouthillette, Taelynn J. Brown, Joseph J. Cameron, Aidan F. Colton, Zachary S. Correia, Evan E. Cucca, Samantha E. Doherty, Shelby C. Dumas, Evan Eddy, Jillian Eshleman, Vincent D. Forcier, Carly I. Fraize, Kamdyn R. Garneau, Lorenzo R. Garrahan, Connor M. Giguere, Michael Gugel, Nicholas R. Healey, Karah I. Kennedy, Charlotte G. Kilsey, Alyssa L. Lopes, Joshua D. Malmberg, Roman Nadrowski, Brandon A. Paris, Diego Ponce Garcia, Martin Swenson, Madison L. Varatta, Lea M. Walsh, Raegan S. Watters, Ezrie M. Zahlany
Third Honors: James Abramek, Ethan M. Becker, Alexander R. Boudreau, Nicolai A. Brown, Kylee J. Bullard, Nicole E. Cajoux, Paula R. Chece, Noah Clifford, Julianna Correia, Kayden J. Crowley, Colin Faria, Jaylynn E. Galla, Meghan Kumar, Madyson R. Lefebvre, Anthony J. Macari, Laiba Masood, Angelina L. Medeiros, Brandon Meza, Raffi Mnatsakanian, Samantha E. Nardelli, Ryan B. Olson, Kolin T. Orrall, Lauryn T. Picard, Christiaan R. Pina, Hannah L. Rodrigues, Chace J. Snyder, Todd D. Spardello
Grade 7
First Honors: Elijah G. A'Vant, Luke R. Albert, Andrew Alves, Avery B. Anderson, Marcus J. Avelar, Riley A. Baesemann, Cameron Barros, Jessica R. Bartberger, Luke B. Biron, Josie J. Brown, Mya A. Cabral, Olivia C. Cabral, Rooney L. Cao, Kelsey L. Cardoso, Ruhan Chandra Mohan, Olivia Chin, Camden J. Choiniere, Henry K. Colt, Cyan A. Costa, Justin C. Creach, Sophia E. Cutler, Ava DaSilva, Brandon Dobson, Luke M. Dunne, Jalexci O. Estrada Ortiz, Meredith Evans, Josh E. Famiglietti, Mya R. Fontaine, Madison S. Ford, Lilah J. Fortier, Makayla D. Freeman, Ethan A. Garcia, Alexander D. Ghizdavu, Olivia D. Gilbert, Bianca M. Gomes, Bryce P. Gordon, Ryan M. Hadley, Raia C. Henry, Jason C. Hickey, Elizabeth Hopkins, Ayla Jackson, Audra Johnson, Mara P. Kapadia, Wyatt J. Kloss, Halima Kouraj, Elena M. Lemery, Jordan J. Lizotte, Abigail B. Longpre, Blake Lopatka, Damian S. Lopez, Mallory K. Lowe, Braden A. Lynch, Eva G. Maher, Karina Mallon, Sydney K. Marchand, Olivia Marsh, Addison Monteiro, Keira Murray, Madison L. Nightingale, Imisioluwa O. Oyedepo, Chance Paquette, Aiden M. Parker, Tyler G. Pelosi, Francesca L. Piccirilli, Michael W. Rao, Ashton L. Robert, Tyler J. Roberts, Logan G. Robin, Yashvi M. Shah, Giovanni V. Simone, Gaige H. Sullivan, Logan T. Szynal, Adleigh Tellier, Vivien L. Thorne, Brooke Tillson, Molly M. Valedofsky, Keagan H. Valente, Olivia L. Vilner, Briana M. Voisinet, Logan A. Xiarhos, Sofia D. Yakut, Nelson Yang, Juliana L. Zamora, Angelina N. Zampini
Second Honors: Giovanni A. Albanese, Grace E. Araujo, Noah P. Barker, Bethany I. Barrios, Ryan Barros, Emily Benoit, Damien M. Blicker, Aurora R. Boudreau, Julia A. Cacchiotti, Giavani M. Caro, Jason P. Clune, Myra E. Cooley, Emma E. Correia, Andrew J. Dacosta, Joseph G. DeFeo, Zachary N. DiMario, Gavin D. Diorio, Fiona A. Faria, Hazell M. Fasano, Aliza Goitia, Charlotte J. Green, Elvis M. Hanson, Andrew M. Healey, Matthew J. Kerins, Phoenix Law, Jake D. Longo, Justin Maynard, Lillie S. Milaythong, Liam J. Mulligan, Vienna Nadrowski, Maia Pinto, Grace S. Plouffe, Addison Prosnitz, Michael J. Roy, Niah A. Sanon, Alexis Sherry, Flynn W. Sikorowicz, Robert J. Skodras Jr, Calvin Smith, Kayleen Tordoya, Alicia J. Valois, Charlee Worcester, Niki Wu, Maria C. Youakim
