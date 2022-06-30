SMITHFIELD – The following students have been named to the fourth quarter honor roll at Gallagher Middle School.
Grade 8
High Honors: Kyla Alberg, Eden Beauchamp, Trina Cost, Madeline Crapulli, Charles Curran, Avery Ferreira, Samantha Floor, Dylan Fontaine, Kaya Gaffney, Reese Gaffney, Jonas Gorman, Alexander Howell, Marvin Laguerre, Hasmik Lemme, Katie Leonard, Phoebe Morgan, Megan O'Connor, Sarah O'Malley, Esme Parker, Alexys Perry, Mya Phillips, Samuel Rees, Reese Rossi, Audrey Slaughter-Biello, Cadence Solon
Honors: Kara Acheson, Cruz Amaral, Rylan Ashworth, Meghan Aubee, Keana Blakley, Damien Blandin, Parker Boyd, Syd Briggs, Cameron Caprio, Ryan Cavanagh, Leo Chabot, Jackson Chamberlin, Aidan Chirinian, Addison Cogswell, Colby Colpack, Kaleigh Connell, Caden Cordeiro, Kaydence Coupe, Kaitlyn Deely, Adalae Deering, Delaney DeMaggio, Anthony DiLorenzo, Nathan Dorsey, Jacob Ellis, Michael Farland, Zachary Gauvin, Faith Gibson, Lucas Gildea, Alyssa Glatz, Benjamin Goodson, Jolie Guertin, Tyler Guilfoyle, Sadie Hill, Shawn Hopkins, Benjamin Johnson-McMahon, Hailey Larson, Quinn Leclerc, Isabella Libutti, Adam Little, William MacGregor, Sarah Marrocco, Natalia Martinez, Ella Matteson, Noah McCall, Abigail McCarthy, Taylor McGinness, Gracie Mencunas, Caitlin Moroni, Sophia Oliver, Fadil Opere-Toyin, Ava Parsons, Noah Pereira, Christina Reynolds, Sophie Rizzo, Jessica Ross, Camryn Ruotolo, Giabella Russell, Aram Sluter, Elliot Suggs, Louis Taglione, Dylan Taylor, Alanna Toorie, Shane Trainor, Brooke Tsonos, Ronald Williams, Talia Zacharczyp
Grade 7
High Honors: Zachary Abuzahra, Chloe Albaret, Noah Albaret, Gabriel Alvarez, Matthew Andrade, Noah Antunes, Elijha Barros, Meaghan Bennett, Tarynn Blais, Madeline Bose, Logan Boucher, William Busam, Christopher Busch, Cameron Caisse, Nathan Cameron, Raymond Caprina, Brendan Carlson, Dylan Ceprano, Sam Cicchitelli, Lee Cooper, Laurel Crapulli, Logan Cunningham, Lilliana Dacier, Lucas Desjardins, Jessalyn Dubois, Uchenna Ezeama, Savannah Farrar, Thomas Farrar, Lillian Goodrich, Nicholas Gulino, Nicholas Gutierres-Caporelli, Ella Handwerger, Mia Howard, Levi Hoyt, Joanna Hughes, Kolbie Joachim, Grace Keenan, Olivia Keene, Annabelle Lally, Giada Lanzieri, Magnolia Lee, Noel Lilly, Domenic Lombardi, Ava Lopez, Ethan MacGregor, Daniel Marsella, Katia Monteiro, Olivia Morrissette, Hope Myers, Isla Neylon, Gabriella Potenza, Sean Poyourow, Ava Randle, Elaina Reed, Camille Robitaille, Reanna Romano, Olivia Sands, Sebastian Santos, Luca Savastano, Kylie Siekiera, Wyatt Speakman, Deirdre Wood
