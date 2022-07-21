LINCOLN – The following students have been named to the fourth quarter honor roll at Lincoln High School.
Grade 12
First Honors: Joseph Almond, Sophia Almond, Jordan Amorim, Renee Asafo-Adjei, Mahsa Baghbanijavid, Scott Barr, Rachel Battey, Siyan Bishop, Julia Bolduc, Ryan Brooks, Sadie Brown, Emma Brunelle, Lohith Chatragadda, Oliver Chiacchia, Carson Cole, Paige Coski, Grace Delaney, Nicholas DelVicario, Jacqueline DeSousa, Stephen DiChiara, Sophia Dowicki, Charlotte Fellingham, Gabriella Feole, Sophia Gaitanis, Samantha Gill, Nicole Goho, Emily Harrison, Catherine Hien, Hana Hui, Zachary Humphries, Abigail Kratman, Lucy Kratman, Alakananda Krishnan, Cameron Labrie, Robert Livingston, Maegan Lizotte, Marcelo Lopes, Justin Lourenco, Tyler Lutz, Aliana Marino, Benjamin Martins, Matteo Mazzenga, Ryan McPeak, Andrew Medvetsky, Christina Moneghan, Paige Moreau, Vansh Nandu, Alexia Noel, Tyler Ogni, Hailey Oliver, Ava Ondis, Mazinho Palencia, Armina Parvaresh Rizi, Jack Pepin, Julia Perry, Madison Picard, Adrialys Rodriguez Vidal, Jack Ryan, Aisha Sarr, Jasmine Soares, Benjamin Souza, Brandon Stadnik, Taylor Stande, Amy Stevens, Lucy Stimson, Ashley Stratis, Shaili Sullivan, Daylin Tetreault, Hannah Tillson, Sam Vygoder, Maxwell Winsor, Elliana Wu, Thomas Zhao, Shan Zhong
Second Honors: Mia Bauzyk, Adrianna Bedoya, Elaijah Cardoso, Silviane Cardoso Goncalves, Amilcar Coutinho Amado, Austin Creamer, Nyila DaSilva-Rocha, Dylan DeJesus, Regan Derenthal, Grace Dexter, Julia Donfrancesco, Joshua Drolet, Chi-beze Erickson, Steven Fisher, Reagan Gould, Mikayel Grigoryan, Paxton Hughes, Yasmine Hultquist, Katherine Jahnz, Jace Kenney, Samantha Kratman, Kayla Kumar, Chloe Lafond, Zachary Lecours, Sara Lind, Giuseppe Lisi, Pranjal Mathur, Houstyn McConaghy, Samantha Mitri, Miyah Monteiro, Grace Nadeau, Sebastian Pacheco, Trinity Pickering, Brielle Pierson, Lily Quinlan, Patricia Ranone, Bella Rose, Dominic Rose, Aiden Ruiz, Daniel Sanchez, Savannah Shaw, Amiah Sheehan, Shayanne Silva, Ariana Song, Jessica Villella, Michael Vito, Amanda Viveiros, David Walker, Tyler White, Talia Zervas, Angela Zhang
Third Honors: Carissa Alves, Katie Alves, Morgan Andrade, Ashton Armes, Venna Barry, Valentino Campanaro, Thomas Corcoran, Julien Crique, Kane Davies, Dylan DeGennaro, Giselle DeSousa, Logan Durang, Lynsey Fleming, Aiden Fletcher, Jake Foster, Courtney Gomes, Drew Halloran, Drew Howland, Celeste Lynch, Marcus Mensah, Grace Miguel, Shawn Nadeau, Gabriella Passarelli, Jasani Patrick-Brown, Kaydance Peckham, Devon Perrille, Cassandra Perry, Hailey Quinones, Isabel Rendon, Anna Rodriguez-Toye, Elizabeth Sa, Isabella Sartini, Ethan Sexton, Arman Sharma, Cooper Stebenne, Karl Torres, Andrayah Williams
Grade 11
First Honors: Luke Abrahamson, Arianna Ando, Lauren Azmy, Pakiza Batool, Kelsie Bridges, Nicholas Brunelle, Tyler Cabral, Oskar Caldarone, Matthew Colando, Matthew Connors, Tristan DaCruz, Preston DeSousa, Brayden Deutsch, Zachary Evans, Jacob Fernandes, Emily Figueroa, Nicholas Gadaleta, Yiru Liu, Nicole Manning, Elizabeth Maziarz, Brady Mellen, Sofia Montoya Posada, Gracie Mumma, Jillian Reeve, Patrick Riordan, Emily Sexton, Caden Specht, Cameron Surmeian, Christian Toro, Sofia Vinagre, Alena Wiebe
