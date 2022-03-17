CUMBERLAND – The following students at Cumberland High School have been named to the second quarter honor roll for the school year 2021-22.

Grade 12 

High Honors: Andrew A Ames, Alex Araujo, Hannah N Asermely, Daniel M Avelar, Madeline C Azulay, Rylie J Bahrke, Paul A Barlow, Connor P Bausman, Samantha M Bernardo, Jacob R Bessette, Nicholas W Bleyer, Eric G Bliss, Heather J Bliss, Erika N Bozek, Paola Y Brambila Montes, Jack R Busavage, Lauren E Busavage, Jennifer S Carlmark, Kaidy E Carr, Christian A Chicoine, Michael J Ciolino, Camryn F Corse, Lauren F Crawford, Madison E Dale, Abigail M Danielson, Connor N Dawson, Halle M Delmore, Chloe M Demers, Henry J Dennen, Alexander R DeStefano, Nicole J DiSalvo, Jasmin L Dowling, Mia K Dupont, Connor R Enestvedt, Brandon M Ezovski, Minal Faheem, Owen F Foppema, Chelsie T Friedland, Alexander G Garcia, Bailey T Germani, Jeb W Gilson, Anamaria Gomez-Velez, India Greene, Zoe E Guzman, Owen P Healy, Kayla N Hinton, Brady J Hogan, Jenna J Hooper, Alexis R Hyland, Jaime M Iglesias-Calle, Jayne E Ingle, Chloe E Jacinto, Abigail P Jahnz, Alexandra E Jakubiak, Michael A Kenney, Valerie N Kissik, Konnor J Klucznik, Paulina Kochanczyk, Mikel J Lacroix, Taylyn M Lajoie, Emily L Lanoue, Mira L Maccarone, Jarin L Machado, Hugo L Mejia, Jr., Aubrey C Mena, Matthew P Moreau, Reagan O Morris, Xia M Myers, Lily G Neves, Joshua L Newman, Sarah L O'Connell, Colby N Ogilvie, Ethan R Olivier, Sean C Peloquin, Cole J Pepin, Rebecca J Pimentel, Ava J Pirri, Jack A Proctor, Brady M Ray, Julia E Sanford, Devon C Saraiva, Catherine Shen, Hawa A Smallwood, Megan G Taylor, Jake L Thurman, Aleecya M Torres, Riley C Trudeau, Paige K Vieira, Kaitlyn E Vitkin, John R Walker, Rachel S Walmsley, Jaclyn P Whalen, Jolinada Q Zhang, Sophia C Ziniti 

Honors: Christian A Abramek, Liam J Ainsburg, Mackenzie V Almstrom, Devin J Bagley, Alec J Beane, Anthony J Benevides, Kenneth G Bennett, Gwenivere F Bernier, Katelyn S Blais, Nicholas M Blood, Nicholas A Boisvert, Olivia G Boulris, Seth Brayton, Amelia L Butler, Ryan P Caetano, Ethan S Carpenter, Domenic Carvalho, Caden M Castiglia, Kyle P Celseti, Tyler U Chobanian, Thaddeus G Cinieri, Julia G Cipolla, Cameron S Colella, Jonathan D Colombo, Kaitlyn N Cornejo, Emma G Cotter, Lily M Cruise, Zachary M Curtiss, Faris B Dalou, Jared W Dansereau, Isabella L Dauphinee, Jaden R Dickson, Andrew J Dieffenbach, Madelyn J Dion, Cristiana Encarnacion, Andrew D Farley, Haley E Favaloro, Garrett M Fay, Benjamin B Feather, Maggie L Feiner, Mackenzie K Freedman, Miranda M Garcia, Isabella L Gianfrancesco, Daniel A Grzybacz, Kyra B Guerin, Eden C Gutierrez, Michael E Hancock, Samantha N Henry, Jivan A Horstkamp-Vinekar, Aidan C Horvath, Miguel A Hoyos, Callie E Hughes, Kyle P Jordan, Elise A Karbonik, Sofia I Kinnes, Andrew M Kulz, Ryan A Lecours, Hannah E MacDonald, Karly E Macken, Madison Marcotte, Troy E Marsh, Michael J Martisius, Andrew T Mastin, Ryan E McCann, Sean A McKenna, Aidan J McKinnon, Margaret T McMichael, Olin M Medeiros, Andrew J Moreau, Carley A Murnin, Justin D Nahabedian, Allison P Nash, Izabella B Nuay, Joseph F Osmanski, Brooke R Patterson, Owen D Patterson, Sage E Patterson, Camron J Pedro, Jacob S Perlman, Matthew R Picchioni, Bryan C Ptaszek, John E Riley, Jenna G Rivers, Olivia M Rivers, Alize V Rodriguez, Emily G Roy, Hunter R Shaw, Reese A Tweedie, Morgan L Tyler, Alder M Ulibarri, Charlotte E Waters, Alyssa R Wilcox, Olivia L Wood, Thomas L Wood, Samuel S Wyss-Duhamel 

