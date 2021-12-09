BLACKSTONE – The following students have been named to the first quarter honor roll at Blackstone-Millville Regional High School.
Grade 12
High Honors: Jayden Almonte, Amber Arcand, Jazlynn Bailey, Lauren Carey, Carson Ciak, Ian Davies, Nicholas Davis, Joseph Dunton, Hannah Frappier, Valerie Girard, Emily Goodwin, Jillian Gross, Alexis Harrison, Madison Higgins, Alison Kudirka, Emma Lafrenaye, Madison Marchand, Teegan O'Connor, Cristina Pedorella, Chassidy Peloquin, Akasha Quarles, Tyler Rainone, Janaye Ramos, Melany Ravitz, Emma Ryan, Hassan Shah, Brenna Shea, Olivia Tharpe, Haley Vadenais
Honors: Grace Bodge, Luke Boyan, Rebecca Carlson, Zachary Castonguay, Dylin Chicoine, Samantha Corriveau, Benjamin Costa, Tristan Cummings, Devin Desmarais, Olivia Fairley, Hedra Gabra, Ethan Grumbach, Avery Guilmain, Tyler Hall, Megan Hebert, Maddox Long, Arianna Morales, Raymond Novio, Johnathan Pare, Kaitlyn Patterson, Nadine Pepin, Jacob Ridlon, Douglas Sanchez, Ezekiel Seffernick, Sarah St. Laurent, Natalie Torricelli, Jillian Williams
Grade 11
High Honors: Emilee Baima, Kaylee Bell, Paige Bigelow, Emma Caddell, Reno Caretta, Natalia Czerwonka, Destiny Dafonte, Madison Drew, Ava Favreau, Madison Gaudette, Tori Gervais, Cierra Grabowski, Rory Hagerty, Kyra Kangethe, Riley Labonne, Ella Leclaire, Hunter Lockwood-Letourneau, Emma Maille, Abigail Marino, Tori Munro, Jenna Niemczyk, Sara Poirier, Adam Rockwell, Declan Shave, Amanda Vinacco
Honors: Augustino Alexandropoulos, Makenzie Bisbee, Crystal Boulet, Peter Carrier, Jafet Castano Baltodano, Kyle Connors, Joseph Donovan, Corson Frost, Grace Gadie, Anthony Giroux, Molly McEnaney, Cameron McKenna, Santino Millette, Natalie Myers-McHugh, Nicholas Olson, Bruce Roy, Meghan Tomasi, Carter Truscott, Lucy Watson
Grade 10
High Honors: Alexia Ayuso, Dylan Benjamin, Timothy Blakeney, Kaylani Chu, Nicholas Costa, Dominic Delucia, Hailey Ducharme, Ashlee Johnson, Jenavieve Johnson, Vander Johnson, Emily L'Etalien, Ava Nawrocki, Jacob Parenteau, Aubrey Ranucci, Mya Secka, Elijah Simpson, Dorothy Staples
Honors: Nicholas Ahearn, Chamberlain Bouley, Dylan Brady, Savana Charron, Alexyss Chartier, Hailey Conant, Kathlynn Costa-Rocha, Natalie Donaher, John Anthony Douglas, Emily Eliosof, Kyle Emery, Daniel Forest, Andrew Gauthier, Gideon Gotovich, Ayden Guilmain, Reily Hadley-Plante, Aidan Harris, Mandy Hebert, Richard Hilditch, Stephanie Hribar, Kassidy Kelly, Zacaree Moore, Taylor Perry, Lauren Pilla, Elizabeth Rivers, Weston Thibeault, Samantha Trimm
Grade 9
High Honors: Renee Arcand, Samhitha Ayyagari, Hannah Clifford, Rachel Costigan, Alexa English, Taylor Favreau, Brady Folster, Gabriel Hogue, Faith McKenna, Olivia McKenna, Wallace Miranda, Melissa Morrisson, Creighton Murdock, Olivia Nicoloro, Tyler Patterson, Laci Phaneuf, Tessa Rogala, Abigail Seffernick, Kellan Shave, Kathryn Tasker
Honors: Georgina Ayala, Isaiah Bandy, Kyleigh Blauth, Angel Boulet, Emma Brouillette, Isabella Campano, Chloe Chofay, Luke Desrosiers, Thomas Guilbeault, Shaun Haynes, Michael Johns, Julia Kane, Joseph Loiselle, Peter Magnuson, Barbara Matos, Ailish McDevitt, Riley McMann, Lillian Mendez, Jack O'Brien, Zachary Phul, Myah Pulisciano, Jacob Whitney, Rachel Wing
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