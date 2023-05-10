PAWTUCKET – The following students have been named to the third quarter honor roll at St. Raphael Academy.
Grade 12
Highest Honors: Uchechi Anaba, Natalya Cabral, Nathan Fox, Aaron Gubala, Jr, Olivia Harris, Isabel (Izzy) Hughes, Justyn Martinez, Nicole Salazar, Cooper Skenyon, Ethan Wright
First Honors: Marlen Aguilar Garcia, Jaimie Princ Akan-Disu, Elizabeth Alcantara, Christopher Araujo, Aaron Baker, Margaret Brittain, Nathan Corbett, Milo Crisp, Randy Cruz, Bryce DeGasparre, Joseph Donatelli, Sydney Duclos, Kaylee Estrela, Dylan Ferreira, Ralphletha Flowers, Colin Fonseca, Tyla Forbes, Hydea Gilles, Ema Gomes, Sylvia Huyler, Skyla Jean-Mary, Jessica Lebrun, Min Lee, Jeniah Martinez, Christopher Molina, Amanda Nunez, Naomi Oyebanji, Kaydn Reilly, Grace Ritchotte, Xavier Sarr, Finnigan Schwoebel, Delaney Sweeney, Carina Sylva, Ava Tavares, Prince Thapa, Jersia Tolbert, Theresa Valencia, Abigail Waring, Niyontsinzi White
Second Honors: Jason Alarcon, Timothy Breen, Evan Cady, Ethan Cedergren, Jonah Costa, Yago Fraga, Amber Francisco, Yesenia Leon, Erik Liebegott, Brady Magras, Pedro Mayol, Gianna McPhail, Angelisse Melendez, Moses Meus, Jaden Miranda, Diego Oshiro, Tatiana Pereira, Naishawn Quezada, Jonathan Quinn, Theresa Roberge, Isabella Silva, Qizheng (William) Sui, Sergio Tabares, Lily Tetreault, Arun Thomas, Andrew Worden
Grade 11
Highest Honors: Korryn Cartwright, Catarina Ferreira, Morgan Fontaine, Sadie Lallier, Meghan McCann, Sharbel Mikhail, Kayla Ramos
First Honors: Clare Bradley, Owen Bruno, Shuwei Carlson, Maria Cespedes Bonilla, Joshua Cotter, Carter D'Agenais, Tonia Dahn, Chelsea Dombroski, Camille Fitzpatrick, Gianna Gomez, Hannah Guevremont, Ava Hill, Geronimo Idarraga, Faith Lembo, Noah Lopes, Anna Lopuchowycz, Valery Magana, Daniel Pena Pope, Samuel Wells, Benson You
Second Honors: Calista Aguinaldo, Fatima Bours Salido, Chandaniey Boyce, Khamari Brown, Shakira Caffey, Travis Chartier, Aiden Cherniawski, Lindsay Cobb, William Costanzo, Itzia Davila Ramos, Olivia DeMacedo, Angelina Deschenes, Gemma D'Orazio, Carson Dupras, Michael Frausto, Devin Gomes, Patrick Havers, Ana Iribe, Kenneth Jacques III, Hillary Jeanty, Daeshaun Laughlin, Megan Legendre, Danna Lima Ayala, Samantha Marsis, Emma Obenchain, Rylee Potter, Izabelle Robles, Jeremiah (JJ) Rocha, Emma Roderick, Rhianna Sança, Laura Sanchez Escobar, Isabel Sullivan, Rory Sullivan, Samantha Superczynski, Alexys Tavares, Siyu "Sam" Wang, Zack Whitehead, Jenna Young
Grade 10
Highest Honors: Mayan Bateman, Ethan Cioe, Jules Costello, Ximena Esnal Aspe, Joslyn Karpowich, Gracie Lemieux, Daniel Meunier, Alexandre Ramos, Maeve Riccio
First Honors: Yvette Boakye, Reginald Browne, Denise Castanos, Timothy Cedergren, Alexander Chamorro, Dazayah Cosme, Amanda de Abreu, Matilde Duarte, Maylan Fernandes, Jayla Grimes, Mehar Kohli, Hannah LaScola, Alexander Legner, Gabriell Leon, Logan Magras, Colleen Martinez, Isabel Mazon Encinas, Mariela Musi Chapur, Giulia Nicollelli Targa, Tijesunimi Okele, Nathan Olson, Maria Fernanda Perez Trevino, Faith Perry, Alejandro Rivera, Lucas Rosa, Gianni Santagata, Sabrina Santos, Sahara Silwal, Akhil Thomas, Luz Valenzuela Castelo, Katia Vinas Lopez
Second Honors: Javeah Adamo, Daniel Akan-Disu, Maya Alarcon, Julia Andella, Janjay Barnard, Brendan Bauschard, Eriana Blanco, Gabrielle Bobola, Matthew Cabral, Maria Cardenas Aguilar, Daniela Castelo Balderrama, Kaylee Covel, Kathryn D'Agenais, Harold Fernandez, Chelsea Godin, Alexis Groff, Matthew Hanley, Onyekachi Ibeh, Brent Karpowich, Skylar Koscielski, Maria Lambarri Mazon, Eysis Lopes, Mario Martinez Aniento, Meghan Maston, Cesar Mendez, Carolina Michaelis Tramontina, Maria Munguia Villegas, Armani Mwah, Emily Panas, Sophia Patino, Justyne Paulino, Ladaimien Pina, Vanessa Piscione, Jennifer Rodríguez, God'iss Santos, Stephanie Sassi, Noah VanHorn, Kalyssa Vieira, Sophia Woolley
Grade 9
Highest Honors: Emma Chartier, Alvin Chen, Andra Costa, Davis Dubois, Michael Duschang, Melvin Howard, Sara Lebeuf, Alexis Leveque, Julian Salazar, Monica Scimeca, Nicholas Young
First Honors: Leah Blanchette, Gabriel Brum, Davian Cabral, Michaela Clark, Liliana Ferreira, Catherine Helton, Olivia May, Brody McLaughlin, Clementé Morales, Lily Peavey, Matthew Sullivan
Second Honors: Jameson Cordeiro, Cameron Faria, Corena Fernandez, Austin Haskins, Jordyn Hill, Austin Kern, Nolan MacPhee, Jesse Mantia-Hall, Riley Marques, Emma Martin, Joseph McFarland, Adrianna McPhail, Jillian Mosquera, David Nunoo, Allan Paredes, Evelyana Paul, Angelina Pierini, Milianna Pinto, Jolie Raphael-Guzman, Tyler Rita, Angel Sanchez, LaVeya Sanders, Kiara Semedo, Carlos Smith II, Jaymeson Taylor, Syaisa Vaz, Elias Wilson
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