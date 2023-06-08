SMITHFIELD – The following students at Gallagher Middle School have been named to the third quarter honor roll.
Grade 8
High Honors: Chloe Albaret, Noah Albaret, Gabriel Alvarez, Noah Antunes, Meaghan Bennett, Logan Boucher, William Busam, Nathan Cameron, Raymond Caprina, Brendan Carlson, Sam Cicchitelli, Olivia Cloutier, Laurel Crapulli, Uchenna Ezeama, Thomas Farrar, Lillian Goodrich, Nicholas Gulino, Ella Handwerger, Mia Howard, Levi Hoyt, Joanna Hughes, Grace Keenan, Annabelle Lally, Ethan MacGregor, Reilly Maguire, Katia Monteiro, Gabriella Potenza, Elaina Reed, Camille Robitaille, Reanna Romano, Olivia Sands, Luca Savastano, Deirdre Wood
Honors: Zachary Abuzahra, Matthew Andrade, Elijha Barros, Tarynn Blais, Hannah Blanchet, Madeline Bose, Christopher Busch, Crystal Cacador, Cameron Caisse, Dylan Ceprano, Gwendolyn Clavet, Kaylee Cooper, Logan Cunningham, Lilliana Dacier, Lucas Desjardins, Cameron DiLorenzo, Jessalyn Dubois, Luke Dwyer, Savannah Farrar, Olivia Ferri, Madelyn Gagnon, Kaiya Gare, Matthew Gorvett, Nicholas Gutierres-Caporelli, Landon Huoth, Nayely Jimenez Oneal, Kolbie Joachim, Giada Lanzieri, Noel Lilly, Domenic Lombardi, Ava Lopez, Daniel Marsella, Adelia Marshall, Liam McCurdy, Olivia Morrissette, Hope Myers, Isla Neylon, Abigail Pacheco, Sean Poyourow, Ava Randle, Nathaniel Reilly, Maha Sahyouni, Samantha Sanders, Sebastian Santos, Kylie Siekiera, Wyatt Speakman, Ryan Sylva, Eli Thimas, Sophia Toppi
Grade 7
High Honors: Mackenzie Ahern, Theofanis Arsenis, Hunter Baesemann, Ellen Bergeron, Maya Bogusz, Madison Burrows, Alivia Buteau, Isabella Campanini, Emma Casazza, Julia Castaldi, Abigail Cichon, Juliette Correia, Rachel Corriveau, Tiana Cost, JaeLeece Davis-Fernandes, Giuliana DeJesus, Adalyn Domenico, Abigail Gliottone, Elizabeth Gliottone, Zoe Howell, Khilola Ibodullaeva, Lexi Johnson-McMahon, Kiara Laguerre, Payton LaPolla, Ashley Liu, Brianna Liu, Jack Maguire, Joy Matteson, Ethan McCall, Olivia McCaskill, Mary McCauley, Madeline McGehearty, James McPhail, Joshua Mesick, Keila Monteiro, Lily Pato, Ellison Pollano, Daniel Ramos, Bailey Vincent, Elenice Zambotto Pupo
Honors: Davi Abreu, Aeden Ahern, Jacob Annunziata, Addison Argenti, Isaac Bearss, Jennie Bernardi, Kyle Blakely, Kyen Bolino, Sabrina Bordalo, Tammi Bosh, Tristen Brown, Zoe Brown, Ava Bruno, Linda Bryant, Logan Cabral, Hayden Cadoret, Genevieve Cafferty, Charles Campbell, Allison Canuel, Leyton Cappello, Ethan Cataldo, Mallory Cavanagh, Destiny Chaput, Lyanah Chin, Keira Chin Gerding, Ryan Clark, Dylan Cordeiro, Taylor Coupe, Steven Coutcher, Cathal Currid, Lily DeLoreto, Zachary Dolan, Brody Drzal, Savanna Evans, Ella Fafard, Autumn Fallon, Ricci Fantasia, Jenna Forant, Aidan Fortier, Owen Gagnon, Isabella Gasbarro, Giovanni