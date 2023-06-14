Ryan Richard Abbott
Gabriella Rose Adamo
Robert Adamo
Patrick Adams
Payton L. Adams
Nathan R. Akkaoui
Nolan Lance Allen
Paige E. Almon
Lucas Joseph Alsfeld
Makayla R. Anderson
Jeremiah Andreis
Nicholas Richard Baccala
Gianlucca Dino Bachini
Rebecka Lynn Baggesen
Aiden Ezell Bailey
Jalen Antonio Baptista
Brook Lyn Batista
Gunnar A. Baumann
Christopher Thomas Beargeon
Bella V. Beaumier
William Beeley III
Abigail Rae Bigelli
Timber James Blackmar
Zachary Blackmar
Aiden M. Bolwell
Brendan Bonoyer
Tiffany Faith Booker
Ethan S. Boulet
Julia Isabelle Bruno
Julia Emily Burgos
Emma Grace Caffrey
Ethan Joseph Caffrey
Kristen Caldarone
Christian Robert Campanella
Cameron Carlow
Olivia Mary Carlow
Emma M. Carlson
Angelica Rose Carnevale
Colby J. Carter
Addison Javon Carty
Julia Castelli
Ava Marie Cauley
James Anthony Cavanagh
Michelle Katherine Charron
Olivia R. Clavin
Emma Rose Coccia
Alexandria Conlon
Kelcy L. Conroy
Emily Jane McAllister Cook
Savannah M. Coolbroth
Chanel Rae Cousineau
Kiah Rose Couture
Lilyann Margaret Crowther
Olivia Ann Crum
Anneliese Brynn Curry
Knox E. Damiani
Lukas Darigan
Jared Davila
Adriana De La Zerda
Sophia DelSignore
Wyatt Wayne DeMarco
Olivia Rylee DeMelo
Matthew James DeSimone
Hope A. DesRosiers
Ella Ann Dexter
Nicolina Diamante
Spencer Lee DiGiulio
Adrionna, M. Donaldson
Nathan Doyle
Rachael Elizabeth Dubuque
Erin Riley Dunphy
Meagan Claire Dunphy
Liberty Mae Ericksson
Sean Lewis Farmer
Caitlin Rebekah Fasteson
Mackenzie Rose Fasteson
Anthony Thomas Fix
Gabrielle E. Franklin
Victoria Summer Gallucci
Jacob Joseph Garneau
Molly S. Garriepy
Carter Gendreau
Bella Rose Genereux-Paul
Isabel Y. Gilchrest
Erin O. Gingell
Nora Grace Giorgianni
Grace Catherine Gongoleski
Brad M. Gravel
Evan M. Gray
Miah Violet Gray
Angelina R. Grist
Elijah R. Hall
Angelina Lynn Hallam
Dakota Harkins-Lynch
Daniela J. Harkness
Erin Rose Helly
Alessio Antonio Herrera
Kileigh Shea Hodgkins
Jason L Hood
Nicole C. Hopkins
Olivia Y. Hopkins
Cassidy Cecile Horton
Sydney R. Hunt
Amelia G. Jackson
Chloe Jordan
Jacob Christopher Joyce
Grady Kaminski
Riley Grace Kay
Rachel Elizabeth Kelman
Collin L. Kennedy
Cameron E. Kenney
Gerald J. Kent
Payton Elizabeth Klein
Ella Alexandra Kozusko
Cade Matthew Labonte
Alexandra L. Lawson
Matthew J. Leddy
Alannah L. Lee
Mikaylee Ann Lemanski
Slater A. Leonardo
Isabel Marie Lorenzo
Benjamin David Mack
Alexandra R. Maloney
Lilly Marchesseault
Michelle Rose Maron
Isabella Rose Marrocco
Abby E. Marshall-McEntee
Trey B. McCaffrey
Grace E. McDonough
Isabella R. McMahon
Aaron N. Miller
Tyseir Moh’d
Canyon James Moretti
Ava Kristin Morin
Kyla E. Morrison
Dylan J. Mourao
David Edward Muldowney
Alia Jade Myers
Jack Richard Nardi
Dakotah F. O’Dwyer
Gabriel J. O’Reilly
Julianna Emilia Ourique
Gabriella Paliotti
Isabella Marie Paliotti
Faith Papineau
Katherine Elizabeth Parrillo
Aydan R. Pastore
Emily Grace Patterson
McKenzie Ashlyn Peace
Conor Steven Douglas Pearson
Hannah Peixinho
Joshua Pennine
Alexandria Laura Pezza
Skyla Eve Picard
Emily E. Pierce
Celina Emi-Natal Pimentel
Matthew J. Pingitore
Mitchell E. Porter
Nathan K. Quigley
Kaleigh Jean Rainville
Jacob W. Rambone
Selena Louise DeVille Ramsdell
Abigail Emily Reall
Emily Lynn Richards
Karter Christopher Riggs
Llewelyn Grace Riggs
Trevor J. Rinaldi
Ian Keith Robertson
Emely R. Rodriguez Cuevas
Frankelly A Rodriguez
Donald A. Ross IV
Ava Kathleen Russell
Gianna Helana Ruzzano
Cameron Monroe Salisbury
Ashley A. Salonia
Olivia M. Santos
Juliana Erica Sanzi
Isabella Marie Sauro
Gianna Lee Savoy
Rachael Alexa Sayler
Victoria E Scungio
Ryan Talon Shields
David Simoneau
Ashton Drew Sirois
Austin David Sirois
Owen R. Skovron
Carlena Marie Smith
Alyssa Gabriella Souza
Joshua Ellis Souza
Cheyenne Autumn St. Jean
Katherine Cecelia St.Pierre
Michael J. Stewart
Isaac M. Stormont
Emma M. Stowik
Zoe Swanson
Adrian Swiencki
Aleshia Jane Taillon
Anthony T. Tatro
Amber Rose Taylor
Harrison D. Tesseris
Lily A. Trunzo
Emily Liliana Ventura
Stephen James Veresko
Frank Arrico Vinagro
Nicholas Arrico Vinagro
Elisabeth Mackenzie Voisinet
Nicholas R. Walters
Victoria Rose Watt
Simon Barat Webster
Cameron J. Wennerstrom
Mitzie Katherine Westgate
Chloe Whitehead
Holly Ann Wilmes
Kelsey Ryleigh Wilson
Carter E. Windle
Austin Wood
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