Grade 11 

High Honors: Kayley G Babcock, Kaitlyn O Berger, Jack J Bernardo, Lauren T Blais, Kaylee L Bouchard, William G Brennan, Camila C Brito, Henry R Brown, Grace E Carr, Sophia G Castiglia, Sara T Collemer, Natalie G Condon, Kendall M Cournoyer, Peyton E Ferry, Zoey G Fiorillo, Mason W Foss, Catherine L Galgay, Ellie G Gaudreau, Kyleigh J Gomes, John A Griggs, Andre G Guerra, Susanna K Henderson, Luke D Holmander, Colin D Hyland, Lily J Iwuc, Orion T Le, Jordan E Leach, Joelle Madour, Denni L Marchand, Victoria H Milligan, Callie M Pepin, Emma G Peterson, James H Petrich, Kobe J Powell, Troy R Senn, Ava C Slesinger 

Honors: Alexandra Alicea, Melanie V Anaya, Reilly L Austin, Serena M Beaulieu, Hope R Blanch, Kathryn A Bliss, Ryan J Bourke, Dylan D Cardoso, Alexia S Carvalho, Lauren G D'Augelli, Joseph A DeVorak, Jackson L Diehl, Joshua M Eappen, Donte' D Espenlaub, Victoria C Fontaine, Nathan A Fortier, Delaney M Goggin, Aminata Gueye, Ian M Hagopian-Clancy, Zachary P Halpert, Ania C Hughes, Margaret C Jeannotte, Jared T Johnson, Kyle C Jolicoeur, Skyler E Kaplan, Leah M Kilby, Samuel J Kucal, Lauren A Lagor, Brianna E Landry, McKenna L Laverty, Angelica D Le, Rachel C Mahalaris, John E McCann, Cole P McCue, Brady S McMaster, Michael S McVeigh, Andrew E Menard, Madison H Murray, Mackenzie R Norton, Alexia C Pereira-Amaral, Jayden B Perlman, Jared M Ptaszek, Colin J Railey, Jonathan H Reed, Chloe E Rogers, Isabella A Saccoccio, Maggie E San Juan, Orrin H Savage, Yassin Taghzout, Iyana S Thompson 

Grade 10 

High Honors: Arianna C Albizu, Ashley T Ames, Brandon Araujo, Walik K Baptista, Nathan J Bessette, Kaylee L Bradley, Emily M Buchanan, Olivia G Carney, Allison C Casavant, Olivia M Costa, Calleigh R Danko, Owen Q Dennen, Kathryn E Duarte, Caroline C Francisco, Hannah E Fuller, Catherine R Garcia, Julia H Giasson, Laurel F Giasson, Phebe S Guido, Jaelyn J Hernandez, Hailey M Kuncz, Reilly A Laliberte, Abby I Lanoue, Julia K Laverty, Laiza S Lopes, Leah A Mandeville, Kaitlyn R Mello, Abigail L Milligan, Kaiden D Moran, Lacey M Munger, Mya L Nobrega, Bridgitt M O'Sullivan-Van Etten, Madilynn B O'Sullivan-Van Etten, Lynsie S Olivier, Vanshita M Patel, Gauri Rajesh, Madalyn A Rodgers, Nolan J Rogalski, Olivia R Samek, Zachary L Silva, Zoe M Silva, Julia L Sousa, Stasia A Todd, Kelsie M Turner, Harold T Vemmer, Maxx R Wagner, Camden M Walmsley, Brendan Wojcik 