Gonzalez, Blake Gormly, Sophia Guilmette, William Guthrie, Rebeckah Hammond, Kaya Hayden, Samantha Keefe, Jack Kemsley, Sydney Kennedy, Lucah Kerrigan, Ella Koconis, Joshua Koconis, Anthony Lentini, Eva Levesque, Andrew LiCalzi, Owen Linsao, Shayna Londono, Kaleyana Ludwig, Benjamin Lynn, Kason Lyons, Kaeden Manni, Kaela Mechler, Maria Mugan, Ethan Murillo, Cameron Murphy, Nathaniel Nogueira, Preston Oliver, Nicholas Pacia, Jonathan Quevedo Cardoza, Olivia Rego, Blake Robitaille, Jackson Roumelis, Oliver Rowlinson, Lina Sahyouni, Mason Smith, Estelle Speakman, Kadrien Sperduto, Carl Tassoni, Logan Trainor, Isabella Truppi, Emma Tuetken, Hunter Vallee, Brady VanGorden, Alexa Villegas, Myles Walsh, Dylan Wolf, Sophia Young, Elizabeth Zimmerman
Grade 6
High Honors: Brendan Aubee, Benjamin Ayotte, Julianna Bettencourt, Arsalaan Bhanji, Jayden Bilyj, Gavin Cadoret, Tegan Carroll, Aidan Connell, Ryen Connell, Jayden Costa, Ryan Courtemanche, Lilliana Crapulli, Connor Curtis, Isabella Dacier, Henry Goodrich, Catherine Houle, Brayden Huoth, Katherine Karatjas, Leila Khatchadourian, Alivia King, Gavin Kot, William Lally, Eric Liu, Mei Li Mitchell, Tyler Pimentel, Rocco Presciutti, James Rajotte, Lacey Ringland, Stella Romano, Rori Rossi, Nicholas Sala, Victor Slaughter-Biello, Madison Smith, Violet Snowman, Adrienne Vallee, Addilyn Vingi, Kaia Wennerstrom, John Wozniak, Cameron Young
Honors: Julianna Andrade, Isabella Arias, Gwen Austin, Garen Bastajian, Chloe Becker-Hebert, Henry Begnoche, Alexia Berard, Maria Bernardi, Michaela Bowers, Lucas Brady, Gabriel Breder, Shea Broady, Anthony Brooks, Oliver Campbell, Sean Cardin, Makayla Carroll, Nicholas Ceprano, Tyler Ceprano, Cameron Charlemagne, Sophia Chenault, Kiera Chieffallo, Chace Chreiman, Ryan Contarino, Kaylee Cronshaw, Riley D'Abate, Elijah Deering, Marielle Delisle, Olivia DeTora, Mason Dionne, Cooper Dubuc, Grace Duff, Reid Duquette, Aubree Fallon, Aria Filippelli, Tatum Forcier, Giuliana Fossati, Avery Gare, Gavin Gibree, Jeffrey Gousie, Cole Gravel, Walter Guest, Gabriella Harrison, Jaelyn Hilton, Abigail Holl, William Howard, Caylee Huguenin, Asilbek Ibodullaev, Thomas Katsios, Rachael Keefe, Aren Khatchadourian, Victoria Kozlowski, Alana LeBlanc, Alexander Lemoi, Sophia Libutti, Adalynn Lopatosky, Jaxon Maciel, Gia Marcaccio, Dylan Marcotte, Emme McConaghy, Ella McCoy, Sheila McCurdy, Brady McShane, Ellie Mechler, Manuel Montserrat Mora, Colin Morancey, Jonathan Morin, Asher Ninivaggi, Colin O'Connor, Jacob Pereira, Sophia Potenza, Connor Queenan, Madison Regniere, Michael Rego, Camille Rizzo, Cambria Ross, Jeremy Ross, Macie Rossi, Jude Russell, Shane Salomon, Jasmine Smith, Naveed Tariq, Natalia Taylor, Emily Terra-Thomas, Liam Terra-Thomas, Charlotte Tibbetts, Gabriella Tobin, Aryana Vidot, Brandon Walsh, Jaiden Williamson
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