SMITHFIELD – The following students at Smithfield High School have been named to the second quarter honor roll.
Grade 12
High Honors: Erica Botelho, Benjamin Corriveau, Claire Dancause, Madison DeFreitas, Thomas Edsall, Sarah Fox, Connor Guilfoyle, Andrew Kelley, Olivia Rathbun, Aleksander Reilly, Tyler Rose, Kayden Roy, Savannah Ruginski, Abigail Stiles, Audrey Turcotte, Joshua Ucran
Honors: Adrianna Baglini, Theodore Blais, Mia Campopiano, MacKenzie Carello, Conner Fague, Riley Gran, Liam Hickey, Luca Maiello, Dylan Mantovani, Emma Massoyan, Hannah Murphy, Mia Pereira, Katherine Placido, Christy Ramage, Emma Robitaille, Norin Samraing, Giacomo Silvestri, Halie Souza, Evan Theroux, Jaime Torres
Grade 11
High Honors: Jakeob Blanchette, Lauren Boyd, Ellorie Corcoran, Olivia DiMarzio, Brayden Dorsey, Emma Ferraro, Adam Fontaine, Ryan Kennedy, Abigail Marsella, Lillie McCormick, Savanna Morrow, Alexander Nardolillo, Nicole Nunes, Faith Rugg, Emma Senna, Lucas Swierad
Honors: Luccas Assis, Adam Benzina, Olivia Bilotti, Elizabeth Blanchette, Emma Cloutier, Ava Colannino, Braden Crough, Michael Depamphilis, Evan DiChiara, Aidan Fair, Lauren Falls, Nathaniel Goffe, Braden Hoyt, Rebecca Lahousse, Camden Maione, Cayley McCurdy, Rowen McGinnis, Lila Ryone, Simone Semerjian, Sophia Sullivan, Olivia Sylva, Raymond Thimas
Grade 10
High Honors: Clara Arcand, Courtney Ayrassian, Isabelle Bottone, Ayla Goffe, Ryan Hutzley, Olivia Martin, Amelia McCreight, Lily Niquette, Owen Richard, Isabella Shippee, Adam Turner
Honors: Avery Areson, Isabella Bettencourt, Julia Breiner, Alexis Burns, Connor Catarina, Julia Cavanagh, Sienna Chin Gerding, Nathan Cogswell, Isabella Colucci, Natalie Corriveau, Joseph Curran, Sarah Delisle, Emma Fortier, Ashley Gagner, Nicholas Georgantis, Kathryn Guest, Abby Jalette, Nicholas Jarvis, Natalee Jones, Caitlin Kelley, Samantha LiCalzi, Keira Myers, Jason Padula, Evan Parker, Abhijat Phivilay, Victoria Rotella, Henry Siravo, Paul Snowman
Grade 9
High Honors: Jayden Argenti, Jameson Ashworth, Olek Bogusz, Seth Borges, Ava Brule, Madeline Clapprood, Ella Desjardins, Mirielle Estrada, Meghan Falls, Keira Goffe, Michael Goodson, Sami-Lee Harrington, Bryan Kaighin, Elena Kristidhi, Charlotte Lally, Eli Lucarelli, Joshua Lynch, Gavin Marks, Grace Marshall, Sofia Muhtaseb, Sophia Nardolillo, Kaylin O'Connor, Anthony Reo, George Rowlinson, Rocco Savastano, Anabelle Souza, Samantha Sullivan, Jonathan Terry, Kyleigh Tigges, Benjamin Tomah, Ethan Tomah, Camylle Ursillo, Courtney Wakim, Nathan Wolowicz
Honors: Dylan Campanini, Benjamin Cicchitelli, Jasmine Clark, Alexander Farland, Nathan Foster, Sydni Gelsomino, Andrew Knauer, Petros Lemme, Veronica Lilly, Jordyn Lynch, Jack Mayer, Sofia Mechler, Madison Nunes, Kacey O'Connor, Elijah Reed, Kenadee Roy, Logan Ruginski, Logan Siekiera, Natasha Swierad, Maya Terra-Thomas, Julia Tomah
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