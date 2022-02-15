GLOCESTER – The following students have been named to the second quarter honor roll at Ponaganset Middle School.
Grade 8
First Honors: Paxton Allen, Simon Aschmann, Sophia Baima, Charly Bates, Lila Bigelli, Laurel Cournoyer, Kyla Desormier, Brendan Desrosiers, William Elderkin III, James Fashjian, Zoe Glover, Lana Hess, Aidan Hughes, Ellie Jackson, Joseph Joyce, Ethan Lemanski, Tara Lieberman, Grant Loxley, Alyssa Lupo, Kimberly Moreau, Kason Neri, Jenna Papa, Isabella Perretta, Corinn Pesce, Dylan Rhoades, Lucy Rockwell, Kaylee Santilli, Lauren Seabury, Amber Shaw, Molly Souza, Spencer St. Onge, Meghan St. Pierre, David Trudeau, Justin Welch
Second Honors: Christian Apollonio, Cody Blais, Cyrus Bousquet, Paul Bower, Melanie Brown, Daniel Cellucci, Luke Davis, Morgan Dennis, Jaylynn Dionne, Abigael Ferguson, Evelyn Hoxie, Kiana Labonte, Maxx Lanphear, Madelyn Lapierre, Braden Lewis, Greg Lowell, Ryan McEntee, Leah Miller, Giada Nasso, Vincenza Papa, Mason Parrillo, Jack Phillips, Kylie Plante, Jake Raymond, Kalli Saelao, Christian Sanders, Omar Sasa, Grace Sorrentino, Ethan Wajdo, Evan Wojtaszek, Cole Zeigler
Third Honors: Hayden Briggs, Katherine Damasio, Anjelica DeMello, Andrew Engelke, Patrick Ferns, Kayla Haslam, Ashton Hayter, Nayomi Miller, Elena Muldowney, Michael Palmieri, Samantha Perron, Jacey Phillips, Evelyn Pine, Hazelyn Ritter, Zachari Rocchio, Karen Rodriguez Soto, Julianna Rozzero, Sebastian Small, Logan Smith, Avery Tancrede
Grade 7
First Honors: Ayden Anderson, Brooke Arnold, Eleanor Aubourg, Angelina Barton, Olivia Berryman, Lucas Botelho, Brigid Brown, Madison Caldarone, Justina Curreri, Fletcher Curry, Reagan DeAngelis, Mia Duncan, Madison Ferland, Marin Iamarone, Andrew Iozzi, Anna Lafontaine, Rachel Lapham, Nathaniel LaRose, Demetrius Lawson, Jimmy Loesch, Anthony Murgida, Dillon Nelson, Marron Nerney, Emily Palmisano, Eleanor Pieters, Luca Pollard, Annabelle Rhodes, Jackson Roch, Cody Sabatos, Lincoln Shea, Evan Sheeran, Raegan Siedzik, Richard Sousa, Cooper St. Onge, Julianna Steere, Emily Stewart, Joshua Stockwell, Cyrus Sullivan, Gabrielle Taillon, Emma Thompson, Matthew Wachter, Delilah Wolf
Second Honors: Eliana Adamo, Blake Brule, Franklin Carpinelli, Steven DoCouto, Xavier Fix, Addy Gaudreau, Gretchen Glasko, Scarlett Hall, Ava Kettell, Lorelai Leddy, Mason Needham, Liam Nicholas, Meghan Pasch, Otto Pearson, Dreyden Scott, Samuel Sheeran, Breanne Shippee, Kaitlyn Simoneau, Silvia Spaziano, Paige Strickland, Keira Tucker, Joel Ventetuolo, Taylor Worthy
Third Honors: Michael Baker, Gianna Bruno, Frank Burke, Myles Choquette, Madelyn Crowley, Devin Dixon, Sydney Estrela, John Faber, Jay Finkelstein, Daisy Geoffroy, Aubrey Kilroy, Madilyn LeBoeuf, Samantha Lepore, Evelyn Salkeld, Ella Simmons, Andrew Tammaro
Grade 6
First Honors: Jake Almeida, Bella Alves, Briana Annaldo, Erik Aschmann, Cecelia Bizon, Aili Bourgery, Julian Branchaud, Kevin Brown, Megan Buckley, Aiden Buebendorf, Madison Caramante, Finnegan Chandler, Samantha Chatwin, Cady Cheek, Liliana Ciarlo, Ari Coleman, Katherine Corte, Henry Cournoyer, Amiyah Cromartie, Ethan Desrosiers, Jillian Dixon, Keira Elderkin, Ashton Finkelstein, Benjamin Glew, Julianne Gongoleski, Levi Hicks, William Kelley, Jameson L'Heureux, Sadie LaRose, Brigid Mara, Sierra McCrorie, Ella McKenney, Mattea Mello, Andre Mendes, Brendan Millea, Haleigh Mooney, Logan Murphy, Charlotte Pellegrino, Noah Sackal, Leah Seddon, Riley Shields, Jude Silva, Norah Sorrentino, Owen St. Cyr, Odette Tripodi, Cecelia Vetri
Second Honors: Margaret Barrett, Paul Boutin, Benjamin Brier, Mitchell Cole, Paula Costello, Harleigh Curtis, Eleanor Damasio, Abel Descoteaux, Jackson Grist, Eli Machan, Nathan Mack, Adrianna Mello, Austin Mello, Jacoby Oliveira, Gabriel Paquin, Jennifer Pease, Audrey Pine, Cyprian Regoli, Isabella Rotondo, Ethan Turcotte, Kylie Violette, Logan Xifaras, Addison Yoder
Third Honors: Keira Barbosa, Juliette Bernier, Olivia Buehner, Paul Cavanagh, Brianne DiFruscio, Katherine Kelley, Callum Mackie,Sophia Maimoni, Zoe Munsen, Elijah Pierce, Zoey Presbrey, Basil Rockwell, Anabel Simoneau
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