Third Honors: Vivienne P. Ahlvin, Olivia P. Arruda, Max Bell, Taliah B. Bonne-Annee, Christian P. Boutan, Brazier D. Brown, Owen J. Caron, Noah Champagne, Daniella M. Cimorelli, Aiden D. Creamer, Mia C. Delgado, Paul S. Dion, Ryan William Durant, Adelize M. Faxas, Ariella J. Faxas, Abigail R. Ferreira, Bella M. Ferreira, Kevin A. Figueroa, Nathan Harnois, Lennon D. Hiatt, Faith M. Joly, Luke P. LaSalle, Dennis R. Lawson, Marley L. Lopes, Robert A. Melucci, Ryder A. Morrissette, Rita M. Mourad, Muhammad Ndoye, Serena R. O'Gowan, Jaxon R. Panzo, Anaiah C. Perdomo, Brooke E. Picard, Mikayla A. Procter, Noah J. Rand, Abdullokh Rasulov, Mason Rocchio, Addison R. Rodrigues, Deanna V. Rusov, Connor A. Valois, Isis D. Vixaisak, Liza J. Weyer
Grade 6
First Honors: Juliette R. Abramek, Brayden P. Anderson, Soren G. Anderson, Jayda A. Arelo, Natalie P. Batastini, Brooke O. Batista, Jaiden P. Bibby, Cameron J. Bibeault, Cameron G. Boudjouk, Charles L. Breguet, Lucas E. Burdette, Marissa R. Caetano, Asher Chan, Greshma Chandrashekar, Olivia T. Choiniere, Colton P. Clarke, Mark A. Coleman, Jack Crohan, Kaila DaCruz, William R. Danis, Isabella R. Della Vecchia, Michael Denham, Sophia M. DeSimone, Lilyana L. DiBello, Joshua C. Dos Santos, June L. Eshleman, Grant Falcone, Julia S. Flanagan, Laasya Gajula, Molly R. Ganim, Nicholas Gill, Regan C. Gingras, Hannah Giuffrida, Madison M. Heon, Joseph R. Hill Jr, Meadow Hyson, Elaina M. Iannuzzi, Anna C. Illuzzi, Stella M. Joseph, Daniel P. Joy, Charlotte C. Kenyon, Abdullah Kouraj, Emma L. LaFazia, Talia M. Lambert, Taylor Landi, Chloe Landry, Sebastian A. Lemire, Adeline Macomber, Eva A. Magnell, Georges Makhlouf, Carter McBride, Maddox J. Mellen, Griffin F. Morin, Cheikh Serigne Ndiaye, Charlotte Nickson, Mykiah A. Oldham, Enoch O. Payne, Ziva Provost, Fabiana V. Regalado Gonzalez, Kelsey L. Robbio, Tenley E. Roberts, Lilah Rodriguez, Natalie Rong, Owen L. Ryan, Julia N. Sarza, Jacob Shamoun, Kirsten S. Shaub, Mazie L. Shurtleff, Ziad A. Siddiqui, Ariella J. Simanski, Aavi Singh, Aiden D. Smith, Brendan D. Smith, Selma A. Smith, Allison E. Stewart, Jean-Paul R. Stimson, Alana Tabora, Ella S. Tanguay, Ashley Tordoya, Abram Trachtenberg, Alexander R. VanNieuwenhuize, Aiden N. Villari, Camille Wall, Jideobi V. Washam-Unaka, William F. Watkins
Second Honors: Aleema Ahmad, Aleena Ahmad, Anthony J. Albuquerque, Emma R. Albuquerque, Julianna Arango, Laura M. Bello, Benjamin K. Berube, Asher Bonin, Chloe C. Bousquet, Trent M. Bouthillette, Nora T. Brouillard, Jameson G. Brown, Benjamin P. Comtois, Adrian J. Coutinho, Alex D. Creamer, Ashton J. D'Antonio, Joseph DeCarvalho, Treyson J. DiChiara, Enzo M. Fiero, Jing Q. Gao, Ellie S. Gartman, Nicholas M. Harriman, Tyler Hoard, Zachary M. Lawson, James M. Lind, Sebastien G. Love, Brooklyn Mason, Liam F. McQuade, Jolie Nunes, Elie A. Osko, Maddison O. Ouellette, Charley Phillips, Kassidy Rong, Ava L. Ruggerio, Masen S. Salameh, Lucas S. Schmidts, Oliver W. Scott, Nolan A. Thompson, Jaycee A. Valle Maldonado, Bradan S. Vincenzi, Kian Williams
Third Honors: Angel Aceituno Toc, Gianna E. Bakleh, Caden S. Belisle, Angelina Bermudez, Mason J. Bethel, Brian N. Bouthillette, Glen J. Brumbaugh III, Jay D. Bunay Guasco, Cameron N. Canavan, James J. Carvalho, Leonor S. Centeio, Joshua E. Cooper, Narllah S. Correia, Brunella Delgado Berrospi, Noah V. Dunbar, Avery N. Ekholm, Chase X. Fiore, Genesis Gonzalez, Venice C. Goris, Oliver A. Harvey, Lily O. Hebert, Hannah J. Helton, Aria R. Hill, Christian B. Joly, Caleb J. Kertyzak, Ronald M. Kramer, Daniel A. Lengyel Jr, James D. Mariani, Michael J. Martinez, Emryck Martino-Harms, Roman F. Marzocchi, Julia R. Medeiros, Eva Marie G. Riley, Luke N. Sauer, Sia Seth, Kevin M. Silvestri, Mason M. Simpson, Vinay Datta Sirasu, Evangeline Sousa, Mason M. Szynal, Alayna Vegiard, Acacia A. Velez, Gabriella E. Yadisernia
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