GLOCESTER – The following students at Ponaganset Middle School have been named to the fourth quarter honor roll.
Grade 8
First Honors: Alexis Barton, Layla Boylan, Gianna Caito, Violet Caparco, Sofia Czerwein, Brooklyn Dionne, Anna Fecteau, Carissa Guerrero, Hunter Harwood, Thorafinna Healy, Grace Hill, Olivia Jones, Maci Lafontaine, Madison Lupo, Gianna Mullen, Ava Nunez, Elke Pearson, Emilee Rocchio, Madeleine Salkeld, Gavin Scott, Mackenzie Shea, Alexander Siliezar, Xavier Sousa, Jack St. Pierre, Owen Terry, Will Thorn, Sophie Valentine, Wesley Veader, Sienna Walusiak
Second Honors: Shane Arnold, Colton Barrentine, Colin Batista, Sophia Bettencourt, Colin Buebendorf, Hailey Charette, Andrew Clegg, Lilly Cunniff, Zoey Dempsey, Madison DeStefano, Gabriel DeVito, Michael Field, Taygue Galligan, Isla Gaudreau, Samuel Giuffrida, Bryn Goddard-Leduc, Aaron Guilmette, D'Zhaun Hayes, Joshua Henderson, Charlie Heneault, Xavier Hernandez, James Hutchinson, Michael Lane, Ava Morey, Max Parrillo, Siena Pollard, Kayleigh Quinn, Jaimasyn Ralph, Daniel Rhodes, Bryce Rock, Avery Rueb, Eva Sayers, Connor Sirois, Serafina Spaziano, Jackson Tucker, Megan Veresko, Cheyanne Zeigler
Third Honors: Braelyn Bastien, Jacob Bower, Jordyn Braxton, Giavanna Cambria, Jolene DeFedele, Collin Etheridge, Natalie Fields, Logan Glew, Francesca Grenga, Allie Kent, Ethan Lapierre, Kyleah Laurent, Wyatt Loxley, Emily McGuire, Aiden Migneault, Cooper Moison, Zachary Moody, Gavin Mooney, Brooklynn Moretti, Ryan Nicholas, Braelyn Peloquin, Kaylee Picillo, Grace Quigley, Collin Trabulsie
Grade 7
First Honors: Bella Alves, Erik Aschmann, Cecelia Bizon, Aili Bourgery, Julian Branchaud, Megan Buckley, Aiden Buebendorf, Madison Caramante, Finnegan Chandler, Samantha Chatwin, Cady Cheek, Liliana Ciarlo, Katherine Corte, Ethan Desrosiers, Keira Elderkin, Anthony Falco, Ashton Finkelstein, Joshua Fountain, Benjamin Glew, Julianne Gongoleski, Jackson Grist, Levi Hicks, William Kelley, Jarian Kramer, Sadie LaRose, Jameson L'Heureux, Nathan Mack, Sophia Maimoni, Brigid Mara, Sierra McCrorie, Ella McKenney, Adrianna Mello, Austin Mello, Mattea Mello, Isabella Miccoli, Brendan Millea, Haleigh Mooney, Logan Murphy, Gabriel Paquin, Jennifer Pease, Dominic Pennine, Noah Sackal, Leah Seddon, Riley Shields, Jude Silva, Norah Sorrentino, Owen St. Cyr, Odette Tripodi, Cecelia Vetri, Addison Yoder, Skye Young
Second Honors: Briana Annaldo, Juliette Bernier, Lindsey Booker, Mitchell Cole, Henry Cournoyer, Harleigh Curtis, Eleanor Damasio, Jillian Dixon, Abigaelle Gutierrez, Adam McEntee, Zoe Munsen, Luciano Neri, Jacoby Oliveira, Charlotte Pellegrino, Audrey Pine, Basil Rockwell, Isabella Rotondo, Leah Ruotolo, Skylar Shaw, Jayla Therrien, Ethan Turcotte, Kylie Violette, Taylor Woodie
Third Honors: Jake Almeida, Albert Borden, Kevin Brown, Raegan Busald, Paul Cavanagh, Ari Coleman, Shane Critelli, Brianne DiFruscio, Sage Doyle, Jeremiah Gibau, Khloe Lemoi, Eli Machan, Hannah MacIver, Andre Mendes, Jaden Pinto, Nicholas Ramaglia, Giovanni Savattere, Madison Silva, Anabel Simoneau, Kyle Trudeau, Connor Turcotte
Grade 6
First Honors: Ayden Anderson, Brooke Arnold, Eleanor Aubourg, Angelina Barton, Olivia Berryman, Blake Brule, Madison Caldarone, Reagan DeAngelis, Mia Duncan, Jay Finkelstein, Addy Gaudreau, Gretchen Glasko, Aiden Grace, Scarlett Hall, Marin Iamarone, Andrew Iozzi, Anna Lafontaine, Rachel Lapham, Nathaniel LaRose, Jimmy Loesch, Madelyn Mulligan, Anthony Murgida, Marron Nerney, Meghan Pasch, Otto Pearson, Grace Perry, Luca Pollard, Annabelle Rhodes, Cody Sabatos, Evan Sheeran, Samuel Sheeran, Raegan Siedzik, Kaitlyn Simoneau, Richard Sousa, Silvia Spaziano, Julianna Steere, Emily Stewart, Joshua Stockwell, Paige Strickland, Cyrus Sullivan, Gabrielle Taillon, Emma Thompson, Matthew Wachter, Delilah Wolf
Second Honors: Eliana Adamo, Alexzander Boisvert, Gianna Bruno, Fletcher Curry, Devin Dixon, Steven DoCouto, Sydney Estrela, Madison Ferland, Xavier Fix, Daisy Geoffroy, Abigayle Hallam, Demetrius Lawson, Madilyn LeBoeuf, Joseph McKitchen, Mason Needham, Dillon Nelson, Ava Perez, Jackson Roch, Evelyn Salkeld, Dreyden Scott, Lincoln Shea, Breanne Shippee, Ella Simmons
Third Honors: Brigid Brown, Cassie Cardente, Franklin Carpinelli, Gizelle Charron, Myles Choquette, Ariana Diomandes, Ava Kettell, Lorelai Leddy, Samantha Lepore, Benjamin Lewis, Askyra Powers, Brady Russell, Cooper St. Onge
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