NORTH PROVIDENCE – The following students have been named to the fourth quarter honor roll at North Providence High School.
Grade 12
Honor Roll: Joyce Alvarez, Madelynne Andreola, Isabella Anelundi, Abby Angell, Edem Apaloo, Victor O. Awoleye, Emily E. Barrow, Andrea Cortes, Anthony B. Dalomba, Jason Davia, Kevin Doorley, Serina Espino, Madison Imondi, Owen N. Landry, Samuel Loranger, Sophia M. Norato, Hailee J. Patnaude, Carl A. Picerno, Jaiden Pulliam, Daniel Sanguino, Benjamin St Laurent, Paula Zhuang
Merit List: Francesca R. Albanese, Christian J. Almagno, Jad Alsassa, William Brown, Cody Bryant, Brendon Calkins, Dylan Castle, Allen Chen, Idalina DaSilva, Bryce DePalma, Caleb X. Estrada, Luis G. Falla, Gabriella Fiore, Olivia Fontaine, Isabella Gemma, Ian Graft, Linda Guo, Aidan M. Harvey, Erin Healy, Sarah Hitzemann, Abdelrahman A. Kharabish, Emalie Kurko, David R. LeClair, Sierra C. Lemessy, Gillian Machado, Sarah Modeste, Giovani Monteiro, Brianna N. Pedro, Elcira Ramirez Cordon, Jesany Ribeiro, Alena Rizzo, Cassie Russo, Carlos D. Sanchez, Sabrina Smith, Trinity Varr, Leandhy Williams
Grade 11
Honor Roll: Judy Akid, Samantha Anderson, Kaiden M. Andrade, Kasmir D. Barboza, Priyanssi Behera, Chloe E. Bryant, Jayleen Calderon, Sabrina Carmona, Gillian Celona, Jamie Celona, Lana Cunningham, Olivia R. DePalma, Naeelah M. Desanges, James Dufault, Jillian Dufault, Morgan E. McGrath, Rebeka Perez, Christine K. Pietkiewicz, Julianna E. Rodrigues, Zoe Sekasula, Christiana Smith, Jack Spinella, Jeevika Thazhaiselvam, Nicolas J. Upegui, Taylor R. Varr
Merit List: Evan Albuquerque, Gerald Aramayo Sansuste, Santino Autiello, Farah Awad, Dieme I. Ba, Milana Bevilacqua, Emma R. Borkman, Larenz J. Brantley, Sophia Bruzzese, Kahsandra Caldwell, Nicolas Camacho, Juliana M. Catelli, Catherine Cooper, Lyanisse I. Diaz, Mitchell R. Duhamel, Vanne S. Emdjian, Sadie J. Evans, Thomas R. Faioli, Isabella Felizzola, Michael A. Ficocelli, Elaina M. Furtado-Rahill, James Gambardella, Alanis Garcia, Madilyn Guzman, Jacob Hall, Christian Hazard, Ava G. Iacobucci, Wahabu A. Kamara, Muhammad A. Khan, Nicole Kinlaw, Emily Liston, Jaclyn Mahlecke, Jillian A. Maisonet, Conner Malone, Audrey A. Manieri, Douglas McNeill, Ahmed Mutair, Lauren N. Onye, Noelle L. Poirier, Thomas Poirier, Michaela R. Rizzo, Eva M. St Germain, Bruno Teixeira, Alexander C. Triangolo, Sebastian Velez, Taj Wehbe, Meghan Witt, Jaiden M. Wyner, Selina Yang, Kenny Zheng
Grade 10
Honor Roll: Gianluca R. Albanese, Nicholas Amirault-Capuano, Ava Barlow, Benjamin Borkman, Kai Capitumini, Arianna Cardoso, Allie L. DuBois, Maria Fontaine, Stephanie L. Jordan Avila, Juliana Lapierre, Aiden A. Luna, Brandon D. Muniz, Kylie R. Murray, Thomas J. Niosi, Oluwadamilola Odekunle, Jayden A. Ortiz, Juliana Piccirillo, Morgan Racine, Caroline E. Ricci, Noah Riley, Charlotte E. Tobin, Melissa C. Valle, Emily Velasquez, Alyssa Walker, John Wayland
Merit List: Haley L. Adams, Jaiden Baglini, Marissa L. Brown, Olivia R. Catelli, Nathan Cochrane, Nyla DaRosa, Samuel Dempsey, Norman Derosier, Hunter R. Giuliano, Leo Giusti, Jacob D. Heyder, Deven Jesus, Daeshaun P. Laughlin, Teslimah Lawal, Khadijah Leigh, Zainab S. Masooma, Andrew Mendes, Aby Ndiaye, Nora G. O'Connor, Lee Omanyo, Gianni Poli, Gianna Porreca, Tiara Richardson, Juliana L. Rodriguez, Sophia M. Salvatore Bettencourt, Ebrima Sinyan, Dominic J. Stone, Paul Tacelli, Angelina J. Villella, Victoria E. Villella, Molly Witt
Grade 9
Honor Roll: Antonio Arena, Isha Baheti, Arielle B. Bey, Grace Chipel, Lysandra Diaz, Isabella Giammarco, Lusine J. Hagopian, Tanisha Kanthavel, Aly Kharabish, Mamemarie Konte, Danielle A. Lombardi, Juelz J. Lopes, Claudine Masoka, Sebastian Molina, Ariana H. Montanaro, Bryan A. Morales, Adji Ndoye, Brandon Nguyen, Catherine Nicolo, Nina Omanyo, Sasha S. Perreault, Ava G. Pomerleau, Sylvie Preira, Rayyaan Puthawala, Amber Rini, Violeta N. Rodriguez, Jarian Rosario, Ava M. Sousa, Ava M. Stabile, Arthur Tseytlin, Abigail R. Valedofsky, Emily L. Velasquez, Alexis Vieira
Merit List: Tony R. Abed, Grace E. Adamczyk, Michael Allard Jr, Guchelove Alneus, Ava Aniello, Samuel J. Antonio, Juan F. Baez III, Sydney L. Baptista, Mylee Brant, Elyse Brassard, Mia Caffrey, Isabella M. Cardarelli, Leanna L. Concepcion, Mia Dieffenbach, Alexandra Dionne, Thi B. Duong, Madeline Forand, Jasmine Francis, Andrew Gavin, Olivia Grace Gemma, Ryan Gervais, Ava Graves, Olimpia J. Hernandez, Megan M. Imondi, Briana Jaswell, Astrid D. Juarez, Andrea V. Maisonet, Makayla S. Marchand, Sienna McDonald, Zoraya Melendez, Riddhi Mistry, Logan Neishel, Brennan O'Connor, Shanelle Ochanda, Angel Owusu Ansah, Aidyn Pace, Vincent Pontarelli, Gonzalo Pool, Keyla Ramirez, Nathan Reis, Aiden Rogers, Venus Tang, Kyannah Marie L. Tavares, Deni J. Wallick, Jonah Walsh, Maxwell Washington, Deandra Zigbuo
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.