Second Honors: Alishah Ali, Ryan Allen, Andrea Alonzo, Sophia Alonzo, Gabriella Altongy, Ava Bauzyk, Megan Brown, Alec Bucki, Ryan Caron, Nicholas Celikbas, Jinzhi Chen, Allyson Cole, Brooke Cole, Christopher Cooke, Gian Coppolino, Joaquim Correia, John Crohan, Aryanna Culhane, Kai DeGennaro, Tyler Dickinson, Melina Diorio, Emily Duclos, Nathan Evans, Spencer Evans, Kayla Gannon, Charles Gay, Nathan Goff, Ethan Gray, Jacob Grossman, Chase Hall, Ethan Havey, Makayla Horan, Ian Lanctot, Jillian Leahy, Alexander Lopes, Melea LoPiccolo, Ava Marini, Giuliana Maselli, Hailey Menard, Mya Miller, Malyneat Mon, Edwin Mooney, Aidan Moreau, Caidan Morin, Chloe Murphy, Olivia Nault, Audrey Pacheco, Isabella Peters, Amara Pina, Maria Plante, Christian Plouffe, Brianna Procter, Isabella Rivera, Robert Rouleau, Krysia Spillane, Alyssa St Jean, Julia Walmsley
Third Honors: Brooke Abney, Steven Agostinelli, Meshlin Alam, Natalia Andrade, Catarina Carvalho, Aidan Crocker, Luke Davies, Grace DelFarno, Helena Fernandes, Leah Fetters, Carleton Fisher, Charlotte Gilbert, Connor Gray, Akoda Harrop, Kaitlyn Havey, Emily Helton, Zachary Henault, Sarah Kennedy, Jack Kenny, Christian Khoury, Charlotte Laprade, Keysha Lara, Emma Larivee, Maxwell McClean, Jayce McNally, Hailee Pacheco, Christian Petrone, Victoria Pina, Andre Plante, Christian Protano, Ryan Ribeiro, Maya Richard, Jayson Roy, Alexandra Seale, Tyler Sherlock, Kelsey Smith, Alyssa Spaziano, Nathaniel Turcotte, Nameek Vieira, Morgan White, Derrick Wood
Grade 10
First Honors: Isabella Ackerman, Amelie Archambault, Sophie Ashman, Celia Avelar, Brenda Baires Soriano, Aaron Bolduc, Brianna Bressan, Joshua Candeias, Sarah-Marie Choiniere, Joseph Conti, Natalie Daniels, Camden Dichiara, Emma Dipardo, Kate Dipardo, Alexander Driscoll, Sequoia Drolet, Madison Embrey, Mia Figueiredo, Riley Galligan, Yoselin Gomez, Jacques Guerrier, Jennifer Hayden, Alexandria Hicks, Alexis Hurley, Sadie Hurley, David Iasimone, Jacob Kamborian, Katherine Kilsey, Natalia Klek, Margaret Lachapelle, Jack Lawson, Emily Lutai, Sofya Mallon, Taylor Marsh, Wayne McNamara, Kai Metivier, Reese Moreau, Ronald Mourad, Mahadev Nair, Kamil Naqvi, Austin Noel, Miguel Ospina, Lucas Parent, Abhi Patel, Lydia Paul, Michael Pham, Carlos Pinto, Darialys Quinonez Colon, Jose Ramos-Lopez, Caden Robert, Isabella Sharma, David Silvestri, Madison Strong, Bianca Toscan, Paige Valedofsky, Gavin Varga, Vanessa Viveiros, Casey Weaver, Lucy Wrobleski, Georgia Yanez, Joy Zhang
