David Allan
Joshua Paul Anderson +
Alexis Rose Armstrong +
Luccas Santana Assis +
Tyler M. Bailey
Cheyenne L. Barros
Eric Robert Basile +•
Sela Rozette Bastajian +•
Elias J. Battiston +
Lily C. Beaudry +•
Reilly Jeremiah Bennett
Adam A. Benzina +•
Olivia Bilotti +•
Elizabeth Sara Blanchette +•
Jakeob Robert Blanchette +•
Ella Caroline Bose +•
Aymane Bouzaffour+•
Lauren P. Boyd +•
Julia K. Butera +•
Ethan A. Cagnon +•
John A. Caliri IV +
Liliana Sena Cardoso +
Sophia Chamberlin
Norah Rose Chaput +
Angelina E. Chenault +•
Wayne Joseph Clark
Emma Rose Cloutier +•
Ava Rose Colannino +•
Nicholas Matthew Collins +
Alyssa Caitlin Coogan +•
Ellorie R. Corcoran +•
Jacinto M. Correia Jr.
Tessa Rose Cost +
Anthony Costanzo IV
Kaitlyn Pearl Creighton +•
Braden Donovan Crough +•
Nicole A. Crugnale
Christopher Bradley Currie +
Natalie Blair Cyr +
Michael Anthony DePamphilis +•
Vania Lizianie Depina
Lundyn R. Deslauriers
Laura M. DeVincentis
Evan Anthony DiChiara +•
Mia R. DiGregorio +•
Olivia Nicole DiMarzio +•
Benjamin H. Dion +•
Brayden Marie Dorsey +•
Christopher J. Doyle
William A. Dutcher +
Dominic J. Engrassia
Alexander P. Enn +
John H. Fabiano IV
Aidan John Fair +•
Lauren Elizabeth Falls +•
Troy A. Fanning
Emma Mary Ferraro +•
Aiden Elvis Ferreira +•
Nicole H. Fisher +
Ryan Richmond Flynn +
Gabriela Marie Folco
Joshua John Fonseca +
Adam T. Fontaine +•
Lily Pearl Ford +•
Tristan M. Fulks
India Kali Gaffney +•
Alexander Maximo Garcia +
Hannah Josephine Geil +
Madison Marie Gelsomino
Karissa K. Gendron
Ryan Michael Gendron +
Christopher Gliottone
Emily Ann Gliottone +
Nathaniel J. Goffe +•
Jacob Gorman +•
Abigail Elizabeth Grace
Remy Deanna Guertin +•
Colin M. Harris +
William J. Hawkins
Tyler Charles Hayhurst
Albert J. Hetu Jr. +
Gracie Lucille Hogan
Shannon E. Holmes +
Braden Shayne Hoyt +•
Jordan R. Hurst +
Soheil Sajaad Ibrahim
Alexander Camillo Jackvony
Aislinn R. Jordan +•
Timothy Kane
Taryn Angela Kelly +
Ryan M. Kennedy +•
Arianna Marilyn Kesler
Jeremy V. Knobel +•
Rebecca Simone Lahousse +•
Aaliyah Rosalina Lama +
Francesca Rose Laurenzo +
Mackenzie Layfield +
Alex Joseph Leonard +•
Colton J. Leonard +
Tyler Michael Lima +•
Logan Luis Loiselle
Frank Alfred Lombardi +•
Christopher J. Lopez +
Jameson Robert Lytle
Kyleigh E. Macioci +
Jaime M. MacNeil
Camden Matthew Maione +•
Joshua Anthony Malek
Domenic James Mancino +
Irelind K. Marotte +•
Abigail Faith Marsella +•
Giannah Maree Martineau
Matthew John Massoyan +
Lillie C. McCormick +•
Cayley Elaine McCurdy +•
Madison Anne McDonough +•
Rowen M. McGinnis +•
Paydan G. McLaughlin
Cameron J.F. Mencunas +
Anthony John Mercurio
Zachary W. Mitchell
Maxwell Richard Molis +
Luis A. Montserrat Mora •
Trevor William Morgan +•
Ava Catherine Morin +•
Garrett Aidan Moroni +
Savanna Lee Morrow +•
Sophie Marie Muller
Alexander Nardolillo +•
Skylar Rose Nelson
Christopher Max Nicynski
James L. Norberg +
Ewan Nosovskiy-Stambler +
Nicole Pereira Nunes +•
Aidan J. O’Connor
Joseph Daniel Okeefe
Isabella Dawn Orybkiewicz +
Sophie Lucille Owen +
Kaylee A. Patras
Matthew Tyler Payne +•
Sophia Isabel Pereira +•
Alana B. Perez +
Hunter Trask Picard
Joshua Piti
Nicholas Dallas Pitrone +
Natalia Polce +•
Ava Grace Pomposelli +
Ray Thomas Porter +
Chase J. Rinker
Kathryn Lynne Rock +
Faith Xiao Yan Rugg +•
Curtis J. Ruotolo +
Kristen Lee Ryan +•
Lila Rhiannon Ryone +
Elijah G. Saddlemire +•
Garrett Michael Sala
Emma Michelle Santos +•
Mayah Catarina DeOliveira Santos +
Shane A. Santos •
Leah Faith Saunders +
William R. Schiller +
Timothy W. Schofield Jr.
Alexandrea R. Schoolcraft +
McKenzie Alexis Segee
Simone M. Semerjian +•
Emma Marie Senna +•
Samantha Marie Sepulveda +•
Bradyn John Shadoian
Elizabeth Anne Shepard +
Olivia Elizabeth Siegel +•
Trista Emily Silveira +•
Domenic Alfredo Simonelli +
William A. Singleton Jr.
Derek J. Sleboda
Bethany Ellen Sluter +•
Joseph Michael Smith +
Marc George St. Martin +•
Corey Alexander Stevens
Sophia Grace Sullivan +•
Gianna Lee Sweeney
Lucas Carter Swierad +•
Olivia B. Sylva +•
James Joseph Sylvester +
Cassidy S. Taylor +•
Raymond Jayden Thimas +•
Samantha Marie Tinsley +•
Natalie Marie Tomah +•
Jackson James Torres +•
Marissa Jolie Torres +•
Sean Reece Trainor
Riley J. Trotta
Giada Abigail Turbitt +
Gennaro David Ursillo +
Olivia R. Valentin
Cody Charles Van Gorden +
Briana C. Vario
Angel Reinaldo Velez
Lauren O. Vivari +
Sean C. Votolato
+ denotes R.I. Honor Society
• denotes National Honor Society
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Comments that will be deleted include:
What we at The Breeze would truly like to see are comments that add history and context to a story or that use criticism constructively.