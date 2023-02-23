SMITHFIELD – The following students at Smithfield High School have been named to the second quarter honor roll.
Grade 12
High Honors: Mia DiGregorio, Olivia DiMarzio, Ryan Flynn, Adam Fontaine, Alexander Garcia, Nicole Nunes, Faith Rugg, Sophia Sullivan, Olivia Sylva, Gennaro Ursillo
Honors: Lily Beaudry, Elizabeth Blanchette, Jakob Blanchette, Ethan Cagnon, Ellorie Corcoran, Braden Crough, Natalie Cyr, Michael DePamphilis, Emma Ferraro, Karissa Gendron, Taryn Kelly, Mackenzie Layfield, Tyler Lima, Camden Maione, Cayley McCurdy, Luis Montserrat Mora, Alexander Nardolillo, Lila Ryone, Emma Senna, Elizabeth Shepard, Cassidy Taylor
Grade 11
High Honors: Clara Arcand, Courtney Ayrassian, Isabella Berard, Isabella Colucci, Ryan Hutzley, Connie Ly, Olivia Martin, Amelia McCreight, Evan Parker, Abhijat Phivilay, Owen Richard
Honors: Avery Areson, Janeese Blandin, Isabelle Bottone, Julia Breiner, Connor Catarina, Natalie Corriveau, Samantha Coutu, Joseph Curran, Sadie DeMaggio, Chukwuemeka Ezeama, Ayla Goffe, Nicholas Jarvis, Caitlin Kelley, Mia Layfield, Giano Maiello, Alina Maryanov, Molly Morel, Lily Niquette, Michael Sands, Isabella Shippee, Greta Williams
Grade 10
High Honors: Abigail Albertson, Jameson Ashworth, Olek Bogusz, Seth Borges, Kaylee Bowater, Ava Brule, Elena Kristidhi, Grace Marshall, Sofia Muhtaseb, Sophia Nardillo, Kaylin O'Connor, Rocco Savastano, Samantha Sullivan
Honors: Cole Almieda, Dylan Campanini, Mallory Clavet, Ella Desjardins, Julia Dion, Mirielle Estrada, Keira Goffe, Sami-Lee Harrington, Bryan Kaighin, Katherine Keefe, Joshua Lynch, Jack Mayer, Lily Riggin, Jonathan Terry, Kyleigh Tigges, Benjamin Tomah, Julia Tomah, Courtney Wakim
Grade 9
High Honors: Eden Beauchamp, Addison Cogswell, Madeline Crapulli, Charles Curran, Kaitlyn Deely, Avery Ferreira, Samantha Floor, Kaya Gaffney, Reese Gaffney, Alyssa Glatz, Tyler Guilfoyle, Marvin Laguerre, Hasmik Lemme, Katie Leonard, Sarah O'Malley, Ava Parsons, Mya Phillips, Sophie Rizzo, Reese Rossi, Audrey Slaughter-Biello
Honors: Kara Acheson, Rylan Ashworth, Meghan Aubee, Keana Blakley, Sydney Briggs, Leo Chabot, Kaleigh Connell, Trina Cost, Delaney DeMaggio, Dylan Fontaine, Ella Matteson, Taylor McGinness, Phoebe Morgan, Samuel Rees, Christian Snowman, Cadence Solon, Louis Taglione, Shane Trainor, Cody Trost
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