Second Honors: Lydia Belisle, Kyle Benoit, William Betts, Alexia Boudjouk, Ayden Boulay, Myah Brunette, Lorena Carranza, Melissa Castro, Sophia Cavanaugh, Jaidon Centeio, Andrew Ceriello, John Chatty, Lauren Cipriano, Sean Clifford, Abigail Connors, John DaCruz, Cassidy Dawkins, Tyler Durang, Cameron Ethier, William Fellingham, Haylee Ferreira, Paulo Fontes, Cassidy Fortier, Ryan Fraize, Joseph Fucci, Adam Giuffrida, Aidan Gorman, Christopher Hall, Hailie Harris, Alyssa Hughes, Kyle Jacob, Chrisandra Lafleur, Sydney Lees, Thomas LoPiccolo, Fakhar Mahdi, Sean Maher, Anneliese Marabello, Eva Martinelli, Shayan Mehdi, Oscar Munoz, Mitchell Murtha, Niall Naqvi, Alexandra Olley, Darleen Paglia, Anthony Parisi, Isabella Parker, Sophie Paroyian, Adrien Paternina, Dominic Primo, Aidan Rodenbaugh, Samuel Rodrigues, Julia Sa, Devon Soehnge, Alanna Somyk, Emma Such, Camila Tabora, Dashiell Thorne, Cash Vincent, Matthew Vito, Marco Vuono
Third Honors: Alaina Arruda, Isaac Brown, Owen Cavalieri, McKenzie Choquette, Yesayra Ciaramello, Grace Connors, Noah Desmarais, Collin Falcone, Jessica Felicio, Krystal Gonzalez, Patrick Gray, William Hall, Nicholas Havey, Owen Lewis, Lydia Magliocco, Francesca Marzilli, Cameron Morris, Zachery Peckham, Rayah Perry, Aubrey Peters, Ryan Plante, Avyana Russo, Christian Sangiovanni, Destiny Vixaisak
Grade 9
First Honors: Liliana Abramek, Elisabeth Alves, Keira Anderson, Brian Auclair, Lana Bahra, Maimuna Bayo, Briana Bilodeau, Jayshil Blomstedt, Julia Botelho, Aaron Boudreau, Sofia Cacchiotti, Aliza Chan, Jackson Colton, Caylin Crohan, Ava Cunha, Kaitlyn Dacosta, Mya DeAngelis, Mia Delgado, Alexander Denson, Caden Derenthal, Austin Desautell, Ariana Dumas, Amber Dunn, Davit Grigoryan, Rose Hauk, Jacob Healey, Quincey Hightower, Natalie Hollingworth, Jazele Jalette, Dante Koci, James Kregler, Charlotte Labossiere, Ellisynn Letourneau, Julian Leyva, Gaby Lopez, Brynn Lugar, Brianna Martone, Gwenyth McNulty, Michael Menard, Caleb Monteiro, Addison Musto, Adrian Nathanson, John Nicoll, Nevaeh Perrille, Holly Pickering, Olivia Riley, Molly Riordan, Jason Robin, Madison Roddy, Katelyn Rogers, Kelsey Rouleau, Arthur Russo, Meredith Sammon-Burns, Ameena Sarr, Lila Swartz, Eli Turgeon, Aliyn Valente, Alden Wohlgemuth
Second Honors: Christian Betancur, Logan Brown, Abigail Byington, Isaac Cabral, Ryan Colando, Ciara Connell, Chase Corcoran, Derek Cordova, Berlyn Crique, Noah D'Amore, Paris Dailey, Jackson Danforth, Amanda DeCarvalho, Kaelyn DeJesus, Emily Drolet, Kyle Dussault, Jon-Luca Feole, Charlize Fernandez, Megan Gonzalez, Emilie Gordon, Gage Guibeau, Logan Halliwell, Michael Johnson, Aidan Lascola, Brady McDonnell, Eric Meza, Faith Miguel, Ayden Pan, Savannah Paquette, Sara Pare, Isabella Peters, Deven Rincon, Ava Salvatore, Logan Silvaggio, Ethan Smith, Justin Soares, Alexis Spardello, Makenzy Strom, Rylan Swift, Christopher Thibert, Benson Wang, Ezra White
Third Honors: Adamo Alfieri, Elizabeth Alger, Joshua Amponsah, Mark Barreiros, John Anthony Barros, Samuel Behlke, Mckenzie Blanchet, Spencer Cameron, Victoria Coski, Ace Cote, Emma Curry, Kamel Dib, Lucas Donfrancesco, Kyla Duarte, Vien James Durant, Dounya Eskaf, Vanessa Gouveia, Matthew Harmon, Zainabou Kante, Logan Laliberte, Addison Lowe, Jared Maynard, Rayhan Mehdi, Rayan Merhi, Khailee Milaythong, Julian Mourad, Tyler Newberg, Quincy Newray, Caitlyn Procter, Bridget Robinson, Destinee Santos, Caleb Simpson, Connor Sulham, Majesty Wint
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