SMITHFIELD – The following students have been named to the second quarter honor roll at Gallagher Middle School.
Grade 8
High Honors: Addison Cogswell, Trina Cost, Madeline Crapulli, Kaitlyn Deely, Samantha Floor, Kaya Gaffney, Reese Gaffney, Tyler Guilfoyle, Alexander Howell, Marvin Laguerre, Quinn Leclerc, Hasmik Lemme, Katie Leonard, Noah McCall, Phoebe Morgan, Caitlin Moroni, Megan O'Connor, Sarah O'Malley, Alexys Perry, Mya Phillips, Samuel Rees, Reese Rossi, Audrey Slaughter-Biello
Honors: Kara Acheson, Kyla Alberg, Lisbeth Aldana, Cruz Amaral, Rylan Ashworth, Meghan Aubee, Eden Beauchamp, Nathan Bellucci, Keana Blakley, Parker Boyd, Sydney Briggs, Nicholas Bruno, Cameron Caprio, Ryan Cavanagh, Leo Chabot, Jackson Chamberlin, Molly Colantonio, Colby Colpack, Kaleigh Connell, Charles Curran, Delaney DeMaggio, Anthony DiLorenzo, Samuel Dodge, Nina Donatelli, Nathan Dorsey, Jacob Ellis, Alessandra Evans, Michael Farland, Avery Ferreira, Dylan Fontaine, Zachary Gauvin, Lucas Gildea, Alyssa Glatz, Benjamin Goodson, Jonas Gorman, Paul Grenon, Jolie Guertin, Joseph Guthrie, Shawn Hopkins, Benjamin Johnson-McMahon, Jessica Kolek, Maxwell Layfield, Isabella Libutti, Adam Little, William MacGregor, Cohen Mahr, Annalise Martin, Natalia Martinez, Ella Matteson, Abigail McCarthy, Brady McLoud, Aiden Membreno, Jace Miller, Kendall Nastari, Sophia Oliver, Fadil Opere-Toyin, Esme Parker, Sophia Parrillo, Ava Parsons, Noah Pereira, Talya Phillip, Christina Reynolds, Sophie Rizzo, Jessica Ross, Camryn Ruotolo, Giabella Russell, Jacob Shunney, Aram Sluter, Cadence Solon, Elliot Suggs, Jacob Sylvester, Louis Taglione, Dylan Taylor, Alanna Toorie, Shane Trainor, Brooke Tsonos
Grade 7
High Honors: Chloe Albaret, Noah Albaret, Gabriel Alvarez, Noah Antunes, Meaghan Bennett, Tarynn Blais, Madeline Bose, Logan Boucher, William Busam, Cameron Caisse, Nathan Cameron, Raymond Caprina, Brendan Carlson, Dylan Ceprano, Sam Cicchitelli, Kaylee Cooper, Laurel Crapulli, Sierra DeCesare, Uchenna Ezeama, Savannah Farrar, Thomas Farrar, Lillian Goodrich, Matthew Gorvett, Nicholas Gutierres-Caporelli, Ella Handwerger, Mia Howard, Levi Hoyt, Joanna Hughes, Kolbie Joachim, Grace Keenan, Annabelle Lally, Magnolia Lee, Ava Lopez, Silas MacDonald, Reilly Maguire, Daniel Marsella, Adelia Marshall, Katia Monteiro, Olivia Morrissette, Isla Neylon, Gabriella Potenza, Sean Poyourow, Ava Randle, Elaina Reed, Camille Robitaille, Reanna Romano, Olivia Sands, Luca Savastano, Kylie Siekiera, Wyatt Speakman, Deirdre Wood