Honors: Brennah A Abilheira-Cargill, Luke Eliaz B Agostini, Samuel G Asermely, Maya R Beaudoin, Giovanni A Benevides, Avery G Berthiaume, Ivan J Cabrera, Nicole J Calle, Hannah D Casali, Alexa M Chabot, Leila S Chowning, Cooper A Conklin, Brenna L Daniels, Fatima F Diallo, Maya R DiManna, Jaime C Duarte, Alex C Dwyer, Julia F Emery, Monique S Garvin, Nathaniel M Gomes, Dakota L Gregoire, Lacie I Grenier, Logan A Grenier, Alexandra S Guerra, Alexander W Hagenberg, Benjamin E Hawkins, Brynn A Hornig, Katherine O Jakubiak, Rebecca L Johnson, Nicole R Kachuk, Anna Z Kalafut, Avi Keshari, Katie M Lambdin, Caroline C Lanzi, Cameron A Lee, Elizabeth J Luca, Noah T Marceau, Hannah P Michalski, Eddie D Moore, Elizabeth Noris, William J Norton, William J O'Shea, Ines N Oliveira, Andrew Phengthalasy, Gabriella R Pires, Luke W Plumer, Ethan J Ponte, Tristan L Railey, Andrew R Ray, Gwen M Ross, Grace A Ryfa, Jillian E Ryone, Mia Sabourin, Summer L Sartini, Lily E Siegel, Kaylee E Smart, Marco F Sousa, Brady A St. Jean, Kailee L St. Pierre, Ryan D Stevenson, Olivia J Sturtevant, Jace P Tavares, Brady M Vadenais, Lucas A Webber, Ana H Wyss-Duhamel, Colin J Yost, Marcus C Ziniti

Grade 9 

High Honors: Ava L Audette, Jadason G Barbosa, Ella R Bianchi, Anya M Black-Andrade, Rachael E Bonner, Alexa J Boutin, Isabel Bunn, Wesley D Clark, Carly E Colella, Lauren E Collette, John M Curry, Colin C Danko, Celia Y Dean, Kiley E DeFusco, Madison L Diehl, Daniel C DiPietro, Jr., Emma A Douangphachanh, Madison E Dwyer, Campbell E Feather, Kylie M Federici-Fawcett, Vincenzo E Fierro, Catalina Gomez-Velez, Benjamin M Goodrich, Emma M Guerra, Delia R Hagopian-Clancy, Abigail G Hamel, Allison M Hartwell, Samuel C Henderson, Kate J Hilton, Annie K Ingle, Bryce W Ingle, Jackson S Irving, Aathityan Jayarajan, Riley A Jorgensen, Delaney S Kennedy, Synthia Khoury, Emma C Kucal, Nandita Lajeesh, Grace C Lambert, Ryan W Leary, Amanda M Masse, Riley A McVay, Caitlin M McVeigh, Caroline H Neves, Erica F Norton, Brynn M Patterson, Kiara Pires, Sophia M Pires, Ella E Pirri, Alexis Poluvatzick, Desmond X Roper, Landon S Samek, Emerson C Saraiva, Sasha L Senn, Akmal H Shaik, Abigail E Skurka, Zachary S Slesinger, Hannah M Sorel, Thomas K Stearns, Wescley Torres, Brady M Travers, Rose I Tuomisto, Jessica M Validzic, Elijah E Wynkoop 

Honors: Owen D Balcarcel, Hadley C Bausman, Emily M Bourke, Victoria R Boutin, Meghan C Bradley, Connor O Brayton, Joshua A Caetano, Vincy Cai, Jillian E Clapprood, Edward G Cook, Sophia E Dauphinee, Jovani D Delgado, Rocco J DeMartino, Alexia L DiGiovanni, Bailey J DiPinto, Tanner M Dufresne, Riley M Eckman, Brody C Enos, Diego J Garcia, Kassidi Harris, Elizabeth A Hawkins, Maguire K Healy, Timothy P Horstkamp-Vinekar, Isabella M Iannuccilli, Hope E Joyal, Samuel J Medici, Joshua D Miller, Logan M Moniz, Landon C Mullis, Shawn S Murray, Tekoa J Myers, Hailey N Petit, Maya R Powell, Noleen V Rebelo, Eric T Roy, Ryan Scott, Gabriel A Soares, Daosavahn J Sompaseuth-Keomanivong, Evan F Spencer, Cody M St. Pierre, Emily E Twohig, Amarilys S Vega-Lopez, Niranjana Vijaykumar, Gabrielle M Virtue, Gabrielle M Warzecki 

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