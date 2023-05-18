NORTH SMITHFIELD – The following students at North Smithfield High School have been named to the third quarter honor roll.
Grade 12
High Honors: Mason DiNezza, Christian Gallant, Nicole Glennon, Samantha Ledger, Luke Losardo, Emily Lussier, Bethany Marsella, Kylee Phelan, Caitlin Roden, Olivia Sukaskas, William Sullivan, Daniel White, Laila Young
Honors: Samuel Beauchemin, Brandon Boudreau, Monica Budzyna, William Connell, Brennan Drolet, Kara Farmer, Nina Finn, Emily Garneau, Erika Gonzalez, Samantha Gromkiewicz, Riley Gudas, Thomas Hurteau, Matthew Lagasse, Lauren Mania, Brandon Martin, Connor McNeill, Kyra Meksavanh, Lola Mendes, Domenick Neri, Joseph Niedzwiadek, Keith Phaneuf, Carly Samek, Abigail Tremblay, Colin Verboort, Logan Whitton
Grade 11
High Honors: Nathan Comeau, Kaiden Dalby, Cara Herzog, Anna Kroner, Olivia Labonte, Grace Lane, Bethany Masse, Ava O'Neill, Mason Pereira, Chiara Roettger, Jaclyn Vincent, Kate Zonin
Honors: Kayden Artruc, Matthew Baillargeon, Eden Beauregard, Aidan Bienvenue, Marjorie Black, Jackson Boisvert, Owen Boisvert, Amelia Boyes, Alessandra Camastro, Davis Carter, Nicholas Carufel, Jacob Cenedella, Nathaniel Chartrand, Carter Deslauriers, Hailey Hoyle, Jillian Kraus, Leo Labonte, Luke Letizia, Julia Mandeville, Thomas Matchett, Logan Medenica, Logan Moison, Oliver Noriega, Aidan O'Neill, Anne Paiva, Anthony Paiva, Emma Pepin, Anthony Provoyeur, Grace Sande, Taylor Smith, Alvendz Viera Dones, Cole Zajac
Grade 10
High Honors: Grace Aleksiewicz, Emilia Budzyna, Andrew Butler, Lyneshka Fernandez, Victoria Freitas, Ethan LaFrance, Olivia Lee, Mackenzie Marcoux, Madeline McCauley, Madelyn McNeil, Raeghan Reilly, Mia Remeika, Catherine Rogers, Rachael Snyzyk, Trinity Spas, Samantha Thibeault, Frances Tiner
Honors: Evan Asfour, Ava Barros, Sophie Barros, Leila Chmielinski, Judah Corriveau, Madison Costello, Dominic Cunha, Nathan Dec, Samuel Drolet, Allison DuHamel, Kaitlyn Farmer, Brianna Fournier, Zoey Garnett, Claire Grant, Daniel Harrison, Anna Houle, Abigail Kelly, Kaiden Kobani, Jeremiah LaChance, Jahzayla Ladouceur, Jackson Lanctot, Teagan McMahon, Ella O'Neill, Sophia Parente, Jada Parra, Prestyn Phomsoupha, Dani Pontbriand, Owen Priestley, Gabrielle Pullen, Raymond Reall, Megan Richardson, Abigail Roden, Alyson Smith, Briana Yang
Grade 9
High Honors: Olivia Audette, Madison Austin, Emma Bryan, Emerson Deschene, Leah Goodwin, Amani Grant, Abbigail Halliwell, Jordan Harrop, Samantha Lemire, Amelia Marseglia, Sarais Miller
Honors: Danielle Berard, Benjamin Black, Ella Boisvert, Keira Boulris, Jaxon Boyes, Emma Cabral, Sophia Chiaverini, Sophia Colucci, Ethan Corriveau, Noah Deragon, Brady Deschene, Ethan Glucksman, Sophie Grant, Keira Harnois, Robert Harvey, Jazel Hughes, Aayan Khan, Ava Lavoie, Thomas Leonard, Emily Macedo, William McNeil, Catherine McNeill, Riley Mullen, Jack Narodowy, Andrew Norwood, Emma Paiva, Connor Reilly, Veronica Reyes, Declan St.Vincent, Benjamin Tessier, Benjamin Verduchi, Jack Wallbillich, Kori Weiker, Sophia White, Patrycja Wos
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