Honors: Zachary Abuzahra, Matthew Andrade, Violet Ballou, Elijha Barros, Gabriel Berrios, Hannah Blanchet, Christopher Busch, Gabriela Cabrera, Crystal Cacador, Daniel Camacho-Healey, Liliana Camacho-Healey, Damien Chaput, Gwendolyn Clavet, Olivia Cloutier, Logan Cunningham, Lilliana Dacier, Lucas Desjardins, Jordan Diggle, Siena DiGregorio, Cameron DiLorenzo, Ella Dodge, Jessalyn Dubois, Olivia Ferri, Arabella Fisher, Brayden Fontaine, Madelyn Gagnon, Kaiya Gare, Lorenzo Grossi, Nicholas Gulino, Landon Huoth, Nayely Jimenez Oneal, Olivia Keene, Dylan King, Emily Kmiec, Giada Lanzieri, Noel Lilly, Bryton Lindberg, Domenic Lombardi, Luvayah Lopes, Ethan MacGregor, Liam McCurdy, Liam Moran, Hope Myers, Abigail Pacheco, Rocco Papa, John Rinaldi, Maha Sahyouni, Samantha Sanders, Samantha Santos, Sebastian Santos, Ryan Sylva, Eli Thimas, Sophia Toppi, Arturo Vasquez, Hayden Wennerstrom
Grade 6
High Honors: Mackenzie Ahern, Theofanis Arsenis, Ellen Bergeron, Maya Bogusz, Madison Burrows, Alivia Buteau, Emma Casazza, Keira Chin Gerding, Abigail Cichon, Juliette Correia, Rachel Corriveau, Tiana Cost, Jaeâ€™Leece Davis-Fernandes, Adalyn Domenico, Autumn Fallon, Elizabeth Gliottone, Rebeckah Hammond, Zoe Howell, Payton Iacone, Khilola Ibodullaeva, Lexi Johnson-McMahon, Kiara Laguerre, Ashley Liu, Shayna Londono, Jack Maguire, Joy Matteson, Olivia McCaskill, Madeline McGehearty, Joshua Mesick, Keila Monteiro, Ethan Murillo, Preston Oliver, Ellison Pollano, Bailey Vincent, Elenice Zambotto Pupo
Honors: Davi Abreu, Aeden Ahern, Addison Argenti, Noah Barker, Ethan Bartlett, Isaac Bearss, Parker Bell, Jennie Bernardi, Kyle Blakely, Tristen Brown, Zoe Brown, Ava Bruno, Linda Bryant, Genevieve Cafferty, Isabella Campanini, Charles Campbell, Allison Canuel, Leyton Cappello, Julia Castaldi, Ethan Cataldo, Mallory Cavanagh, Destiny Chaput, Lyanah Chin, Ethan Cirelli, Ryan Clark, Dylan Cordeiro, Chase Cote, Taylor Coupe, Steven Coutcher, Cathal Currid, Giuliana DeJesus, KayLynn Desautel, Zachary Dolan, Brody Drzal, Savanna Evans, Ella Fafard, Ricci Fantasia, Matthew Fitts, Jenna Forant, Aidan Fortier, Parker Gaboriault, Owen Gagnon, Isabella Gasbarro, Abigail Gliottone, Giovanni Gonzalez, Blake Gormly, Sophia Guilmette, William Guthrie, Kaya Hayden, Samantha Keefe, Jack Kemsley, Sydney Kennedy, Ella Koconis, Joshua Koconis, Ella Kozlik, Logan LaTour, Anthony Lentini, Andrew LiCalzi, Owen Linsao, Brianna Liu, Natala Lopes, Kaleyana Ludwig, Benjamin Lynn, Kason Lyons, Kaeden Manni, Rosalie Mazzone, Ethan McCall, James McPhail, Kaela Mechler, Maria Mugan, Cameron Murphy, Nathaniel Nogueira, Nicholas Pacia, Alexa Parfitt, Lily Pato, Daelyn Perry, Jonathan Quevedo Cardoza, Daniel Ramos, Olivia Rego, Blake Robitaille, Jackson Roumelis, Oliver Rowlinson, Lina Sahyouni, Mason Smith, Estelle Speakman, Kadrien Sperduto, Carl Tassoni, Logan Trainor, Cooper Tsonos, Emma Tuetken, Hunter Vallee, Brady VanGorden, Dylan Wolf, Sophia Young, Elizabeth Zimmerman
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.