Honors: Gabriel Berrios, Hannah Blanchet, Gabriela Cabrera, Crystal Cacador, Daniel Camacho-Healey, Liliana Camacho-Healey, Brooke Chan, Xavier Chan, Damien Chaput, Gwendolyn Clavet, Olivia Cloutier, Jordan Diggle, Michael Diggle, Siena DiGregorio, Cameron DiLorenzo, Ella Dodge, Olivia Ferri, Arabella Fisher, Madelyn Gagnon, Kaiya Gare, Matthew Gorvett, Lorenzo Grossi, Nicholas Hall, Matthew Hannigan, Olivia Hunold, Landon Huoth, Dylan King, Emily Kmiec, Charlotte Lambrese, Silas MacDonald, Reilly Maguire, Adelia Marshall, Liam McCurdy, Logan Mendoza, Abigail Pacheco, Rocco Papa, Nathaniel Reilly, John Rinaldi, Maha Sahyouni, Samantha Sanders, Ryan Sylva, Caleb Tavis, Eli Thimas, Sophia Toppi, Victor Torres, Arturo Vasquez, Katie Villella, Camren Watts, Hayden Wennerstrom
Grade 6
High Honors: Mackenzie Ahern, Theofanis Arsenis, Isaac Bearss, Ellen Bergeron, Jennie Bernardi, Kyle Blakely, Maya Bogusz, Madison Burrows, Alivia Buteau, Emma Casazza, Julia Castaldi, Keira Chin Gerding, Abigail Cichon, Juliette Correia, Rachel Corriveau, Tiana Cost, Taylor Coupe, Jae'Leece Davis-Fernandes, Adalyn Domenico, Ella Fafard, Aidan Fortier, Elizabeth Gliottone, Rebeckah Hammond, Zoe Howell, Payton Iacone, Lexi Johnson-McMahon, Ella Kozlik, Kiara Laguerre, Ashley Liu, Brianna Liu, Shayna Londono, Jack Maguire, Joy Matteson, Olivia McCaskill, Madeline McGehearty, Joshua Mesick, Keila Monteiro, Lily Pato, Ellison Pollano, Daniel Ramos, Jackson Roumelis, Estelle Speakman, Kadrien Sperduto, Bailey Vincent, Dylan Wolf, Elenice Zambotto Pupo
Honors: Davi Abreu, Aeden Ahern, Jacob Annunziata, Addison Argenti, Robert Atkinson, Hunter Baesemann, Noah Barker, Parker Bell, Cameron Blakley, Kyen Bolino, Sabrina Bordalo, Rodnir Borges-Violante, Tristen Brown, Ava Bruno, Linda Bryant, Hunter Burt, Hayden Cadoret, Genevieve Cafferty, Isabella Campanini, Charles Campbell, Allison Canuel, Leyton Cappello, Ethan Cataldo, Mallory Cavanagh, Destiny Chaput, Lyanah Chin, Ethan Cirelli, Ryan Clark, Dylan Cordeiro, Chase Cote, Steven Coutcher, Cathal Currid, Giuliana DeJesus, Lily DeLoreto, Cam Desautel, Zachary Dolan, Savanna Evans, Autumn Fallon, Matthew Fitts, Parker Gaboriault, Isabella Gasbarro, Abigail Gliottone, Giovanni Gonzalez, Blake Gormly, Sophia Guilmette, William Guthrie, Kaya Hayden, Khilola Ibodullaeva, Zoe Jackson, Samantha Keefe, Jack Kemsley, Sydney Kennedy, Ella Koconis, Joshua Koconis, Logan LaTour, Anthony Lentini, Andrew LiCalzi, Owen Linsao, Kaleyana Ludwig, Benjamin Lynn, Kason Lyons, Kaeden Manni, Ethan McCall, James McPhail, Kaela Mechler, Maria Mugan, Ethan Murillo, Cameron Murphy, Jayden Nicynski, Nathaniel Nogueira, Preston Oliver, Nicholas Pacia, Alexa Parfitt, Daelyn Perry, Blake Robitaille, Oliver Rowlinson, Lina Sahyouni, Mason Smith, Carl Tassoni, Logan Trainor, Isabella Truppi, Emma Tuetken, Hunter Vallee, Brady VanGorden, Elizabeth Zimmerman, Lucas Zwolinski
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